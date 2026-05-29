15+ strand Budapesten és környékén, ahol hatalmasakat csobbanhattok idén nyáron

Nyakunkon a strandszezon, ahogy emelkedik a hőmérséklet, úgy nyitják meg kapuikat a főváros kedvenc kültéri fürdői. Íme, több mint egy tucat strand Budapesten és környékén, ahol idén nyáron is megmártózhattok a vízközeli kalandokban!
Pünkösdfürdői Strand, III. kerület
Előreláthatólag június 13-án vagy pedig egy hétre rá kezdi meg idei szezonját a Pünkösdfürdői Strandfürdő – a megnyitó napja az időjárás függvényében alakul. Az viszont biztos, hogy idén is szuper úszó-, élmény- és gyermekmedencében, kedvező árakban és szuper programokban lubickolhatnak náluk a strandolók.
1039 Budapest, Királyok útja 272. | Weboldal
Felnőtt napijegy (hétvégén és ünnepnapon): 3300 Ft
Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő és Székely Éva Uszoda, III. kerület
Több mint 90 ezer négyzetméteren, a III. kerületben kínál felejthetetlen élményeket a Csillaghegyi Árpád Strandfürdő és Uszoda, mely a budai oldal legnagyobb fürdőparadicsoma. Az ősfás környezet, a romantikus szobrocskák és a legmodernebb csúszdák mellett a strand kiváló ár-érték arányának köszönhetően is oly sok család szívébe belopta már magát az évek során.
1038 Budapest, Pusztakúti út 2–6. | Weboldal
Felnőtt napijegy (hétvégén és ünnepnapon): 5000 Ft
Római Strandfürdő, III. kerület
Kalandos csúszdák tömkelege, sodrófolyosóval kiegészített élménymedence, hatalmas zöldterület, játszótér, fitneszpark, homokos és füves sportpályák, és még hangulatos Napozórét is várja a messze földön híres Római Strandfürdőn a csobbanásra áhítozókat. A szezon várhatóan június 14-én indul a harmadik kerületi fürdőparadicsomban.
1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca 2. | Weboldal
Felnőtt napijegy (hétvégén és ünnepnapon): 4500 Ft
Aquaworld Élményfürdő, IV. kerület
Európa egyik legnagyobb fedett aquaparkja a nyári időszakban kültéri kalandokat is kínál a családoknak. Amíg a szülők a napernyők alatt hűsölnek, a kicsik gyerekmedencében lubickolhatnak, vagy játszóterezhetnek – érdemes lesz azért azt is meglesni, milyen izgalmakat rejt beltéren az Aquaworld!
1044 Budapest, Íves út 16. | Weboldal
Felnőtt napijegy (hétvégén és kiemelt időszakban): 11 500 Ft
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, X. kerület
Az Újhegyi lakótelep szomszédságában, Kőbányán megbújó strandfürdő fedett és nyitott medencékkel, napozóparkkal, büfével gondoskodik főképp a környékbeliek vízközeli feltöltődéséről. Még a legkisebbekre is gondoltak, hiszen az apróságok náluk pancsolómedencében mókázhatnak.
1108 Budapest, Újhegyi út 13. | Weboldal
Sas Gardens, XII. kerület
Két éve már, hogy Sas Gardens néven újjáéledt a legendás Lejtő úti sporttelep, mely nyaranta csobbanási lehetőséget is biztosít a budai lankák ölelésében. Ha ejtőzés után kicsit mozognátok, pingpongasztal és teniszezési lehetőség egyaránt vár rátok, utána pedig irány a büfé, ahol finomságok széles kínálatából válogathattok. A szezon május utolsó napján indul náluk!
1124 Budapest, Lejtő út 28. | Facebook
Felnőtt napijegy: 6000 Ft
Dagály Gyógy-, Strandfürdő és Uszoda, XIII. kerület
Már nem kell sokat várni, ha nem csak benti, hanem kinti medencékben is csobbannátok a Dagálynál. A fürdőkomplexum összesen nyolc medencével, játszótérrel, fitneszparkkal csábítja a XIII. kerületbe a fürdőzésre vágyókat, akik a Béke kút jótékony vízét élvezve hódolhatnak a nagybetűs strandolásnak.
1138 Budapest, Népfürdő utca 36. | Weboldal
Felnőtt napijegy (hétvégén és ünnepnapon): 4900 Ft
Paskál Gyógy- és Strandfürdő, XIV. kerület
Akár gyógyulni, akár pihenni szeretnétek, Alsórákos modern strandfürdőjében megtehetitek: sokszínű medencék, köztük tanmedence, csúszdával ellátott gyermekmedence, játszótér, fitneszpark, strandröplabdapálya, és megannyi kezelés közül válogathattok náluk. Sőt, még koccinthattok is az élménymedencében, hála egyedülálló drinkbárjuknak!
1141 Budapest, Egressy út 178/F | Weboldal
Felnőtt napijegy (hétvégén és ünnepnapon): 5500 Ft
Újlak Uszoda, XVII. kerület
Az Újlak Uszoda a forró hónapok alatt egy fürdő- és egy gyermekmedencével is kedveskedik látogatóinak, egész évben üzemelő beltéri úszóegységein kívül. Sőt, a rákosmenti strandon strandröplabdapálya, homokozó és jókora zöldterület is várja a pihenni vágyókat.
1173 Budapest, Uszoda utca 2. | Weboldal
Felnőtt strandjegy: 2700 Ft
Park Uszoda és Strand, XVIII. kerület
A Bókay-kert hangulatos, ősfás környezetében otthonra lelt uszoda a napsugarak érkeztével kültéren is kihagyhatatlan élményeket tartogat. Itt minden korosztály megtalálja a számításait: a nosztalgikus, árnyas strand szuper medencékkel, játszótérrel, strandröplabdapályával várja a családokat.
1181 Budapest, Városház utca 40. | Weboldal
Felnőtt napijegy: 2400 Ft
Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő, XX. kerület
A XX. kerületben javában dübörög a strandszezon, hiszen a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő kültéri medencéit már birtokba is vehetik kicsik és nagyok. Legyen szó hullámmedencéről, kültéri gyermekmedencéről, jótékony hatású, beltéri gyógymedencékről, vagy akár szaunaszeánszokról, idén is érdemes lesz legalább egyszer ellátogatni hozzájuk!
1203 Budapest, Vízisport utca 2. | Weboldal
Felnőtt napijegy (hétvégén és ünnepnapon): 5700 Ft
Csepeli Strandfürdő, XXI. kerület
A soroksári Duna-ág partján helyezkedik el a Csepeli Strandfürdő, mely idén június 1-jétől várja szeretettel a lelkes strandkedvelőket. Izgalmas csúszdák, közel héthektárnyi zöldterület, és természetesen jókora lángosok társaságában merülhettek el náluk a vizes élményekben.
1213 Budapest, Hollandi út 14. | Weboldal
Felnőtt napijegy: 3700 Ft (módosulhat!)
Joker strand, XXIII. kerület
Idén is megnyitotta kapuit Budapest déli szélén a Joker Strand, mely a 190 méteres homokos partnak, a lassan mélyülő medernek és a játszótérnek köszönhetően lett sokak kedvence az évek alatt. Fontos tudni, hogy a családbarát horgász- és pihenőtavat kizárólag autóval lehet megközelíteni!
1239 Budapest, Soroksár, 51-es főút, 16-os kilométerkő | Facebook
Felnőtt napijegy: 3000 Ft
Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő, Margit-sziget
Nyaranta a Margit-sziget hallatán a fővárosiak csak arra tudnak gondolni: irány a Palatinus strand! Nem csoda, hiszen hosszú évek óta csal mosolyt kicsik és nagyok arcára, jókora csúszdákkal, sportlehetőségekkel, és persze fantasztikus medencékkel, melyek közt még hullámmedence is akad.
1007 Budapest, Soó Rezső sétány 1. | Weboldal
Felnőtt napijegy (hétvégén és ünnepnapon) június 12-ig: 3900 Ft
Felnőtt napijegy (hétvégén és ünnepnapon) június 13-tól: 6500 Ft
Jade Beach, Dunavarsány
Dunavarsány közösségi beach clubja a nagy találkozásokat, a mozgást és a minőségi időtöltést helyezi fókuszba. A bányató mellett 200 méteren át húzódó homokos partnál különböző ülőhelyeket – napágyakat, loungeokat – bérelhettek, melyek árát levásárolhatjátok ételekre és italokra. Az aktív kikapcsolódás szerelmeseit vízisí, wakeboard és SUP is várja Budapesttől 25 kilométerre.
2336 Dunavarsány, 0146/58 helyrajzi szám | Weboldal
Az árlista ide kattintva érhető el.
Lupa Beach, Budakalász
Május utolsó hétvégéjén csap bele a szezonba a Lupa Beach, a Budakalász határában fekvő Lupa-tavat körbeölelő strandparadicsom. Van itt minden: homokos part, pálmafák, tengerparti hangulat, bárok, éttermek, és megannyi sportlehetőség, hogy a városi nyüzsgést elhagyva alaposan kikapcsolódhassatok a napsütötte hónapok alatt. Ha pedig pénztárcabarát opciót kerestek, ott van az Öböl, hangulatos, füves tóparttal!
2011 Budakalász, Tó utca 1. | Weboldal
Az árlista ide kattintva érhető el.