5 lenyűgöző kerthelyiség Budapesten, ahol valóságos kerti parti lesz az utolsó nyári napokból

Az a legjobb a nyárban, hogy bármelyik este ünneppé válhat, ehhez csupán annyit kell tennetek, hogy egy árnyas gasztrohelyen ültök össze a társasággal. Van néhány kerthelyiség Budapesten, ahol a finomságok mellett még élő zene, akár bográcsozási, grillezési lehetőség is megkoronázza az élményt, a hangulat pedig pont olyan, mint egy kerti partin. Fedezzétek fel őket augusztusban! (x)

Evezős Sörkert

A Római-part ikonikus találkozóhelyén, az Evezős Sörkertnél, a Duna-part hangulata és a mai gasztronómiai trendek kéz a kézben járnak. Az étlapon klasszikus magyar kedvencek és modern streetfood-fogások sorakoznak, melyeket árnyékos teraszon, egy hideg sörrel vagy frissítő koktéllal a kezetekben élvezhettek. Az Evezős ideális választás nagyobb baráti társaságok számára, családi ünnepekhez, születésnapokhoz és csapatépítőkhöz is. Hétvégente zenés ebédek, élő zenés estek és bulik gondoskodnak a jó hangulatról, a gyerekeket játszótér, a négylábú vendégeket pedig kutyabarát környezet és finomságok várják. Nem csoda, hogy ennyi generáció van oda ezért a különleges találkozóhelyért!

1031 Budapest, Római-part 34. | Weboldal

Este11

Van egy hely a Feneketlen-tó szomszédságában, a Villányi-Fadrusz sarkán, ahol minden nap hamisítatlan kertiparti-hangulat vár benneteket – úgy hívják, Este11. Itt óriási gesztenyefa és nyárfák árnyékában sziesztázhattok, miközben pont úgy érezhetitek magatokat, mintha otthon, a kertben ücsörögnétek. Széles magyar és nemzetközi borkínálat, fröccsök, különleges italkreációk és a Digó pizza nápolyi remekei közül válogathattok, de még élő zenei programokra is számíthattok. Augusztusban Fortuna Funky Garden Partyval, a Dynamite Dudes rockabilly ritmusaival, improvizatív jazzformációval lesz teljes a kerti parti – nektek már csak asztalt kell foglalni!

1113 Budapest, Villányi út 14. | Weboldal

Két Rombusz

Ha fakanalat ragadnátok, a Két Rombuszra idén nyáron is számíthattok! A Római-part legendás gasztrokocsmája lényegében egy tágas, fákkal és sörpadokkal tűzdelt udvart takar, a bárpultok pedig járművekből kerültek kialakításra. A hangulat kötetlen, az árak barátiak – és ami a legjobb, hogy a szabadtéri főzőcskézéshez is minden adott. Tudtok náluk grillezni, bográcsozni, akár nagyobb összejövetelt is tartani, de akkor is betérhettek hozzájuk, ha csak lazítanátok munka után. Szeretettel várnak minden korosztályt!

1031 Budapest, Római-part 45. | Facebook

Budapest Garden

Az óbudai Budapest Garden is remek választás azoknak, akik szabadtéri helyszínt keresgélnek a nyár kedvenc tevékenységéhez. Bográcsot náluk 15 ezer forintért bérelhettek, melyért cserébe egész napra biztosítják az edényt, a terepet és a felszerelést, legfeljebb 10 fő részére. Nektek mindössze az alapanyagokat kell magatokkal vinnetek, na meg az étvágyatokat és egy jó receptet. Mivel a forró hónapok alatt rendkívül sokan választják ezt csapatépítő vagy akár délutáni programnak, érdemes minél előbb, legalább egy héttel előre lefoglalni a bográcsotokat!

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125. | Weboldal

Zappi Napoletana

Az olasz ízek szerelmeseinek nem kell bemutatnunk a Zappit, ám sokan talán nem is sejtik, milyen pazar kerthelyiséggel rendelkezik. Árnyas fák és fényfüzérek alatt fogyaszthattok náluk nápolyi stílusú pizzákat, az itallap tele van Olaszország ihlette koktélokkal, a hangulat pedig pont olyan laza, mint egy mediterrán városban. Valóságos menedék, mely bár központi helyen, a Széll Kálmán térnél található, egy csapásra lejjebb tekeri a hétköznapok rohanó tempóját.

1024 Budapest, Széll Kálmán tér 9. | Weboldal

Szuper gasztrohely vár a Városligetben is: