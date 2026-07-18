Nyári időutazás: Fotóválogatás a szocializmus budapesti utcáiról a legnagyobb kánikulában

A nyári Budapest régen is pezsgő volt, csak kicsit másképp, mint ma. A hőség elől a légkondis szobák helyett inkább a strandokon és árnyas parkokban kerestek menedéket az emberek, miközben a város utcáit még veterán villamosok, régi autók és nosztalgikus kirakatok szegélyezték. Képválogatásunk a Fortepan archív felvételein keresztül repít vissza a szocializmus évtizedeibe, ahol a nyarak lassabb ritmusban teltek, de ugyanúgy hozzátartoztak Budapest mindennapjaihoz, mint ma.
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