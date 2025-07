Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2025. július 14-20.

Fergeteges koncertekkel, lebilincselő színdarabokkal, hajnalig tartó bulikkal és még sok más programmal várnak a magyar tenger környéki települések – a héten is megéri a Balaton felé venni az irányt!

Futni mentem // Bánya Kertmozi (2025. július 14.)

Magyarok százezreit csábította a mozikba, most pedig a salföldi Bánya Kertmozijának vásznára is megérkezik a tavalyi év kasszasikere – július 14-én Futni mentem! A hangulatos helyszínen együtt izgulhatjuk végig, hogy vajon a romantikus vígjáték főszereplőinek sikerül-e kipipálniuk bakancslistájuk legfontosabb tételét.

Facebook-esemény >>

21 az egyben // Szigliget (2025. július 15.)

21 az egyben – vagyis egy színdarab, huszonegyféleképpen! Csányi Sándor legújabb előadásán minden megtörténhet, az eseményeket csak az befolyásolja, éppen milyen hangulat vagy műfaj uralkodik a színpadon. Bányai Kelemen Barna, Csányi Sándor és Pál András fergeteges színházi kísérlete július 15-én Szigligetre érkezik, hogy a három színész megmutassa, milyen az, amikor nem léteznek szabályok, csak színház, kreativitás, spontaneitás, és persze intelligens humor. Az biztos, hogy a kihagyhatatlan vígjátékban a főszerepet az improvizálás kapta!

Facebook-esemény >>

Termelői PIAC // Siófok-Sóstó (2025. július 16.)

Ezen a héten is megnyitja kapuit Siófok-Sóstó kedvenc termelői gasztropiaca, melyet a gasztroőrülteknek feltétlenül útba kell ejteniük balatoni kiruccanásakor. Friss zöldségek, gyümölcsök, kézműves sajtok, kencék, savanyúságok, házi tojások, palánták és még olyan ínyencségek is, mint a frittata vagy a quiche is a kosarunkban landolhatnak, ha szerdán ellátogatunk a Siócamping parkolójába.

Facebook-esemény >>

A dzsungel könyve // Balatonfüred (2025. július 17.)

Ha már hiányolnátok Mauglit, Bagirát, Balut és a többieket, a Pannon Várszínház jóvoltából újra átélhetitek kedvenc dzsungellakóitok kalandjait. A Kipling ikonikus regényéből készült musicalt július 17-én Balatonfüreden tekinthetitek meg, a Balaton Szabadidő és Konferencia Központban.

Facebook-esemény >>

Biblioterápia a Festeticsekkel // Keszthely (2025. július 17.)

Egy filmbe illő balatoni naplementét követően különleges esti programra invitál a hosszúlépés.járunk? csapata. Július 17-én este, miután a Festetics-kastély bezárta kapuit, indulhattok izgalmas felfedezőútra vezetett séta keretében. A program alkalmával egy titkos ajtón át beléphettek a Festeticsek könyvtárába, régi könyvek illatát szívhatjátok magatokba, miközben felfedezhetitek a múlt egy ránk maradt, érintetlen kincsét. A könyvtár ugyanis különös történelmi fordulatoknak köszönhetően sértetlenül vészelte át a 20. század viszontagságait.

Tovább az eseményre >>

Ripoff Raskolnikov Band és Jack Holler // Bánya Kert (2025. július 17.)

Csütörtök este a Ripoff Raskolnikov Band és a Jack Holler Salföldre látogat, hogy magával ragadó, americana-hangulatot varázsoljanak a Bánya Kertbe. A Ripoff Raskolnikov Band szarkasztikus humorral és egyedi blues-értelmezéssel, míg előzenekara, a budapesti Jack Holler zenekar grunge-hangzással fűszerezi az éjszakát a veszprémi településen.

Facebook-esemény >>

Györöki BorKorzó // Balatongyörök (2025. július 17-20.)

Isteni borokkal, ínycsiklandozó fogásokkal és persze kihagyhatatlan programokkal várja az egész családot csütörtöktől vasárnapig a Györöki BorKorzó Balatongyörökön. A móló mellett meghúzódó Borutcában többek között családi játszóház, gasztro szving és pop koncertek valamint esti bulik garantálják a felhőtlen kikapcsolódást.

Facebook- esemény >>

Térzene a Balatonföldvári Fúvószenekarral // Balatonföldvár (2025. július 18.)

A Balatonföldvári Fúvószenekar péntek este 18 és 19 óra között tóparti hangulattal pezsdíti fel a Jubileum teret: az ingyenes térzenei koncert igazi kultúrcsemegének ígérkezik, melyet kicsik és nagyok egyaránt imádni fognak!

Facebook-esemény >>

A padlás // Alsóörs (2025. július 18.)

Kicsik és nagyok kedvencét, a Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter mesterhármas zenés sikerdarabját ezúttal a Pannon Várszínház előadásában tekinthetjük meg, a Kultkikötő jóvoltából. A szórakoztató, ugyanakkor filozófiai kérdéseket boncolgató Padlás ikonikus szereplői már alig várják, hogy bemutatkozhassanak az alsóörsi közönségnek is!

Facebook-esemény >>

Nagymező kvartett a Kerektemplomban // Balatonfüred (2025. július 18.)

A Hommages – emlékezés címet viselő koncert során Lajtha László Quatre Hommages op 42. és Jean Françaix Quatuor kamarazeneművei csendülnek fel, a fuvolából, oboából, klarinétból és fagottból álló kvartett előadásában a balatonfüredi Kerektemploban.

Facebook-esemény >>

Naplementés gyógynövényismereti séta // Tihany (2025. július 18.)

Júliusban és augusztusban is minden pénteken lesz lehetőség a tihanyi Belső-tó partján a lemenő nap fényében megismerni a gyógynövényeket. A 1,5 órás, körülbelül 2 km-es sétán a gyógynövények felismerésétől a felhasználásukig szerezhettek hiánypótló tudást, amit később akár otthoni környezetben is kamatoztathattok. A Tihanyi-félsziget földrajzi, és gyógynövény világát tekintve is rendkívül sokszínű, a sétán számíthattok kakukkfűre, levendulára, ligeti zsályára, lándzsás útifűre és ökörfarkkóróra is. Gyülekezés a Kotyogós kávéterasz pakolójában.

Tovább az eseményre >>

Bor. Zene. Zala // Zalaszabar (2025. július 18-19.)

Kóstolj bele a nyár ízébe a zalai lankákon heverészve, kezedben a borvidék legfinomabb italával, miközben kedvenc előadód koncertjét hallgatod! Mindezt két napon is megteheted a Bor. Zene. Zala semmihez nem fogható eseményén, a zalaszabari Öreghegyen, a mesés Kányaváry Borbirtokon.

Facebook-esemény >>

Füred Art Week // Balatonfüred (2025. július 18-20.)

Az eseményen 23 neves galéria és aukciósház mutatja be klasszikus és kortárs műtárgyait. A festmények mellett szobrokat, bútorokat, szőnyegeket és ékszereket is kiállítanak, amelyeket a műkincsgyűjtők akár meg is vásárolhatnak.

Részletes program >>

KULT/SZÍN/TÉR – 10 este, 10 előadás, 10 különleges élmény // Keszthely (2025. július 18-27.)

Júliusban a keszthelyi Festetics-kastély parkja egy szabadtéri színházzá alakul és a KULT/SZÍN/TÉR szabadtéri színházi fesztivál keretében 10 este csak a nevetésről, drámáról és szenvedélyről fog szólni. A különböző színházi műfajok, a kiemelkedő színészek és az egyedülálló helyszín tökéletes kombinációja a kulturális kikapcsolódásnak. (x)

Részletes program és jegyvásárlás >>

Dumafüred Fesztivál // Balatonfüred (2025. július 18-27.)

A stand-up comedy legismertebb magyar nevei júliusban a Dumafüred Fesztivál kereteiben ismét színpadra állnak és humoros történeteikkel újra mosolyt csalnak a közönség arcára.

Facebook-esemény >>

34. Művészetek Völgye // Kapolcs és környéke (2025. július 18-27.)

Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja idén is megrendezésre kerül három helyszínen, amelyek három egymás melletti falut ölelnek fel: Kapolcsot, Taliándörögdöt és Vigántpetendet. A fesztivál különlegessége, hogy a falvak épületeit, intézményeit varázsolja koncerthelyszínekké és egyéb programok helyszínévé. A Művészetek Völgye 10 napon keresztül várja a kultúra szerelmeseit közel 3000 program keretében.

Facebook-esemény >>

Varga BalaTone // Badacsonyörs (2025. július 19.)

„Varga BalaTone: egy korty zene” – ahol a minőségi borok és a nagyszerű dallamok találkoznak, hogy felejthetetlen élményben legyen részetek! A koncertesték náluk nemcsak a zenéről szólnak, hanem az együtt töltött időről, a természet közelségéről és arról az életérzésről, amit csak a Balaton-felvidék tud nyújtani. A július 19-ei koncertnapon izgalmas zenei utazás vár mindenkit: először a friss és lendületes Solére lép színpadra, őt követi az ikonikus Anima Sound System, majd Dj Budai pörgeti fel a közönséget. Az éjszakát a varázslatos hangulatú Nora Matisse zárja. (x)

Facebook-esemény >>

Öböl Piknik // Balatonfüred (2025. július 19.)

Felejthetetlen house/tech-house piknik minőségi zenékkel, hűsítő italokkal és csodás panorámával – a House Piknik a balatonfüredi Öböl Pikniket is meghódítja! A korlátozott létszámú, családbarát esemény már 15 órától várja Csopak és Balatonfüred között, az északi part egyik legszebb kerékpárútja mellett a táncoslábú piknikezőket. A bulinak természetesen a naplemente sem vet véget!

Facebook-esemény >>

Kék Balaton Teljesítménytúra (2025. július 19.)

Idén is elstartol a túrázók egyik kedvenc balatoni eseménye, a 102 km-es Kék Balaton Teljesítménytúra. A sétatempóra szabott útvonal három helyszínről –Badacsonylábdihegy, Köveskál, Balatonfüred – indul, a célvonalat Köveskál, Tagyon, Balatonfüred és Balatonfűzfő településén pillanthatjuk meg. A magyar tengernek hála szerencsére rögtön fel is frissülhetünk utána!

Facebook-esemény >>

Ezeken a helyeken jobbnál jobb szabadstrandok várnak:

Be Massive Horizon X Balaton Piknik // Balatonboglár Gömbkilátó (2025. július 19.)

A Be Massive Horizon csapata májusban már bebizonyította, tudják, mi a legjobb balatoni bulik titka. A pazar hangulatot szombaton újból elhozzák Balatonboglár lenyűgöző Gömbkilátójához– ennél masszívabb programot a hétvégére elképzelni se tudnánk!

Facebook-esemény >>

Templomséták a Balaton körül // Alsóörs (2025. július 19.)

Idén nyáron 8 helyszínen is élvezhetjük Zubreczki Dávid szórakoztató, ismeretterjesztő előadássorozatát a Balaton körül. Az építészeti szakíró különleges, múltbéli sétára invitál minket, hogy megismerhessük a történelem titkait, melyet a balatoni templomok falai őriznek – ezúttal Alsóörsön.

Facebook-esemény >>

30Y_25_Balaton // Balatonboglár (2025. július 19.)

Szombat este Balatonboglárra érkezik a 30Y turnéja: a 25. születésnapját ünneplő alternatív rockegyüttes ikonikus slágereit ezúttal a magyar tengernél dúdolhatjuk. Ünnepelj együtt a 30Y-nal, ezt a tóparti bulit kár lenne kihagyni!

Facebook-esemény >>

Follow the Flow a Balaton várában // Szigliget (2025. július 19.)

Szombaton végéhez ér a Zenés esték a Balatonon egyedülálló koncertsorozata. A nagysikerű program záróakkordjaként pedig nem mást, mint a Follow the Flow zenekart köszönthetjük a Szigligeti Vár lenyűgöző panorámával büszkélkedő helyszínén. Egyszeri és megismételhetetlen alkalom, amit igazán kár lenne kihagyni!

Facebook-esemény >>

Esterházy-kastélyok a történelmi Magyarországon // Balatonfüred (2025. július 19.)

Különleges művészettörténeti előadáson vehetünk részt szombaton Balatonfüreden: Virág Zsolt művészettörténész, a Magyar Kastélyprogram Nkft. igazgatója jóvoltából megtudhatunk mindent, amit csak a történelmi Magyarországon fekvő mesés Esterházy-kastélyokról tudni érdemes.

Facebook-esemény >>

Csak egy kis terápia // Balatonszárszó (2025. július 19.)

Az Art Színtér lebilincselő előadása, a Csak egy kis terápia július 19-én a Csukás Színházba érkezik. A Szabó P. Szilveszter, Mihályfi Balázs, Szendy Szilvi, Náray Erika és Faragó András által életre keltett karaktereknek köszönhetően megtudhatjuk, mi történik, ha egy pszichiáter véletlenül karambolozik egy veszélyes bűnözővel – miközben egy férjet akarata ellenére hazaszállítanak nászútjáról…

Facebook-esemény >>

Fonyódi Hanglemezbörze (2025. július 19.)

Zenebarátok, figyelem: szombaton megrendezésre kerül az I. Fonyódi Hanglemezbörze! A Kaposvári Bakelit Klub különleges eseményén bakelitekre, CD-kre, DVD-kre, gramofonlemezekre, sőt még hifi eszközökre is vadászhattok. Lemezgyűjtőknek, zenerajongóknak, és mindenkinek, aki éppen Fonyódon nyaral, ott a helye!

Facebook-esemény >>

Salföldi kolostortúra (2025. július 19.)

Július 19-én túravezető kalauzolásával ismerhetitek meg közelebbről a salföldi pálos kolostorrom titkait. A Tourinform Badacsony szervezésében megvalósuló esti sétán megtudhatjátok, kik is voltak a pálosok, mivel foglalkoztak és hogy milyen szerepet játszottak a magyar történelemben. A 6 km-es, kb. 3,5 órás könnyű túrán az Ábrahámhegyi vasútállomástól a Burnót-patakot is érintve juthattok el a kolostorromhoz.

Tovább az eseményre >>

BERECZKI koncert // Siófok (2025. július 19.)

Július 19-én a Siófoki Kálmán Imre Szabadtéri Színpadára nem más érkezik, mint Bereczki Zoltán. Az biztos, hogy sokáig fogjuk emlegetni a Balaton parti nagykoncertet!

Facebook-esemény >>

MagNet Bank Balaton-felvidéki Nyári Bringatúra (2025. július 20.)

Ismerjétek meg közelebbről a Balaton-felvidék természeti kincseit egy szuper bringatúrán! Legyél kezdő bringás vagy profi mountis, ez a program neked szól. Szemkápráztató tájakon át haladva, festői panorámával, erdei ösvényeken keresztül csodálhatod meg a Balaton rejtett kincseit. A túra Balatonfüred Vásárcsarnokától indul és ott is ér véget, miután kellőképp kitekertétek magatokat és feltöltekeztetek balatoni kalandokkal.

Facebook-esemény >>

GESZTI koncert // Balatonlelle (2025. július 20.)

Geszti Péter nyári koncertturnéja július 20-án Balatonlellére érkezik. A fergeteges szabadtéri show-ra az előadó csak és kizárólag legnagyobb slágeireivel készül: Rapülők örökzöldek, Jazz+Az funkyságok, Gringó Sztár és Létvágy-klasszikusok, mindez izgalmas színpadtechnikai elemekkel fűszerezve, fergeteges humorral és időnként könnyfakasztó dalszövegekkel.

Facebook-esemény >>

„Több mint levendula” – Gyógy- és fűszernövény fesztivál (2025. június 20-22.)

A Tihanyi-félsziget nyáron különleges hangulatot áraszt: virágzó mezők, friss aromák, mediterrán életérzés és egy nagy hagyománynak örvendő színes esemény, a „Több mint levendula” fesztivál. Az immár több mint húsz éves múltra visszatekintő rendezvény idén új köntösben tér vissza: 2025-ben a „Több mint levendula” – Gyógy- és Fűszernövény Fesztivál célja, hogy a levendula örökségét kibővítve minden olyan növényt és élményt bemutasson, amely a félszigethez kötődik. A háromnapos eseményen a levendulán túl virtuóz előadások, bor- és illatszinergiák, izgalmas beszélgetések, virágkötészeti programok, fényfestés, képzőművészet és gasztronómiai különlegességek várják az érkezőket.

Bővebb információk >>

Még több tihanyi kalandért pedig ezeket a helyeket se hagyjátok ki: