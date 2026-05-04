Mint minden évben, idén is mesés dallamok csendültek fel a jó idő érkeztével a Margitszigeten kicsik és nagyok örömére.

Május elsejétől egészen október végéig lehetünk fül- és szemtanúi víz és zene különleges táncának a Margitszigeten, ha sétánk során útba ejtjük a híres-neves Zenélő Szökőkutat.

Az ingyenes program során 10 és 22 óra közt minden órában különböző zenei blokkok veszik kezdetüket, melyek a vízsugarak cikázásával összhangban nyújtanak felejthetetlen élményeket. Esténként a show fényjátékkal, vízpárára vetített kisfilmekkel is kiegészül – nem csoda, hogy annyian választják fotóhelyszínül!

A dallamok közt mindenki megtalálja a kedvencét: idén a gyermekzenei blokkban Micimackó, a Jégvarázs és Vuk dala is felcsendül, a változatos show alatt Michael Bublé, Fábián Juli, a Coldplay, Ed Sheeran, a Wellhello egy-egy slágerét, és persze a klasszikus zene nagymestereinek remekműveit is elcsíphetjük, csak hogy néhányat említsünk az előadók közül.

A Zenélő Szökőkút a Margitsziget déli bejáratánál, a zenepavilontól nem messze vár mindenkit, aki a természet lágy ölén, mégis a város szívében szerezne felejthetetlen élményeket – és készítene pazar felvételeket.

Bővebb információ a Budapest Városháza Facebook-oldalon, ide kattintva érhető el.

Nyárcsalogató, kulturális élmények: