Pénztárcabarát kikapcsolódás Budapesten: 9 zseniális ingyenes program májusra

Megannyi ingyenes program vár ránk idén májusban a fővárosban, akár egyedül, kettesben, barátokkal vagy családdal szeretnénk kikapcsolódni. Szemezgessetek bátran!

Hétszer 7 Fesztivál (2024. április 20. – június 1.)

Hét hétvégén át, hét helyszínen zajlik Erzsébetváros új fesztiválja, a Hétszer 7. Április 20. és június 1. között több mint hetven program várja az érdeklődőket, melyek között Karinthy-versmaraton, szabadtéri koncertek és filmvetítések, valamint zsibvásár és bolhapiac közül szemezgethetünk. Június 1-jén, déltől este 10-ig sokszínű koncertekkel (Balkan Fanatik, Király Linda és még sokan mások) búcsúzhatunk a fesztiváltól a Madách téren.

Weboldal >>

Budapesti Tavaszi Fesztivál (2024. április 29. – május 12.)

Április 29. és május 12. között ad otthont a főváros a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak, melynek keretében több mint 40 izgalmas program várja az érdeklődőket a város különböző helyszínein. A sokszínű eseménykavalkádban zenei, színházi, filmes és egyéb kulturális programokat is találhatunk, sőt, akár egy-két ingyenes kiállítást, előadást és koncertet is elcsíphetünk. A magyar fellépők mellett számos nemzetközi művész is ellátogat Budapestre ebben a két hétben.

Weboldal >>

Helló Európa! Fesztivál (2024. május 1-5.)

A május 1. és 5. között megrendezésre kerülő Helló Európa! Fesztivál keretében szuper ingyenes programokkal készülnek nektek. A fesztivál apropója, hogy Magyarország idén 20 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, ennek örömére pedig számtalan családi, kulturális, művészeti, zenei és fényművészeti programmal várják az érdeklődőket. Az eseménnyel a főváros több pontján is találkozhattok, a Városháza parktól, a Szabadság hídon át a Bartók Béla útig.

Weboldal >>

Chinatown Terasz (2024. május 1. – június 21.)

Május elsején nyit meg a Chinatown Budapest éjszakai ételpiaca, ahol egészen szeptember 1-ig, minden nap 17 és 23 óra között élvezhetjük a főváros legautentikusabb kínai ételeit. A teraszon összesen 10 stand kínálatából válogathatunk, majd elfogyaszthatjuk a streetfood-különlegességeket a Nagysátor 110 asztalainak egyikénél. Asztalfoglalás nincs, így a népszerűbb időszakokban érdemes időben érkezni. A belépés és a parkolás ingyenes!

Facebook-esemény >>

Fiumei Anno (1849-2024) – egész évben megtekinthető

Ingyenesen megtekinthető, szabadtéri kiállítás nyílt a Fiumei úti sírkert megnyitásának 175. évfordulója alkalmából. A sírkert területén berendezett tárlat olyan helyszínekre kalauzolja el az érdeklődőket, melyek az adott hely egykori környezetét, hangulatát idézik fel. A Fiumei Anno (1849-2024) című kiállítás tablóit többek között a bejáratnál, Ady Endre és Arany János síremlékénél, a Batthyány-, a Deák- és a Kossuth-mauzóleumnál találjátok. Ha kedvetek tartja, a sírkert ingyenes vezetett sétáihoz is csatlakozhattok, melyeken további érdekességeket tudhattok meg a temető elmúlt 175 évéről.

Weboldal >>

Óbuda napja (2024. május 3-5.)

Május 3. és 5. között színes programkavalkáddal várják az érdeklődőket Óbuda négy központi helyszínén. Lóci Játszik, Anna and the Barbies, Irie Maffia, Aurevoir., Intim Torna Illegál és még sok más hazai zenész ad koncertet a kerület egyes helyszínein, de tárlatvezetéseken, múzeumsétákon és további izgalmas felnőtt, illetve gyermekprogramokon is részt vehetünk. Mindezeken felül május 4-én a nagyközönség előtt ünnepélyesen átadják az Óbuda díszpolgára és az Óbuda Közbiztonságáért díjakat.

Weboldal >>

Ludovika Fesztivál (2024. május 9-11.)

Ha május, akkor Ludovika Fesztivál! Idén május 9. és 11. között ismét megrendezésre kerül a nagy sikerű háromnapos esemény, nem kevésbé színes programkínálattal. Szabadegyetemi előadások, koncertek és bulik, a szombati napon pedig a már hagyományos családi programokkal és honvédségi bemutatókkal készülnek a szervezők. Harckocsik és számos, élményekkel teli program várja a kicsiket és nagyokat egyaránt a Ludovika Campuson!

Weboldal >>

Európa-nap Terézvárosban (2024. május 11.)

Idén május 1-jén lesz idestova 20 éve, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, aminek méltó megünnepléseként május 11-én Európa-napot rendeznek Terézvárosban. A Hunyadi téren tartott esemény során gyerekkoncertek, zenetörténeti és táncelőadások, családi programok, workshopok, este pedig izgalmas koncertek invitálnak bennünket egy kis ünneplésre ezen a nagyszerű, ingyenes eseményen!

Facebook-esemény >>

Európa-nap 2024 (2024. május 12.)

Az ingyenes mulatság másnap, május 12-én a Szabadság téren folytatódik, hasonlóan sokszínű programokkal. Koncertekkel, EU-s információkkal, változatos családi és gyerekprogramokkal, kreatív foglalkozásokkal, kvízekkel és játékokkal várják a látogatókat a belváros szívében. A nagyszínpadon a Lázár Tesók, a Carson Coma Akusztik Trió és Szabó Balázs Bandája legnépszerűbb dalai csendülnek fel. A legkisebbeket Bognár Szilvia, a Hahó Együttes és az Iszkiri Gyerekzenekar szórakoztatja, de lesz bábjáték is a Majorka Színházzal.

Facebook-esemény >>

