40+ felejthetetlen program és szabadtéri fesztivál Budapesten júniusra, a nyár első hónapjára

Végre itt a nyár, a főváros pedig izgalmas programok sokaságával rúgja be a június kapuját. A szezon elsősorban természetesen a szabadtéri eseményeknek kedvez, azonban akkor is van miből csemegéznetek, ha inkább hűsítő belső terekben kapcsolódnátok ki.

Az oroszlánkirály filmkoncert // Margitszigeti Szabadtéri Színház (2026. május 30.)

Bár a hónap hivatalosan csak hétfőn kezdődik, muszáj figyelmetekbe ajánlanunk egy szuper hétvégi programot, hiszen Az oroszlánkirály filmkoncert május 30-án a Margitszigetre érkezik! Hans Zimmer és Elton John felejthetetlen zenéje élőben és Az oroszlánkirály animációs film Budapest legnagyobb szabadtéri mozijában együtt kínálnak fantasztikus élményt a Margitszigeti Szabadtéri Színházban szombaton, ami gyereknapi ajándéknak is tökéletes. A világsikerű Disney sikerfilm magyar nyelven, óriáskivetítőn elevenedik meg, miközben a Danubia Zenekar élőben játssza a mozi zenéjét Stefan Geiger vezényletével.

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapest Pride Közösségi Fesztivál // több helyszínen (egész hónapban)

Június a Pride hónapja, így Budapest közösségi terei egész hónapban a queer kultúrát ünneplik. Amennyiben támogatói oldalról érkeznétek, bizonyára érdekes lesz számotokra az LMBTQIA-emberekkel, párokkal folytatott beszélgetés a Pár-beszéd és az Élő Könyvtár eseményein, de lesz kiállításmegnyitó, filmvetítés, barátkozással egybekötött piknik, és természetesen a hajnalig tartó bulik sem maradhatnak el. A programsorozat csúcspontja persze idén is a Budapest Pride Felvonulás lesz, aminek június 27-én lehettek részesei vidám, felszabadult hangulatban.

Tovább az esemény weboldalára >>

Friss Hús // több helyszínen (2026. június 3-ig)

Magyarország legnagyobb rövidfilmfesztiválja idén is visszatér, hogy meghódítsa a vásznakat: május 28-tól június 3-ig minden a kortárs újdonságokról szól a Puskin Moziban! Nemzetközi és hazai ínyencségek mutatkoznak be, és persze szakmai programok is terítékre kerülnek a Friss Húsnak köszönhetően. 

Tovább az esemény weboldalára >>

Fotó: Friss Hús Budapest International Short Film Festival Facebook

I. Budai Hídfő Sörfesztivál // Petőfi híd, budai hídfő (2026. június 3-7.)

Remélhetőleg szuper új budapesti gasztrofesztivál elindulásának lehettek szemtanúi, ha ellátogattok a Petőfi híd budai hídfőjéhez június 3. és 7. között. A hazai sörfőzdék mellett természetesen food truckok is várnak titeket a Duna-parton – de hogy pontosan kik érkeznek, az egyelőre legyen meglepetés.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ingyenes utcai örömzene koncertsorozat a Dob utcában (2026. június 4., 11., 18., 25.)

Immár ötödik alkalommal tér vissza a zsidó negyedbe a nagy népszerűségnek örvendő, ingyenes utcai örömzene-sorozat, melyet egy hónapon keresztül élhettek át a Dob utcában, a Spinoza Színházzal szemben lévő Carl Lutz-emlékműnél. A koncerteken a hazai zsidó zenei élet kiemelkedő művészei lépnek fel, illetve idén először egy külföldi együttes is csatlakozik a fellépők sorához: a szlovák Samaria Klezmer Band koncertjét a fesztivál utolsó napján élvezhetitek.

Tovább az esemény weboldalára >>

Rosalia Borpiknik // Városliget (2026. június 4-7.)

Június 4. és 7. között ismét roséval, pezsgőkkel, gourmet falatokkal és piknikhangulattal telik meg a Vajdahunyad vár mögötti rét: a Rosalia Borpiknik keretében négy napon át várnak hűs borok, koncertek, street food finomságok, családi és kutyabarát programok Budapest zöld szívében. Puha pléd, napsütés, barátok és könnyed nyári hangulat  Rosalia nem csak egy fesztivál, hanem a nyár legnagyobb kerti partija. Kóstolj, lazíts, piknikezz és találd meg az idei kedvenc rosédat a Ligetben!

Tovább az esemény weboldalára >>

Fotó: Mohai Balázs

Gourmet Fesztivál // Millenáris Park (2026. június 4-7.)

Ismét a Millenáris Park ad otthont az ország egyik legrangosabb gasztronómiai eseményének, az MBH Bank Gourmet Fesztiválnak. A “Made in Vidék” szlogennel futó négynapos kulináris ünnepen Magyarország legjobb séfjei, cukrászai, borászai és bartenderei gyűlnek össze, hogy egy felejthetetlen hosszú hétvége erejéig megmutassák, milyen sokszínű is a hazai gasztronómia. Ínyenc fogások, különleges borok és mesteri koktélok június 4. és 7. között Buda szívében!

Tovább az esemény weboldalára >>

Jubileumi borvacsora az ARAZ-ban (2026. június 5.)

Június 5-én különleges mérföldkőhöz érkezik Budapest belvárosának népszerű étterme: az ARAZ Étterem ezen az estén a 100. borvacsoráját ünnepli. Az est nem egyetlen borvidék vagy pincészet köré épül: a vendégek egy gondosan összeállított válogatásból kaphatnak ízelítőt, amely az elmúlt évek meghatározó borvacsoráinak hangulatát idézi meg. Az est a Continental Hotel Budapest exkluzív panoráma-tetőteraszán veszi kezdetét, majd a vacsora az ARAZ Étteremben folytatódik, ahol élő zene teszi teljessé az élményt.

Tovább az esemény weboldalára >>

Pál utcai fiúk napja az ELTE Füvészkertben (2026. június 6.)

Különleges irodalmi kalandban lehet részetek június első szombatján az ELTE Füvészkertben, ahol A Pál utcai fiúk történetének itt játszódó jeleneteit élhetitek át egy izgalmas tematikus séta keretein belül, de arra is fény derül, milyen volt a Füvészkert Molnár Ferenc idejében. A szervezők a családokat saját tempóban, egyénileg teljesíthető feladatsorral várják, így közösen fedezhetitek fel a Füvészkert regényhez kapcsolódó titkait, melynek végén természetesen a jól megérdemelt jutalom sem maradhat el. A programot belépőjeggyel látogathatjátok.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Fotó: Demeter Károly

Helytörténeti séta Albertfalván (2026. június 6.)

A hónap első szombatján, június 6-án helytörténeti séta kalauzolja az érdeklődőket Albertfalva történetének és titkainak szövevényes útvesztőiben. A 15 órakor kezdődő program az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény elől indul és az Albertfalvi Mustra című esemény színes forgatagának helyszínén ér véget 17 órakor. A séta résztvevői megismerhetik a városrész történetét, a valaha itt élő, híres asztalosmestereket, de nem marad majd felfedezetlen a Szent Mihály-templom és az egykor itt működő üzemek története sem, így szó esik majd többek között Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb repülőgépgyáráról is.

Tovább az eseményre >>

Teakertek, teaszobák – séta a Tea útján a Hopp-kertben (2026. június 6.)

Az Andrássy út forgatagától egy karnyújtásnyira, a Hopp Ferenc Múzeum kertjében június 6-án a tea kerül a főszerepbe. A vezetett séta Hopp Ferenc hajdani „lugasától” avagy teakunyhójától indulva kalauzolja végig a látogatókat a teakertek hagyományán át az épület emeletén megbúvó autentikus japán teaszertartás szobáig. A séta természetesen teakóstoló nélkül nem lehetne teljes, a programra megváltott jeggyel pedig a múzeum kiállítása is megtekinthető.

Tovább az eseményre >>

Fotó: ligetplusz.hu

Budafoki időutazás a Kerület Napján (2026. június 6.)

Budapest Bornegyede, kéz a kézben a Budafoki Pincejárattal június 6-án izgalmas időutazásra hívja az érdeklődőket. Ha ti is szeretnétek elmerülni Budafok múltjában, megtapasztalni a helyi hagyományok és történetek varázsát, csatlakozzatok a Kerület Napja alkalmából megrendezésre kerülő sétához és merüljetek el 300 év történetében. A tematikus program a Barlanglakás Emlékmúzeum elől indul 17 órakor, ezt követően pedig a Kálvária mentén ereszkedhettek le a település bölcsőjéhez, a Budafoki Piactérhez, ahol a sváb ősök egykori múltjából kaphatnak ízelítőt a sétán résztvevők.

Tovább az eseményre >>

Budafoki Pincejárat (2026. június 6.)

Június 6-án újra pezsgés költözik Budafok utcáira és pincéibe: a Budafoki Piactérnél már délután 16 órától elstartol a Zenei Tehetségkutató döntője, míg az este két igazi nagyágyút is tartogat: az Intim Torna Illegál és a PASO, vagyis a Pannonia Allstars Ska Orchestra is színpadra lép. A koncertek alatt a helyi borászatoknál kóstolhattok bele a Bornegyed legjobb tételeibe, a Haggenmacher Sörcsarnok pedig kézműves sörökkel készül. A családosokat a Piactéren ingyenes gyerekprogramok és kézműves foglalkozások várják, a Barlanglakás Emlékkiállításnál pedig interaktív bábjátékkal szórakoztatják a legkisebbeket.

Tovább az esemény weboldalára >>

Fotó: Budafoki Pincejárat

Kispesti Városünnep (2026. június 6-7.)

Fergeteges, ráadásul ingyenes rendezvénysorozattal rúgja be a nyarat a KMO Művelődési Központ: június 6-án és 7-én tudományos játékparkkal, akadálypályával, meseponttal, vásárral, kitelepülőkkel, remek koncertekkel és persze sok-sok nevetéssel telik meg a Templom tér, Kispest születésnapja alkalmából.

Tovább a Facebook-eseményre >>

VárkertFeszt // Várkert Bazár (2026. június 6-7.)

Június 6-án és 7-én változatos programok sorának ad ismét otthont a Várkert Bazár történelmi helyszíne. A gyerekeknek bábelőadással, mesekoncerttel és interaktív műsorral készülnek, míg a felnőtt közönség szórakoztatására élőzenei koncerteket szerveznek. A Várkert Mozi műsorára tűzi emellett a Moszkva tér és a Made In Hungária című filmeket, az Öntőház udvaron pedig Metha naplementés szettjére lépegethettek. A programok többsége ráadásul ingyenes.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Fotó: Várkapitányság

Empire of the Sun // Budapest Park (2026. június 7.)

Ha valaki tudja, hogyan kell más dimenzióba repíteni a közönséget, az az Empire of the Sun. Az ausztrál elektronikus zenei szcéna ikonikus duója június 7-én a Budapest Park színpadán szólaltatja meg legújabb lemezük, az Ask That God dalait, eufórikus hangulatot és emlékezetes show-t ígérve.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Apánk üzent // Várkert Bazár (2026. június 8.)

A Grecsó fivéreket senkinek nem kell bemutatni – immár tizedik éve mesélik közös történeteiket a színpadon. Mint mindig, legújabb előadásuk során is Grecsó Krisztián válogatott szövegeit keltik életre a jelenlévők, június 8-án a Willany Leó Improvizációs Táncszínház művészei a Várkert Bazárban. 

Tovább az esemény weboldalára >>

Papa Roach // Budapest Park (2026. június 9.)

Vannak dalszövegek, amelyek örökre beégnek az ember agyába – a Papa Roach-féle Last Resort első két sora is ilyen. A kaliforniai nu metal banda június 9-én a Budapest Parkban folytatja Rise Of The Roach turnéját, és 25 évnyi slágeranyaggal a tarsolyukban garantáltan őrületesen nagy bulit fognak csapni.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Szecesszió Világnapja // több helyszínen (2026. június 10-13.)

Lechner Ödön és Antoni Gaudí halálának évfordulóján, június 10-én épületbejárásokkal, kiállításokkal és inspiráló beszélgetésekkel ünnepeljük Magyarországon a Szecesszió Világnapját (World Art Nouveau Day). A június 13-ig tartó programsorozat részeként vezetett sétákat szerveznek az ország különböző városainak legjelentősebb szecessziós épületeire fókuszálva. Budapesten többek között a városligeti villák, a Zeneakadémia és a Fiumei úti sírkert szecessziós vonatkozásait fedezhetitek fel. A cél, hogy a századforduló egyik legkülönlegesebb művészeti irányzatára, és a körülöttünk lévő lenyűgöző, a hétköznapi rohanásban olykor észrevétlenné váló épületekre irányítsa a figyelmet.

Tovább az esemény weboldalára >>

Mozgás Éjszakája // több helyszínen (2026. június 12.)

Ahogy a nyárba belecsúszva egyre tovább melegszik az idő, annál inkább kitolódik a sportolás időpontja is az esti órákra. Ennek az extrém formáját tapasztalhatjátok meg az év egyik legjobban várt közösségi sporteseményén, a Mozgás Éjszakáján, aminek köszönhetően június 12-én este 7 órától hajnalig sportolhattok a Hősök terén. Akkor se aggódjatok, ha nem a fővárosiak táborát erősítitek, hiszen a budapesti helyszínen kívül még közel 100 további településen és az agglomeráció városaiban is megmozdul az ország, hogy együtt zumbázzon, kerékpározzon, fusson, jógázzon vagy túrázzon – pontos információkért kövessétek az esemény weboldalát!

Tovább az esemény weboldalára >>

Fotó: Mozgás Éjszakája

Metallica Filmfesztivál // Cinema City Aréna (2026. június 12.)

Ahogyan azt már valószínűleg minden rajongó jól tudja, júniusban két alkalommal is koncertet ad a Metallica a Puskás Arénában – azt viszont talán kevesebben vésték be a naptárjukba, hogy a legendás együttes fellépéseit több szuper kísérőprogram keretezi. A koncertek közötti pihenőnapon, június 12-én például egész délutánt felölelő filmvetítésre ülhettek be az Aréna Pláza mozijába, ahol egyben nézhetitek meg a zenekar teljes életművét.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Gin Market // Városháza Park (2026. június 12-13.)

A gin világnapja köré épülő Gin Market 2026-ban már 5. alkalommal várja a látogatókat június 12-13-án új helyszínen, a belvárosi Városháza Parkban. A fesztiválon több mint 40 kiállító, 100+ különleges ital, koncertek, DJ-k, street food és nyári hangulat várja a vendégeket. A belépő kóstolópoharat, 5 kóstolót és ingyenes masterclass előadásokat is tartalmaz. Idén a rum és a tequila is kiemelt szerepet kap. Fellép a Dynamite Dudes, Rakonczai Imre és Makszim is, miközben a látogatók Budapest egyik legizgalmasabb nyári gasztro- és közösségi élményét élhetik át.

Tovább az esemény weboldalára >>

Fotó: Gin Market

Duna Karnevál // több helyszínen (2026. június 12-19.)

Három évtizede minden évben magával ragadja a közönséget egy egyedülálló, nemzetközi forgatag a fővárosban: a Duna Karnevált idén június 12. és 19. közt rendezik meg Budapest szívében. Az esemény nemcsak hazánk gazdag népzenei és táncos örökségét, de a nagyvilág legkülönbözőbb pontjain őrzött néptánchagyományokat is bemutatja – a nagyérdemű hat helyszínen élvezheti hivatásos és amatőr táncosok, sőt még külföldi vendégfellépők előadásait is.

Tovább az esemény weboldalára >>

XIV. Kórusok Nyári Éjszakája // több helyszínen (2026. június 13.)

A közös éneklés felhőtlen örömét élhetitek át június 13-án a XIV. Kórusok Nyári Éjszakáján, ahol az ország minden pontjáról és külföldről érkező amatőr kórusok koncertjébe hallgathattok bele a Palotanegyedben. A változatos műfajú koncerteket egymással párhuzamosan, összesen 9 kültéri és beltéri helyszínen csíphetitek el. Az est fénypontja az Éneklő Utca és a Közös Éneklés lesz, mely során ti is megtapasztalhatjátok a szervezők által sokszor hangsúlyozott tételmondatot, miszerint énekelni bárki tud. A készülésig böngésszétek az esemény honlapját, hiszen hamarosan közzéteszik a fellépők névsorát!

Tovább az esemény weboldalára >>

20 éves a Combino – nyílt nap a Hungária kocsiszínben (2026. június 13.)

A Nagykörútról is ismerős, idén húszéves Combinokat ünneplik a hónap közepén a Hungária kocsiszínben. Az ingyenes nyílt nap keretein belül nemcsak a vezetőfülkébe nyerhettek betekintést, de azt is megtudhatjátok, milyen karbantartási munkálatok szükségesek az ikonikus sárga járművek működéséhez. A program legérdekesebb része azonban kétségkívül a vezetett telephely-látogatás lesz, ahol szakemberek mesélnek a jármű történetéről és érdekességeiről.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Botanika a középkorban – kerti séta (2026. június 13.)

Június 13-án megnyílnak a BTM Vármúzeum lezárt udvarának kapui, a sétán résztvevők pedig részesei lehetnek a gótikus kápolna árnyékában rejtőzködő minikertnek. A magaságyásokba ültetett növények a látogatókat a kora középkori kolostorok kertkultúrájától elvezeti egészen a kora újkori főúri kertek történetéig. Az érdekességekben nem szűkölködő program abba is betekintést nyújt, hogyan változott a növénykultúra a humanista igényeknek megfelelően, illetve, milyen hatással volt a természettudományok fejlődése, a nemzetközi kapcsolatok és a gyűjteményezési igények a szívvel-lélekkel gondozott kertekre.

Tovább az eseményre >>

Szecessziós kavalkád // Helytörténeti Múzeum (2026. június 13.)

Június 13-án Kőbánya gazdag szecessziós öröksége kerül reflektorfénybe a Helytörténeti Múzeum udvarán, a Füzér utcában. A rendhagyó szecessziós kavalkádra sok-sok művészettel, zenével és játékkal készülnek a szervezők: lesz alkotósarok, buborékkert, hennafestés, hajfonósarok, a kicsiknek pedig még légvárral is kedveskednek. A színpompás családi programokon való részvétel ingyenes – kicsiket és nagyokat is szeretettel vár a X. kerület!

Tovább az esemény weboldalára >>

A Gyűrűk Ura-maraton // Bem mozi (2026. június 13.)

Vannak olyan fantáziavilágok, amikben egyszerűen jó újra és újra elmerülni. A Bem moziban a hónapban egész napos mordori utazásra kelhettek, hiszen június 13-án már kora délután megnézhetitek a trilógia első részét. A filmmaratonon természetesen a bővített változatok kerülnek vetítésre, így a program egészen hajnal egyig tart!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bunkerből kilátó a Hármashatár-hegyen – vezetett séta (2026. június 14.)

A hónap második vasárnapján, június 14-én, egy rendhagyó várostörténeti séta keretében csodálhatjátok meg a fővárosi panorámát, ezúttal a Hármashatár-hegy tetejéről. A Budapesti Történeti Múzeum és a BTM Vármúzeum szervezte programon választ kaphattok többek között arra a kérdésre, vajon miről olyan híres a fővárosiak kedvenc kirándulóhelyének számító, 495 méter magas hegy, valamint hogyan működött egykor területén a világháborús légvédelmi ütegállás.

Tovább a jegyvásárláshoz>>

A Perfect Circle // Budapest Park (2026. június 15.)

25 év, négy nagylemez, a világ legjobb színpadai – kis hazánk azonban eddig mindig kimaradt a turnéállomások sorából. Június 15-én a Billy Howerdel és Maynard James Keenan által alapított A Perfect Circle pótolja az adósságát, és katartikus hangzásvilágukat végre elhozzák a Budapest Parkba.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Peter Freestone: Freddie tárlatvezetés angolul // Zene Háza (2026. június 17.)

Ha még nem volt alkalmatok megnézni a Freddie életét bemutató kiállítást a Zene Házában, ne habozzatok tovább, hiszen a hónapban egy igazán különleges kísérővel tekinthetitek meg a tárlatot: június 17-én ugyanis Peter Freestone, Mercury egykori személyi titkára és közeli jóbarátja mesél nektek a kiállított tárgyakról és az énekesről. A tárlatvezetés nyelve angol, a jegyár a kiállításra szóló belépőt is tartalmazza.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Olvassátok el helyszíni beszámolónkat a tárlatról:

A legendás frontember, Freddie emberi oldala kerül reflektorfénybe a Zene Házában
A legendás frontember, Freddie emberi oldala kerül reflektorfénybe a Zene Házában

Megnyílt a Freddie Mercury életét bemutató kiállítás, Queen-rajongókként pedig nem volt kérdés, hogy ezt nekünk is látnunk kell.

Funzine Funzine

STING 3.0 // MVM Dome (2026. június 18.)

Öveket becsatolni: a tizenhétszeres Grammy-díjas művész ismét hazánkba érkezik! A nagy sikerű, STING 3.0 című turné budapesti állomása során június 18-án, az MVM Dome-ban csendülnek fel a legizgalmasabb Sting-slágerek, és még Dominic Miller, valamint Chris Maas is csatlakozik a legendás énekeshez.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Szent Iván-éj a Madame Tussauds-ban (2026. június 19.)

Ha még nem volt lehetőségetek eljutni a Madame Tussauds múzeumba, eljött a kihagyhatatlan lehetőség: június 19-én ugyanis közel féláron juthattok hozzá a belépőjegyeitekhez! A rendezvényen egy jeggyel megtekinthetitek kedvenc sztárjaitok viaszmását és a Pop&Roll Art Toilet produkciót, a Szent Iván-éji programsorozaton pedig táncos fellépések, ABBA-slágerekkel tarkított zenés esemény és további szuper meglepetések várnak rátok. A várhatóan hatalmas érdeklődés miatt javasoljuk, hogy minél előbb biztosítsátok be a helyeteket, hiszen csak az előre váltott jegy nyújt garanciát a bejutásra!

Tovább az esemény weboldalára >>

Fotó: Madame Tussauds Budapest

Generali Gyerek Sziget // Hajógyári-sziget (2026. június 19-21.)

Idén nyáron is gyerekzsivajtól pezsdül fel a Hajógyári-sziget, hiszen kezdetét veszi az apróságok nagybetűs ünnepe, és megnyitja kapuit a Generali Gyerek Sziget. Június 19. és 21. között fergeteges, ingyenes programok várják a családokat: bábszínház, ugrálóvár, bohócok, koncertek, tánc, kézműves foglalkozások, vetélkedők, sportprogramok és megannyi kalandos élmény gondoskodik a felhőtlen kikapcsolódásról, míg a kisállatsimogató és a növényes játszótér a természet világába enged betekintést. Különleges, vízparti fesztivál, ahol játszva kapcsolódhattok ki – nem hiába emlegetik gyerekparadicsomként.

Tovább az esemény weboldalára >>

Fotó: gyereksziget.hu

Felhévíz és Rózsadomb 1000 éves múltja – vezetett séta (2026. június 20.)

Június 20-án 15 órától a Korzózz Velünk! csapatának köszönhetően elmerülhettek a Felhévíz és Rózsadomb 1000 éves múltjában, meséiben és történeteiben. A Margit-híd budai hídfőjének környéke az Árpád-kor hajnalától lakott volt, később, a török hódoltság idején pedig állandó helyőrség, katonai tábor, lőportár és tisztességes fürdők vették birtokba ezt a vidéket. Szulejmán szultánnak és az első muszlim szerzeteseknek köszönhetjük az Ottomán Birodalom Isztambultól legtávolabb eső európai sírkápolnáját, a Gül Baba türbéjét is, melyet ezen a sétán kívül-belül egyaránt lehetőség lesz majd megcsodálni.

Tovább az eseményre >>

Múzeumok Éjszakája // több helyszínen (2026. június 20.)

Június 20-án ismét megnyílnak a múzeumok kapui, hogy egyetlen éjszakára új megvilágításba helyezzék a múlt és a jelen kincseit. Az idei tematika a gasztronómia és a művészet találkozására épít, hiszen ételeink mesélnek hagyományainkról, közösségeinkről és identitásunkról. Mautner Zsófia nagykövet tovább erősíti a téma hitelességét, hiszen a gasztroblogger jól tudja, hogy a főzés nemcsak technika, hanem kulturális párbeszéd is. Az év egyik legnépszerűbb kulturális fesztiválja számtalan programot kínál a tárlatvezetésektől kezdve a koncerteken és családi programokon át a színházi előadásokig.

Tovább az esemény weboldalára >>

Fotó: Múzeumok Éjszakája

Of Monsters and Men // Budapest Park (2026. június 22.) 

Prága után egyenest Budapest felé veszi az irányt és június 22-én adja első magyarországi koncertjét az Of Monsters and Men. A Little Talksszal befutott izlandi indie-folk zenekar ősszel megjelent All Is Love and Pain in the Mouse Parade című lemezével érkezik a Budapest Park színpadára. 

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Libabőr // Papp László Sportaréna (2026. június 23.)

Egészen hihetetlen zenei élménynek lehettek szem- és fültanúi, ha június 23-án a Papp László Sportaréna felé veszitek az irányt: a küzdőtér közepén felállított színpadon Szent Iván-éj alkalmából tűz gyullad, hogy aztán a hazai sztárok legjavával együtt énekelhessétek teli torokból a szövegeket. Hogy mennyire számítanak a hozzájárulásotokra, jól mutatja, hogy az esemény előtt a szervezők elküldik nektek a dalszövegeket, hogy fel tudjatok készülni. A szuperprodukción többek között Péterfy Bori, Für Anikó, Gryllus Dorka, Gubik Petra, Hevér Gábor és Udvaros Dorottya is fellép.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Mac DeMarco // Budapest Park (2026. június 23.)

9 év után tér vissza Budapestre a világ legszimpatikusabb antipopsztárja: a kanadai Mac DeMarco lo-fi zenéje jottányit sem veszített a varázsából. Eddigi legnagyobb magyarországi önálló koncertjére június 23-án kerül sor a Budapest Parkban, ahova Guitar névre hallgató lemezét is magával hozza.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

JazzFest Budapest // Városháza Park (2026. június 27. – július 5.)

A világ jazz-színterének színe-java is összegyűlik Budapesten, hogy több mint egy héten át felejthetetlen élményekkel ajándékozza meg a műfaj szerelmeseit. Az ötödik JazzFest június 27-én veszi kezdetét, és Magyarország egyetlen prémium jazzfesztiváljaként ismét bemutatja a legnagyobb tehetségeket, miközben a jazz szakértőit és kedvelőit egyaránt megszólítja. A koncertek helyszíne a Városháza Park, az idei díszvendég pedig nem más, mint Dél-Korea!

Tovább az esemény weboldalára >>

A Keleti pályaudvar: Látogatás a tetőtől a peronig – vezetett séta (2026. június 28.)

Június 28-án reggeltől estig, óránként induló vezetett séták kalauzolnak a Keleti pályaudvar peronjától a tetejéig tartó felfedezésre. Az Imagine sétáján ezúttal a jól ismert pályaudvar rejtett zugai, utasforgalom elől elzárt terei kerülnek a főszerepbe. A Keleti ugyanis több puszta közlekedési csomópontnál: Budapest és az ország történelmének sokat látott szemtanúja is egyben: találkozások, búcsúzások, hazatérések és új kalandok váltják itt egymást nap mint nap. A Lotz Károly, Jungfer Gyula és Than Mór mestermunkái által kísért exkluzív látogatáson a résztvevők nemcsak a homlokzat legmagasabb részeibe juthatnak fel, hanem megérthetik egyúttal a pályaudvar működését is.

Tovább az eseményre >>

Egy új, ingyenes kiállítást ajánlunk nektek a nyár első hónapjára:

Soha nem látott relikviák és ikonikus viseletek elevenednek meg a főváros új, ingyenes kiállításán
Soha nem látott relikviák és ikonikus viseletek elevenednek meg a főváros új, ingyenes kiállításán

A magyar néptáncművészet egyik legmeghatározóbb intézménye ingyenes kiállítással ünnepli 75. évfordulóját.

Funzine Funzine

Kiemelt fotó: gyereksziget.hu