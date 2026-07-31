Különleges gasztrofesztivál érkezik Budapestre augusztusban, ahol minden tál borscs egy jó ügyet szolgál

Ha szívesen megismernétek Ukrajna gazdag gasztronómiai és kulturális hagyományait, augusztus 15-én érdemes a Városháza Park felé venni az irányt. A 12. Ukrán Borscsfesztivál egész napos programokkal, ízekkel és közösségi élményekkel várja a látogatókat, miközben jótékony célt is szolgál.

A 11 és 18 óra között zajló fesztivál főszereplője természetesen az ukrán konyha ikonikus fogása, a borscs lesz, amelyet a résztvevők hagyományos és különleges, családi receptek alapján készítenek el. A kóstolók remek lehetőséget kínálnak arra, hogy felfedezzétek, milyen sokféleképpen készülhet ez a világszerte ismert leves.

A gasztronómiai élményeket változatos kulturális programok egészítik ki: koncertek és színpadi előadások gondoskodnak a jó hangulatról, míg a családokat kézműves foglalkozások, játékok és versenyek várják. A jótékonysági vásáron ukrán kézműves termékek, könyvek, ruházati cikkek és más különlegességek közül válogathattok, emellett fotózónák és értékes nyereményekkel kecsegtető tombola is színesíti a napot.

A fesztivál különlegessége, hogy a teljes bevételt Ukrajna támogatására fordítják, így minden megvásárolt tál borscs és minden adomány egy jó ügyet szolgál. A fesztiválról bővebb információt ide kattintva, az esemény Facebook-oldalán találtok.

Ha hangulatos helyeken falatoznátok:

Kiemelt fotó: Українська асоціація „Єдність”