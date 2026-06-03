Idén is a gyerekek kedvenc, ingyenes programjával indul a vakáció Budapesten

Jó hírünk van az apróságoknak: a vakáció idén is a Generali Gyerek Sziget ingyenes programjaival indul! A családbarát programkavalkád június 19. és 21. között vár kicsiket és nagyokat a Hajógyári-szigeten.

Pénteken – a hagyományokhoz híven – koncertet ad Halász Judit, aztán jöhet a felhőtlen kikapcsolódás: interaktív előadások, cirkuszi forgatag, zsonglőrök, kézműves programok, koncertek és természetközeli élmények várják a családokat. Az idei év sok újdonságot is hoz, lesz például Természetközeli Relax kabin és Hamupipőke Magmeditáció, vasárnap estére pedig megszületik a Hajógyári-sziget közösen szőtt meséje is.

A Nagyszínpad programjai idén is minden napra tartogatnak különleges fellépőket: pénteken a Superar gyermekkórus nyitja a programot, utána a Majorka Színház „A só” című előadása érkezik, majd Halász Judit „Csiribiri” koncertje koronázza meg a napot. Szombaton a Lóca Együttes „ÁtalakuLóca” koncertje után a Belvárosi Betyárok gondoskodnak a jó hangulatról, este pedig a Kaláka, „Nálatok laknak-e állatok?” című műsora várja a közönséget.

Vasárnap az Apacuka koncertjével indul a nap, majd a Kámfor Bábszínház kozmikus kalandja következik, a hétvégét pedig a Kiskalász zenekar „Csinta, csinta” koncertje zárja.

Csupa újdonság a Generali Gyerek Szigeten

Az idei év egyik legkülönlegesebb programja a „Hajógyári-sziget meséje” című közösségi mesealkotás lesz. A nap során folyamatosan épülő történetekhez minden érkező gyermek hozzáadhat egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt, amelyekből élő mesélés közben bontakozik ki a Hajógyári-sziget képzeletbeli világa.

Új élményekkel vár a Gyerek Paradicsom is, ahol idén az élő környezet és a természet kerül a középpontba. A Természetközeli Relax Kabin minden érzékszervre ható élményt kínál, míg a Titkos Kert workshopon saját kis növénykert készülhet palántázással és ültetéssel.

A Néprajzi Múzeum helyszíne az idei évben még nagyobb területen várja az érdeklődőket, a Babajátszó környékén pedig új, fejlesztéssel foglalkozó szervezetek és alapítványok mutatkoznak be. A Platán Babaszínpadon mondókák, mesék és hordozós táncprogramok várják a legkisebbeket és szüleiket.

Visszatérnek a nagy kedvencek

A Karamella Cirkuszvilág sátraiban idén is zsonglőrködés, artistajátékok és bohóctréfák várják a gyerekeket – náluk egyszerre lehet aktívan bekapcsolódni és ámulva figyelni a cirkusz varázsát.

A Karzat Színház utazó játékfaluja, a Kukutyin ismét életre kelti a régi mesterségeket: a gyerekek és családtagjaik segíthetnek rendet rakni a cégtáblák és cégérek között, miközben a hátsó udvarokban veteményesek, gyümölcsfák és ügyességi feladatok várják őket.

A népszerű programok természetesen idén sem maradnak el: lesz állatsimogató, Kerek Perec Gasztronómiai Játszótér, óriás ugrálóvár, Bagjump, rekeszmászás, társasjáték helyszín, Cserkésztábor, Trillamanók, Kezes-lábas Játszóház, valamint Generali Akadálypálya és szűrőbusz is. A Kézműves Palotában egész hétvégén kreatív foglalkozások várják az alkotni vágyókat. Készülnek majd állatos, hercegnős és szuperhősös álarcok, virágkoszorúk, papírkoronák, szuperhős figurák, repkedő lepkék, saját rajzos legyezők és gyöngyfák is.

Három nap, ahol a játék, a mese, az alkotás és a közös élményszerzés kapja a főszerepet – a nyár idén is a Generali Gyerek Szigettel kezdődik, a Hajógyári-szigeten! Bővebb információ a Generali Gyerek Sziget weboldalán érhető el.

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