40+ felejthetetlen program és szabadtéri fesztivál Budapesten júniusra, a nyár első hónapjára

Végre itt a nyár, a főváros pedig izgalmas programok sokaságával rúgja be a június kapuját. A szezon elsősorban természetesen a szabadtéri eseményeknek kedvez, azonban akkor is van miből csemegéznetek, ha inkább hűsítő belső terekben kapcsolódnátok ki.

Az oroszlánkirály filmkoncert // Margitszigeti Szabadtéri Színház (2026. május 30.)

Bár a hónap hivatalosan csak hétfőn kezdődik, muszáj figyelmetekbe ajánlanunk egy szuper hétvégi programot, hiszen Az oroszlánkirály filmkoncert május 30-án a Margitszigetre érkezik! Hans Zimmer és Elton John felejthetetlen zenéje élőben és Az oroszlánkirály animációs film Budapest legnagyobb szabadtéri mozijában együtt kínálnak fantasztikus élményt a Margitszigeti Szabadtéri Színházban szombaton, ami gyereknapi ajándéknak is tökéletes. A világsikerű Disney sikerfilm magyar nyelven, óriáskivetítőn elevenedik meg, miközben a Danubia Zenekar élőben játssza a mozi zenéjét Stefan Geiger vezényletével.

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapest Pride Közösségi Fesztivál // több helyszínen (egész hónapban)

Június a Pride hónapja, így Budapest közösségi terei egész hónapban a queer kultúrát ünneplik. Amennyiben támogatói oldalról érkeznétek, bizonyára érdekes lesz számotokra az LMBTQIA-emberekkel, párokkal folytatott beszélgetés a Pár-beszéd és az Élő Könyvtár eseményein, de lesz kiállításmegnyitó, filmvetítés, barátkozással egybekötött piknik, és természetesen a hajnalig tartó bulik sem maradhatnak el. A programsorozat csúcspontja persze idén is a Budapest Pride Felvonulás lesz, aminek június 27-én lehettek részesei vidám, felszabadult hangulatban.

Tovább az esemény weboldalára >>

Friss Hús // több helyszínen (2026. június 3-ig)

Magyarország legnagyobb rövidfilmfesztiválja idén is visszatér, hogy meghódítsa a vásznakat: május 28-tól június 3-ig minden a kortárs újdonságokról szól a Puskin Moziban! Nemzetközi és hazai ínyencségek mutatkoznak be, és persze szakmai programok is terítékre kerülnek a Friss Húsnak köszönhetően.

Tovább az esemény weboldalára >>

I. Budai Hídfő Sörfesztivál // Petőfi híd, budai hídfő (2026. június 3-7.)

Remélhetőleg szuper új budapesti gasztrofesztivál elindulásának lehettek szemtanúi, ha ellátogattok a Petőfi híd budai hídfőjéhez június 3. és 7. között. A hazai sörfőzdék mellett természetesen food truckok is várnak titeket a Duna-parton – de hogy pontosan kik érkeznek, az egyelőre legyen meglepetés.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ingyenes utcai örömzene koncertsorozat a Dob utcában (2026. június 4., 11., 18., 25.)

Immár ötödik alkalommal tér vissza a zsidó negyedbe a nagy népszerűségnek örvendő, ingyenes utcai örömzene-sorozat, melyet egy hónapon keresztül élhettek át a Dob utcában, a Spinoza Színházzal szemben lévő Carl Lutz-emlékműnél. A koncerteken a hazai zsidó zenei élet kiemelkedő művészei lépnek fel, illetve idén először egy külföldi együttes is csatlakozik a fellépők sorához: a szlovák Samaria Klezmer Band koncertjét a fesztivál utolsó napján élvezhetitek.

Tovább az esemény weboldalára >>

Rosalia Borpiknik // Városliget (2026. június 4-7.)

Június 4. és 7. között ismét roséval, pezsgőkkel, gourmet falatokkal és piknikhangulattal telik meg a Vajdahunyad vár mögötti rét: a Rosalia Borpiknik keretében négy napon át várnak a hűs borok, koncertek, street food finomságok, családi és kutyabarát programok Budapest zöld szívében. Puha pléd, napsütés, barátok és könnyed nyári hangulat – a Rosalia nem csak egy fesztivál, hanem a nyár legnagyobb kerti partija. Kóstolj, lazíts, piknikezz és találd meg az idei kedvenc rosédat a Ligetben!

Tovább az esemény weboldalára >>

Gourmet Fesztivál // Millenáris Park (2026. június 4-7.)

Ismét a Millenáris Park ad otthont az ország egyik legrangosabb gasztronómiai eseményének, az MBH Bank Gourmet Fesztiválnak. A “Made in Vidék” szlogennel futó négynapos kulináris ünnepen Magyarország legjobb séfjei, cukrászai, borászai és bartenderei gyűlnek össze, hogy egy felejthetetlen hosszú hétvége erejéig megmutassák, milyen sokszínű is a hazai gasztronómia. Ínyenc fogások, különleges borok és mesteri koktélok június 4. és 7. között Buda szívében!

Tovább az esemény weboldalára >>

Jubileumi borvacsora az ARAZ-ban (2026. június 5.)

Június 5-én különleges mérföldkőhöz érkezik Budapest belvárosának népszerű étterme: az ARAZ Étterem ezen az estén a 100. borvacsoráját ünnepli. Az est nem egyetlen borvidék vagy pincészet köré épül: a vendégek egy gondosan összeállított válogatásból kaphatnak ízelítőt, amely az elmúlt évek meghatározó borvacsoráinak hangulatát idézi meg. Az est a Continental Hotel Budapest exkluzív panoráma-tetőteraszán veszi kezdetét, majd a vacsora az ARAZ Étteremben folytatódik, ahol élő zene teszi teljessé az élményt.

Tovább az esemény weboldalára >>

Pál utcai fiúk napja az ELTE Füvészkertben (2026. június 6.)

Különleges irodalmi kalandban lehet részetek június első szombatján az ELTE Füvészkertben, ahol A Pál utcai fiúk történetének itt játszódó jeleneteit élhetitek át egy izgalmas tematikus séta keretein belül, de arra is fény derül, milyen volt a Füvészkert Molnár Ferenc idejében. A szervezők a családokat saját tempóban, egyénileg teljesíthető feladatsorral várják, így közösen fedezhetitek fel a Füvészkert regényhez kapcsolódó titkait, melynek végén természetesen a jól megérdemelt jutalom sem maradhat el. A programot belépőjeggyel látogathatjátok.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Helytörténeti séta Albertfalván (2026. június 6.)

A hónap első szombatján, június 6-án helytörténeti séta kalauzolja az érdeklődőket Albertfalva történetének és titkainak szövevényes útvesztőiben. A 15 órakor kezdődő program az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény elől indul és az Albertfalvi Mustra című esemény színes forgatagának helyszínén ér véget 17 órakor. A séta résztvevői megismerhetik a városrész történetét, a valaha itt élő, híres asztalosmestereket, de nem marad majd felfedezetlen a Szent Mihály-templom és az egykor itt működő üzemek története sem, így szó esik majd többek között Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb repülőgépgyáráról is.

Tovább az eseményre >>

Teakertek, teaszobák – séta a Tea útján a Hopp-kertben (2026. június 6.)

Az Andrássy út forgatagától egy karnyújtásnyira, a Hopp Ferenc Múzeum kertjében június 6-án a tea kerül a főszerepbe. A vezetett séta Hopp Ferenc hajdani „lugasától” avagy teakunyhójától indulva kalauzolja végig a látogatókat a teakertek hagyományán át az épület emeletén megbúvó autentikus japán teaszertartás szobáig. A séta természetesen teakóstoló nélkül nem lehetne teljes, a programra megváltott jeggyel pedig a múzeum kiállítása is megtekinthető.

Tovább az eseményre >>

Budafoki időutazás a Kerület Napján (2026. június 6.) Budapest Bornegyede, kéz a kézben a Budafoki Pincejárattal június 6-án izgalmas időutazásra hívja az érdeklődőket. Ha ti is szeretnétek elmerülni Budafok múltjában, megtapasztalni a helyi hagyományok és történetek varázsát, csatlakozzatok a Kerület Napja alkalmából megrendezésre kerülő sétához és merüljetek el 300 év történetében. A tematikus program a Barlanglakás Emlékmúzeum elől indul 17 órakor, ezt követően pedig a Kálvária mentén ereszkedhettek le a település bölcsőjéhez, a Budafoki Piactérhez, ahol a sváb ősök egykori múltjából kaphatnak ízelítőt a sétán résztvevők. Tovább az eseményre >>

Budafoki Pincejárat (2026. június 6.)

Június 6-án újra pezsgés költözik Budafok utcáira és pincéibe: a Budafoki Piactérnél már délután 16 órától elstartol a Zenei Tehetségkutató döntője, míg az este két igazi nagyágyút is tartogat: az Intim Torna Illegál és a PASO, vagyis a Pannonia Allstars Ska Orchestra is színpadra lép. A koncertek alatt a helyi borászatoknál kóstolhattok bele a Bornegyed legjobb tételeibe, a Haggenmacher Sörcsarnok pedig kézműves sörökkel készül. A családosokat a Piactéren ingyenes gyerekprogramok és kézműves foglalkozások várják, a Barlanglakás Emlékkiállításnál pedig interaktív bábjátékkal szórakoztatják a legkisebbeket.

Tovább az esemény weboldalára >>

Kispesti Városünnep (2026. június 6-7.)

Fergeteges, ráadásul ingyenes rendezvénysorozattal rúgja be a nyarat a KMO Művelődési Központ: június 6-án és 7-én tudományos játékparkkal, akadálypályával, meseponttal, vásárral, kitelepülőkkel, remek koncertekkel és persze sok-sok nevetéssel telik meg a Templom tér, Kispest születésnapja alkalmából.

Tovább a Facebook-eseményre >>

VárkertFeszt // Várkert Bazár (2026. június 6-7.)

Június 6-án és 7-én változatos programok sorának ad ismét otthont a Várkert Bazár történelmi helyszíne. A gyerekeknek bábelőadással, mesekoncerttel és interaktív műsorral készülnek, míg a felnőtt közönség szórakoztatására élőzenei koncerteket szerveznek. A Várkert Mozi műsorára tűzi emellett a Moszkva tér és a Made In Hungária című filmeket, az Öntőház udvaron pedig Metha naplementés szettjére lépegethettek. A programok többsége ráadásul ingyenes.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Empire of the Sun // Budapest Park (2026. június 7.)

Ha valaki tudja, hogyan kell más dimenzióba repíteni a közönséget, az az Empire of the Sun. Az ausztrál elektronikus zenei szcéna ikonikus duója június 7-én a Budapest Park színpadán szólaltatja meg legújabb lemezük, az Ask That God dalait, eufórikus hangulatot és emlékezetes show-t ígérve.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Apánk üzent // Várkert Bazár (2026. június 8.)

A Grecsó fivéreket senkinek nem kell bemutatni – immár tizedik éve mesélik közös történeteiket a színpadon. Mint mindig, legújabb előadásuk során is Grecsó Krisztián válogatott szövegeit keltik életre a jelenlévők, június 8-án a Willany Leó Improvizációs Táncszínház művészei a Várkert Bazárban.

Tovább az esemény weboldalára >>

Papa Roach // Budapest Park (2026. június 9.)

Vannak dalszövegek, amelyek örökre beégnek az ember agyába – a Papa Roach-féle Last Resort első két sora is ilyen. A kaliforniai nu metal banda június 9-én a Budapest Parkban folytatja Rise Of The Roach turnéját, és 25 évnyi slágeranyaggal a tarsolyukban garantáltan őrületesen nagy bulit fognak csapni.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Szecesszió Világnapja // több helyszínen (2026. június 10-13.)

Lechner Ödön és Antoni Gaudí halálának évfordulóján, június 10-én épületbejárásokkal, kiállításokkal és inspiráló beszélgetésekkel ünnepeljük Magyarországon a Szecesszió Világnapját (World Art Nouveau Day). A június 13-ig tartó programsorozat részeként vezetett sétákat szerveznek az ország különböző városainak legjelentősebb szecessziós épületeire fókuszálva. Budapesten többek között a városligeti villák, a Zeneakadémia és a Fiumei úti sírkert szecessziós vonatkozásait fedezhetitek fel. A cél, hogy a századforduló egyik legkülönlegesebb művészeti irányzatára, és a körülöttünk lévő lenyűgöző, a hétköznapi rohanásban olykor észrevétlenné váló épületekre irányítsa a figyelmet.

Tovább az esemény weboldalára >>

Mozgás Éjszakája // több helyszínen (2026. június 12.)

Ahogy a nyárba belecsúszva egyre tovább melegszik az idő, annál inkább kitolódik a sportolás időpontja is az esti órákra. Ennek az extrém formáját tapasztalhatjátok meg az év egyik legjobban várt közösségi sporteseményén, a Mozgás Éjszakáján, aminek köszönhetően június 12-én este 7 órától hajnalig sportolhattok a Hősök terén. Akkor se aggódjatok, ha nem a fővárosiak táborát erősítitek, hiszen a budapesti helyszínen kívül még közel 100 további településen és az agglomeráció városaiban is megmozdul az ország, hogy együtt zumbázzon, kerékpározzon, fusson, jógázzon vagy túrázzon – pontos információkért kövessétek az esemény weboldalát!

Tovább az esemény weboldalára >>

Metallica Filmfesztivál // Cinema City Aréna (2026. június 12.)

Ahogyan azt már valószínűleg minden rajongó jól tudja, júniusban két alkalommal is koncertet ad a Metallica a Puskás Arénában – azt viszont talán kevesebben vésték be a naptárjukba, hogy a legendás együttes fellépéseit több szuper kísérőprogram keretezi. A koncertek közötti pihenőnapon, június 12-én például egész délutánt felölelő filmvetítésre ülhettek be az Aréna Pláza mozijába, ahol egyben nézhetitek meg a zenekar teljes életművét.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Gin Market // Városháza Park (2026. június 12-13.)

A gin világnapja köré épülő Gin Market 2026-ban már 5. alkalommal várja a látogatókat június 12-13-án új helyszínen, a belvárosi Városháza Parkban. A fesztiválon több mint 40 kiállító, 100+ különleges ital, koncertek, DJ-k, street food és nyári hangulat várja a vendégeket. A belépő kóstolópoharat, 5 kóstolót és ingyenes masterclass előadásokat is tartalmaz. Idén a rum és a tequila is kiemelt szerepet kap. Fellép a Dynamite Dudes, Rakonczai Imre és Makszim is, miközben a látogatók Budapest egyik legizgalmasabb nyári gasztro- és közösségi élményét élhetik át.

Tovább az esemény weboldalára >>

Duna Karnevál // több helyszínen (2026. június 12-19.)

Három évtizede minden évben magával ragadja a közönséget egy egyedülálló, nemzetközi forgatag a fővárosban: a Duna Karnevált idén június 12. és 19. közt rendezik meg Budapest szívében. Az esemény nemcsak hazánk gazdag népzenei és táncos örökségét, de a nagyvilág legkülönbözőbb pontjain őrzött néptánchagyományokat is bemutatja – a nagyérdemű hat helyszínen élvezheti hivatásos és amatőr táncosok, sőt még külföldi vendégfellépők előadásait is.

Tovább az esemény weboldalára >>

XIV. Kórusok Nyári Éjszakája // több helyszínen (2026. június 13.)

A közös éneklés felhőtlen örömét élhetitek át június 13-án a XIV. Kórusok Nyári Éjszakáján, ahol az ország minden pontjáról és külföldről érkező amatőr kórusok koncertjébe hallgathattok bele a Palotanegyedben. A változatos műfajú koncerteket egymással párhuzamosan, összesen 9 kültéri és beltéri helyszínen csíphetitek el. Az est fénypontja az Éneklő Utca és a Közös Éneklés lesz, mely során ti is megtapasztalhatjátok a szervezők által sokszor hangsúlyozott tételmondatot, miszerint énekelni bárki tud. A készülésig böngésszétek az esemény honlapját, hiszen hamarosan közzéteszik a fellépők névsorát!

Tovább az esemény weboldalára >>

20 éves a Combino – nyílt nap a Hungária kocsiszínben (2026. június 13.)

A Nagykörútról is ismerős, idén húszéves Combinokat ünneplik a hónap közepén a Hungária kocsiszínben. Az ingyenes nyílt nap keretein belül nemcsak a vezetőfülkébe nyerhettek betekintést, de azt is megtudhatjátok, milyen karbantartási munkálatok szükségesek az ikonikus sárga járművek működéséhez. A program legérdekesebb része azonban kétségkívül a vezetett telephely-látogatás lesz, ahol szakemberek mesélnek a jármű történetéről és érdekességeiről.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Botanika a középkorban – kerti séta (2026. június 13.)

Június 13-án megnyílnak a BTM Vármúzeum lezárt udvarának kapui, a sétán résztvevők pedig részesei lehetnek a gótikus kápolna árnyékában rejtőzködő minikertnek. A magaságyásokba ültetett növények a látogatókat a kora középkori kolostorok kertkultúrájától elvezeti egészen a kora újkori főúri kertek történetéig. Az érdekességekben nem szűkölködő program abba is betekintést nyújt, hogyan változott a növénykultúra a humanista igényeknek megfelelően, illetve, milyen hatással volt a természettudományok fejlődése, a nemzetközi kapcsolatok és a gyűjteményezési igények a szívvel-lélekkel gondozott kertekre. Tovább az eseményre >> Szecessziós kavalkád // Helytörténeti Múzeum (2026. június 13.) Június 13-án Kőbánya gazdag szecessziós öröksége kerül reflektorfénybe a Helytörténeti Múzeum udvarán, a Füzér utcában. A rendhagyó szecessziós kavalkádra sok-sok művészettel, zenével és játékkal készülnek a szervezők: lesz alkotósarok, buborékkert, hennafestés, hajfonósarok, a kicsiknek pedig még légvárral is kedveskednek. A színpompás családi programokon való részvétel ingyenes – kicsiket és nagyokat is szeretettel vár a X. kerület! Tovább az esemény weboldalára >> A Gyűrűk Ura-maraton // Bem mozi (2026. június 13.) Vannak olyan fantáziavilágok, amikben egyszerűen jó újra és újra elmerülni. A Bem moziban a hónapban egész napos mordori utazásra kelhettek, hiszen június 13-án már kora délután megnézhetitek a trilógia első részét. A filmmaratonon természetesen a bővített változatok kerülnek vetítésre, így a program egészen hajnal egyig tart! Tovább a Facebook-eseményre >>

Bunkerből kilátó a Hármashatár-hegyen – vezetett séta (2026. június 14.)

A hónap második vasárnapján, június 14-én, egy rendhagyó várostörténeti séta keretében csodálhatjátok meg a fővárosi panorámát, ezúttal a Hármashatár-hegy tetejéről. A Budapesti Történeti Múzeum és a BTM Vármúzeum szervezte programon választ kaphattok többek között arra a kérdésre, vajon miről olyan híres a fővárosiak kedvenc kirándulóhelyének számító, 495 méter magas hegy, valamint hogyan működött egykor területén a világháborús légvédelmi ütegállás.

Tovább a jegyvásárláshoz>>

A Perfect Circle // Budapest Park (2026. június 15.)

25 év, négy nagylemez, a világ legjobb színpadai – kis hazánk azonban eddig mindig kimaradt a turnéállomások sorából. Június 15-én a Billy Howerdel és Maynard James Keenan által alapított A Perfect Circle pótolja az adósságát, és katartikus hangzásvilágukat végre elhozzák a Budapest Parkba.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Peter Freestone: Freddie tárlatvezetés angolul // Zene Háza (2026. június 17.)

Ha még nem volt alkalmatok megnézni a Freddie életét bemutató kiállítást a Zene Házában, ne habozzatok tovább, hiszen a hónapban egy igazán különleges kísérővel tekinthetitek meg a tárlatot: június 17-én ugyanis Peter Freestone, Mercury egykori személyi titkára és közeli jóbarátja mesél nektek a kiállított tárgyakról és az énekesről. A tárlatvezetés nyelve angol, a jegyár a kiállításra szóló belépőt is tartalmazza.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Olvassátok el helyszíni beszámolónkat a tárlatról:

STING 3.0 // MVM Dome (2026. június 18.)

Öveket becsatolni: a tizenhétszeres Grammy-díjas művész ismét hazánkba érkezik! A nagy sikerű, STING 3.0 című turné budapesti állomása során június 18-án, az MVM Dome-ban csendülnek fel a legizgalmasabb Sting-slágerek, és még Dominic Miller, valamint Chris Maas is csatlakozik a legendás énekeshez.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Szent Iván-éj a Madame Tussauds-ban (2026. június 19.)

Ha még nem volt lehetőségetek eljutni a Madame Tussauds múzeumba, eljött a kihagyhatatlan lehetőség: június 19-én ugyanis közel féláron juthattok hozzá a belépőjegyeitekhez! A rendezvényen egy jeggyel megtekinthetitek kedvenc sztárjaitok viaszmását és a Pop&Roll Art Toilet produkciót, a Szent Iván-éji programsorozaton pedig táncos fellépések, ABBA-slágerekkel tarkított zenés esemény és további szuper meglepetések várnak rátok. A várhatóan hatalmas érdeklődés miatt javasoljuk, hogy minél előbb biztosítsátok be a helyeteket, hiszen csak az előre váltott jegy nyújt garanciát a bejutásra!

Tovább az esemény weboldalára >>

Generali Gyerek Sziget // Hajógyári-sziget (2026. június 19-21.)

Idén nyáron is gyerekzsivajtól pezsdül fel a Hajógyári-sziget, hiszen kezdetét veszi az apróságok nagybetűs ünnepe, és megnyitja kapuit a Generali Gyerek Sziget. Június 19. és 21. között fergeteges, ingyenes programok várják a családokat: bábszínház, ugrálóvár, bohócok, koncertek, tánc, kézműves foglalkozások, vetélkedők, sportprogramok és megannyi kalandos élmény gondoskodik a felhőtlen kikapcsolódásról, míg a kisállatsimogató és a növényes játszótér a természet világába enged betekintést. Különleges, vízparti fesztivál, ahol játszva kapcsolódhattok ki – nem hiába emlegetik gyerekparadicsomként.

Tovább az esemény weboldalára >>

Felhévíz és Rózsadomb 1000 éves múltja – vezetett séta (2026. június 20.)

Június 20-án 15 órától a Korzózz Velünk! csapatának köszönhetően elmerülhettek a Felhévíz és Rózsadomb 1000 éves múltjában, meséiben és történeteiben. A Margit-híd budai hídfőjének környéke az Árpád-kor hajnalától lakott volt, később, a török hódoltság idején pedig állandó helyőrség, katonai tábor, lőportár és tisztességes fürdők vették birtokba ezt a vidéket. Szulejmán szultánnak és az első muszlim szerzeteseknek köszönhetjük az Ottomán Birodalom Isztambultól legtávolabb eső európai sírkápolnáját, a Gül Baba türbéjét is, melyet ezen a sétán kívül-belül egyaránt lehetőség lesz majd megcsodálni.

Tovább az eseményre >>

Múzeumok Éjszakája // több helyszínen (2026. június 20.)

Június 20-án ismét megnyílnak a múzeumok kapui, hogy egyetlen éjszakára új megvilágításba helyezzék a múlt és a jelen kincseit. Az idei tematika a gasztronómia és a művészet találkozására épít, hiszen ételeink mesélnek hagyományainkról, közösségeinkről és identitásunkról. Mautner Zsófia nagykövet tovább erősíti a téma hitelességét, hiszen a gasztroblogger jól tudja, hogy a főzés nemcsak technika, hanem kulturális párbeszéd is. Az év egyik legnépszerűbb kulturális fesztiválja számtalan programot kínál a tárlatvezetésektől kezdve a koncerteken és családi programokon át a színházi előadásokig.

Tovább az esemény weboldalára >>

Of Monsters and Men // Budapest Park (2026. június 22.)

Prága után egyenest Budapest felé veszi az irányt és június 22-én adja első magyarországi koncertjét az Of Monsters and Men. A Little Talksszal befutott izlandi indie-folk zenekar ősszel megjelent All Is Love and Pain in the Mouse Parade című lemezével érkezik a Budapest Park színpadára.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Libabőr // Papp László Sportaréna (2026. június 23.)

Egészen hihetetlen zenei élménynek lehettek szem- és fültanúi, ha június 23-án a Papp László Sportaréna felé veszitek az irányt: a küzdőtér közepén felállított színpadon Szent Iván-éj alkalmából tűz gyullad, hogy aztán a hazai sztárok legjavával együtt énekelhessétek teli torokból a szövegeket. Hogy mennyire számítanak a hozzájárulásotokra, jól mutatja, hogy az esemény előtt a szervezők elküldik nektek a dalszövegeket, hogy fel tudjatok készülni. A szuperprodukción többek között Péterfy Bori, Für Anikó, Gryllus Dorka, Gubik Petra, Hevér Gábor és Udvaros Dorottya is fellép.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Mac DeMarco // Budapest Park (2026. június 23.)

9 év után tér vissza Budapestre a világ legszimpatikusabb antipopsztárja: a kanadai Mac DeMarco lo-fi zenéje jottányit sem veszített a varázsából. Eddigi legnagyobb magyarországi önálló koncertjére június 23-án kerül sor a Budapest Parkban, ahova Guitar névre hallgató lemezét is magával hozza.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

JazzFest Budapest // Városháza Park (2026. június 27. – július 5.)

A világ jazz-színterének színe-java is összegyűlik Budapesten, hogy több mint egy héten át felejthetetlen élményekkel ajándékozza meg a műfaj szerelmeseit. Az ötödik JazzFest június 27-én veszi kezdetét, és Magyarország egyetlen prémium jazzfesztiváljaként ismét bemutatja a legnagyobb tehetségeket, miközben a jazz szakértőit és kedvelőit egyaránt megszólítja. A koncertek helyszíne a Városháza Park, az idei díszvendég pedig nem más, mint Dél-Korea!

Tovább az esemény weboldalára >>

A Keleti pályaudvar: Látogatás a tetőtől a peronig – vezetett séta (2026. június 28.)

Június 28-án reggeltől estig, óránként induló vezetett séták kalauzolnak a Keleti pályaudvar peronjától a tetejéig tartó felfedezésre. Az Imagine sétáján ezúttal a jól ismert pályaudvar rejtett zugai, utasforgalom elől elzárt terei kerülnek a főszerepbe. A Keleti ugyanis több puszta közlekedési csomópontnál: Budapest és az ország történelmének sokat látott szemtanúja is egyben: találkozások, búcsúzások, hazatérések és új kalandok váltják itt egymást nap mint nap. A Lotz Károly, Jungfer Gyula és Than Mór mestermunkái által kísért exkluzív látogatáson a résztvevők nemcsak a homlokzat legmagasabb részeibe juthatnak fel, hanem megérthetik egyúttal a pályaudvar működését is.

Tovább az eseményre >>

Egy új, ingyenes kiállítást ajánlunk nektek a nyár első hónapjára:

Kiemelt fotó: gyereksziget.hu