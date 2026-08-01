Újdonságok Budapesten: 8 újonnan nyílt hely, amiért augusztusban oda meg vissza leszel

A nyár utolsó hónapjában is bőven akad felfedezni való gasztrohely, amit bakancslistára tűzhettek. A balzsamos estékre kiülős bisztrókat, az édesszájúaknak remek desszertezőket, a kávé fanatikusainak pedig újonnan nyílt koffeinlelőhelyeket ajánlunk – az biztos, hogy ezekről még sokat fogtok hallani!

Cinnamood

Fahéjascsiga-lázban ég Budapest, idén nyáron pedig végre-valahára hazánkba is megérkezett a műfaj koronázatlan királya. A Cinnamood a világ több mint 50 pontja után a Váci utcát is bevette, hogy bebizonyítsa, nála jobban senki nem ért a tekercsezéshez. Pihe-puha, kézműves kelt tésztára kerülnek elképesztő krémek, a kreációk pedig három kategóriában és áron érhetőek el. Az örök kedvenc krémsajtos-fahéjas klasszikusnak számít, a „next level” tekercsek almás, áfonyás és egyéb ellenállhatatlan ízesítéseket takarnak, míg a „most wanted” csigák közt fehércsokis-málnás, Dubai-csoki ihlette és tiramisus ízek is sorakoznak. A legjobb, hogy a Cinnamoodnál még a vegánokra is gondoltak!

1056 Budapest, Váci utca 84. | Facebook

Holdudvar

Idén nyáron visszatért a Margit-sziget legendás vendéglátóhelye, a jól megszokott helyszínen, ám egészen új koncepcióval. A Holdudvar immár hangulatos kerthelyiségként, isteni nápolyi pizzákkal várja a lazulni vágyókat, miközben nem titkolt célja, hogy a közösségi életnek is új lendületet adjon. Utóbbit szuper eseményekkel, kertmozival, meccsközvetítésekkel, koncertekkel erősíti, ráadásul úgy, hogy a programok közt kicsik és nagyok is megtalálják a számításaikat. A pizzaválaszték is bőven tartogat izgalmakat: a tésztát egy napon át pihentetik, és még mielőtt betennék a kemencébe, különleges feltétekkel pakolják meg – ha bevállaljátok, akár csokoládéval is!

1138 Budapest, Margit-sziget (a Zenélő szökőkút mögött) | Facebook

Benito’s Bodega

Olasz ízekből Újbudán sincs hiány, hála a Benito’s Bodegának, mely egy csapásra a környék imádott nyári találkozópontjává nőtte ki magát. A Hosszúréti-patak partján fekvő gasztrohely ötlete egy római vakáció során született meg, így nem csoda, hogy a kiülős bisztró Itáliát idézi meg. Bruschetta, minestrone, panini, spaghetti, és persze pizza is szerepel az étlapon, de ha burgerre vágytok, Benitonál azt is megtaláljátok. A hangulat mindig kötetlen, a dizájn pedig tökéletesen belesimul a természetbe, családi vállalkozás lévén pedig minden egyes fogás szívvel-lélekkel készül el.

1112 Budapest, Kánai út 4-6. | Weboldal

Hachi Dezā

Tovább terjeszkedik a Hachi-birodalom, legújabb egysége pedig az ínyenc édesszájúaknak kedvez. Bár a Hachi Dezā jelenleg még soft run üzemmódban fut, már most is érdemes útba ejteni, ha a Bazilika környékén jártok. Kínálatában ázsiai stílusú desszertek kaptak helyet: a méltán népszerű felhőpalacsinta itt négy különböző ízben készül, és még a feltörekvő gasztroszenzációt, az édes sandot is megkóstolhatjátok, mely nem más, mint két szelet tejkenyér, köztük gyümölcsös krémmel. A Távol-Kelet inspirálta nyalánkságok sorát italkülönlegességek is erősítik – a matcha mellett érdemes lesz a yuzu szódának is adni egy esélyt!

1051 Budapest, Zrínyi utca 12. | Instagram

PicoPico Cafe

A Ráday utcában egymást érik a szuper gasztrohelyek, július végén pedig újabb egységgel bővült a kávézók sora. A PicoPico Cafe pont olyan barátságos, mint ahogy azt a neve alapján gondolnátok: vibrálóan piros részleteit fa elemek és a szobanövények tompítják, méretéből adódóan pedig már alapból is otthonos hangulat járja át. Ami pedig a kínálatot illeti, igazán magasra tették a lécet: az őrlőket a Bagira különböző specialty kávéival töltik meg, a polcokon remek borok sorakoznak, és még péksüteményeket is találtok náluk, hiszen kedvenc italotok mellé finom falatok is járnak.

1092 Budapest, Ráday utca 41. | Instagram

LAYERS.coffee

Felvillantak a neonfények a Huszár utcában, megnyitott a LAYERS.coffee, a hetedik kerület egyik legkülönlegesebb kávézója. Az indusztriális, már-már brutalista beltérbe merész, pink részleteket is csempésztek – itt tényleg minden adott a tökéletes instaképhez! A kínálat tele van meglepetésekkel: a Mont Blanc-ot narancsos krém helyett karamellával készítik el, a Dalgona Creamet ropogós elemmel koronázzák meg, a teájuk felfogható limonádéként is, és akkor még nem is beszéltünk a signature matchakreációkról. A hangulaton és a trendi italokon túl is tartogatnak izgalmakat – egészen pontosan sando szendvicseket.

1074 Budapest, Huszár utca 5. | Facebook

Café Arkitekter

A Studio Arkitekter – már-már szó szerint – nagy fába vágta a fejszéjét: most, hogy építészstúdióként megannyi budapesti vendéglátóhely létrehozásában segédkezett már a csapat, úgy döntöttek, itt az ideje, hogy saját egységet nyissanak. Kávézó-reggelizőjük, a Café Arkitekter ráadásul showroomként is funkcionál, így akkor is érdemes betérni, ha a modern berendezési megoldások izgatják a fantáziátokat. Az architektúrát a süteménykínálat is tükrözi, két rendhagyó desszert idézi meg a stúdió koncepcióját. Saját kávéjuk, fenséges brunch- és italkínálatuk sem hagy kivetnivalót, azt pedig mondanunk sem kell, hogy a Café Arkitekter vizualitás szempontjából is kiemelkedő lett.

1052 Budapest, Petőfi Sádor utca 12. | Weboldal

Plate No.8 Restaurant

Egész napos brunch, pompás ebéd- és vacsoraajánlatok, specialty kávék és hűsítő koktélok lelőhelye lett a Zoltán utca 8., hiszen július végén itt nyílt meg a Plate No.8 Restaurant. A modern, mégis barátságos étteremben mindent megtaláltok, mi szem-szájnak ingere: magyaros napindító falatokat, könnyed kenegetőket, Eggs Benedict-variációkat, mediterrán fogásokat, friss salátákat és elképesztő palacsintákat, csak hogy néhányat említsünk a terjedelmes menüről. Nézzetek be hozzájuk, ha a Banknegyed környékén jártok!

1054 Budapest, Zoltán utca 8. | Facebook

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