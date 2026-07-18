Nyári időutazás: Fotóválogatás a szocializmus budapesti utcáiról a legnagyobb kánikulában

György Mária

A nyári Budapest régen is pezsgő volt, csak kicsit másképp, mint ma. A hőség elől a légkondis szobák helyett inkább a strandokon és árnyas parkokban kerestek menedéket az emberek, miközben a város utcáit még veterán villamosok, régi autók és nosztalgikus kirakatok szegélyezték. Képválogatásunk a Fortepan archív felvételein keresztül repít vissza a szocializmus évtizedeibe, ahol a nyarak lassabb ritmusban teltek, de ugyanúgy hozzátartoztak Budapest mindennapjaihoz, mint ma.

Fürdőzők a Palatinus Strandfürdőn. Fotó: Fortepan / Szánthó Zoltán
Pillanatkép a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodából. Fotó: Fortepan / Eperjesi Gyula
ECHO 2 tranzisztoros rádió. Fotó: Fortepan / Rádió és Televízió Újság / Várkonyi Péter
A Margit-sziget déli csúcsa a Margit híd szigeti bejárója alatt lévő dunai strand. Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr
Margitszigeti Nagyszálló tetőterasza, háttérben a Víztoronnyal. Fotó: Fortepan / Bauer Sándor
Strandolók. Fotó: Fortepan / Horváth Miklós dr.
Sakkmérkőzés a Palatinuson. Fotó: Fortepan / Horváth Miklós dr.
Gyermekmedence. Fotó: Fortepan / Horváth Miklós dr.
Hulahoppkarikázás a strandon. Fotó: Fortepan / Chuckyeager tumblr
Hullámmedence. Fotó: Fortepan / Hegyi Zsolt / Balla Demeter felvétele
A Palatinus Strandfürdő bejárata 1967-ben, a bejárat előtt Csorba Géza újrafaragott Napozó lány című szobra látható. Fotó: Fortepan / FŐFOTÓ
A Palatinus Strandfürdő büféjében elérhető portékák. Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.c.10

Vegyétek az irányt a magyar tenger felé:

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