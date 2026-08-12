5 lenyűgöző vacsoraélmény Budapesten, amivel méltóképp ünnepelhetitek augusztus 20-át

Az augusztus 20-a előtti készülődés egyik kardinális kérdése, hogy honnan a legjobb a tűzijátékot nézni. Mi arra bátorítunk benneteket, hogy a szokásos kilátópontokon túl koronázzátok meg az élményt – ennek apropóján ajánlunk nektek öt fantasztikus éttermet a fővárosban, ahol a pazar látvány mellé fenséges falatok társulnak az államalapítás ünnepén. (x)

Baalbek Lebanese Restaurant

A Belgrád rakparton található Baalbek Lebanese Restaurant tökéletes helyszín a tűzijátékhoz, hiszen innen csupán néhány lépés a Duna-part. Az attrakció előtt üljetek be egy zamatokban gazdag libanoni vacsorára, utána pedig térjetek be egy koktélra vagy shishára! Az asztalra friss mezzék, házi piták és parázson grillezett húsok érkeznek, mellé pedig a nyári ajánlatból a görögdinnye-Baladi sajt saláta vagy a grillezett garnélarák is remekül passzol egy meleg augusztusi estéhez. Terasz, közel-keleti ízek, Duna-parti hangulat – ünnepi este kicsit másképp!

1056 Budapest, Belgrád rakpart 22. | Weboldal | Facebook

360° Bar

Az Andrássy út panorámás rooftop bárját is érdemes lesz útba ejteni augusztus 20-án, hiszen így 360 fokos panorámában, a koktélkínálat legjavával, valamint az általatok választott, laza nyári fogásokkal koronázhatjátok meg a tűzijátékot. Ünnepi koccintáshoz különösen ajánljuk a French Kiss italkreációt, ami könnyed maracujahabjával és lilásan csillogó csillámszórásával nagyszerűen kiegészíti az estét. A helyszínre akár többször is visszatérhettek a hosszú hétvégén, hiszen vasárnapig bezárólag válogatott magyar DJ-szettek gondoskodnak a hangulatról. Az asztalfoglalás már elérhető a weboldalon, amihez a belépőt a helyszínen tudjátok majd rendezni.

1061 Budapest, Andrássy út 39. | Weboldal | Facebook

Aranybástya

Ha tökéletes gasztroprogrammal és festői panorámával koronáznátok meg az estéteket, már most biztosítsátok be a helyeteket a budai Várban található Aranybástya étterem Grill&Shine ünnepi estjére! Az étterem már 19 órától vár titeket a magyar és a nemzetközi grillkülönlegességek, valamint a gondosan válogatott italok legjavával, hogy aztán élmények garmadájával köszöntsétek a tűzijátékot. A rendezvény során ugyanis az első osztályú kilátás mellett a Bencze Alma Quartet fellépése, tükörruhás előadók, valamint tűzshow garantálja, hogy az idei augusztus 20-a különösen emlékezetes legyen.

1015 Budapest, Csónak utca 1. | Weboldal | Facebook

ARAZ Étterem

Természetesen a belváros tündöklő gasztrocsillaga sem maradhat ki az augusztus 20-i ünneplésből, hiszen az ARAZ csapatának köszönhetően 19 és 23 óra között a Continental Hotel Budapest panorámás tetőkertjéről köszönthetitek az ünnepi fényjátékot. A minden bizonnyal felejthetetlennek ígérkező este során korlátlan büfékínálat, prémium italok, valamint a csodálatos hegedűművész, Eliza Bliss élő zenés koncertje vár majd titeket. Ha nem akartok lemaradni erről az exkluzív élményről, foglaljátok le minél hamarabb a helyeiteket!

1074 Budapest, Dohány utca 42-44. | Weboldal | Facebook

Rudas Bistro

Páratlan Duna-menti kilátás és a svédasztalos kínálat legjava vár titeket augusztus 20-án a Rudas Bistro panorámás teraszán, ahol este 7 órától egészen éjfélig tart majd az élő zenével kísért, közös ünneplés. Az étterem ráadásul többféle csomagajánlattal is készül az ünneplésre, így ti is kiválaszthatjátok a pénztárcátoknak és az ízléseteknek leginkább megfelelő opciót. Arra viszont figyeljetek, hogy helyszíni jegyvásárlásra nem lesz lehetőség, így időben gondoljatok a foglalásra, ha idén a tömegtől távolabb, exkluzív környezetben élnétek át az este varázsát!

1013 Budapest, Döbrentei tér 9. | Weboldal | Facebook

Ha a Balatonnál ünnepelnétek: