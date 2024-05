18 szenzációs tavaszi fesztivál Budapesten 2024 májusában

Április 29. és május 12. között ad otthont a főváros a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak, melynek keretében több mint 40 izgalmas program várja az érdeklődőket a város különböző helyszínein. A sokszínű eseménykavalkádban zenei, színházi, filmes és egyéb kulturális programokat is találhatunk, sőt, akár egy-két ingyenes kiállítást, előadást és koncertet is elcsíphetünk. A magyar fellépők mellett számos nemzetközi művész is ellátogat Budapestre ebben a két hétben.

