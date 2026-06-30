Fonyódi felfedező: 5 kihagyhatatlan látnivaló a Balaton déli kikötővárosában

Fonyódon biztosan tartalmasan fog telni a vakáció, hiszen a déli part kikötővárosa bővelkedik az épített és természeti látnivalókban, melyek között rátalálhattok a legszebb panorámát ígérő kilátópontokra is.

Szaplonczay sétány

A Szaplonczay sétány nem véletlenül Fonyód egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága: a korzón andalogva megcsodálhatjátok a századfordulós villákat, míg a magaspartról letekintve Keszthelytől Tihanyig gyönyörködhettek az északi part látképében. Érdemes beülni a sétányon található kávézó teraszára is, ahonnan páratlan nyugalomban szívhatjátok magatokba a látványt.

Sipos-hegyi kilátó

Szerencsére akkor sem maradtok kirándulós úti célok nélkül, ha a Balaton déli felén nyaraltok, hiszen a fonyódi Sipos-hegy könnyed túrával kecsegtet. A domb tetején magasodó kilátóból mesés panoráma nyílik a Tihanyi-félszigetre, a Keszthelyi-öbölre és az északi part tanúhegyeire, a látvány pedig a toronyba vezető hosszú lépcsősorért is kárpótol majd.

8640 Fonyód, Hóvirág utca 17.

Nagyboldogasszony-templom

A Nagyboldogasszony Plébániatemplomot nem csupán annak gyönyörűen felújított, román stílusú épülete miatt érdemes meglátogatni, hiszen a kápolna környezete legalább ennyire impozáns. A Sipos-hegy oldalában magasodó katolikus templom kertjéből ugyanis lélegzetelállító panoráma tárul elétek az északi oldalra, amit a templom fennkölt hangulata tovább tetéz.

8640 Fonyód, Templom utca 7.

Palánkvár

Nemcsak Fonyód, de az ország egyik egyedülálló látványossága a kettős várárokkal erősített fácános palánkvár. Az építmény története egészen az 1500-as évekig nyúlik vissza, azonban az eredeti palánkvár végül elesett a török hódoltság idején. Szerencsére nemrég teljesen megújulhatott a terület, ami a gyerekek kedvelt játszóhelye.

8640 Fonyód, Árok utca

Fonyódi piac

Közel háromhektáros területével bizony a fonyódi a Balaton legnagyobb piaca. Az árusok soraiban csodás nép- és iparművészeti termékekre és antik dísztárgyakra tehettek szert, de természetesen a kínálatból nem hiányozhatnak a szezonális zöldségek, gyümölcsök, illetve virágok sem. A piac szerdai és szombati napokon látogatható, ez alól pedig az ünnepnapok sem kivételek.

8640 Fonyód, Blaha Lujza utca végén

Balatonboglár is megannyi kincset rejt: