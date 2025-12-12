Ingyenes fényfestés és drónshow ragyogja be nemsokára a Budai Várnegyed szívét

Advent harmadik vasárnapjától egy teljes héten át, a Budai Várnegyed szívében ejt ámulatba az ingyenesen megtekinthető látványosság.

A karácsonyhoz közeledve a Magyar Nemzeti Galériának otthont adó Budavári Palota homlokzata valóságos képeskönyvvé válik, hiszen december 14. és 21. között minden este 18 órától 22 óráig ünnepi fényfestés és drónshow ragyogja be az éjszakát.

Az adventi fényjáték során az ünnepi időszak legszebb jelenetei köszönnek vissza: Szent Miklós mellett látható lesz Mária és József útja Betlehembe, az esthajnalcsillag, a háromkirályok és még a két pásztor alakja is megelevenedik a Magyar Nemzeti Galéria homlokzatán.

A különleges látványosság remek alkalmat kínál arra, hogy egy cseppet lelassuljunk és igazán átélhessük a csodavárás meghitt hangulatát. Az egyedi vizuális élmény pedig újabb okot ad arra, hogy Budapest felkerüljön minél többek adventi bakancslistájára.

Az ünnepi fényfestés teljes valójában átélhető a budai oldalon a Savoyai teraszról, emellett látható a pesti oldalon a Belgrád rakpartról. A fényfestést kiegészítő drónshowt pedig mindenki élvezheti, aki a Lánchíd környékén az égboltra tekint.

Budapesttől egy karnyújtásnyira is adventi csodavilág vár:

Kiemelt fotó: Hauszmann Program