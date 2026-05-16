Soha nem látott relikviák és ikonikus viseletek elevenednek meg a főváros új, ingyenes kiállításán

A magyar néptáncművészet egyik legmeghatározóbb intézménye, a Magyar Állami Népi Együttes fennállásának 75. évfordulóját ünnepli.

A jubileum alkalmából különleges, nagyszabású kiállítás nyílt Mint a forrásvíz – 75 éves a magyar Állami Népi Együttes címmel a Hagyományok Háza épületében, amely nemcsak az együttes történetét mutatja be, hanem korszakai kulturális lenyomatát is feltárja a látogatók előtt.

A tárlat eddig soha nem látott relikviákkal, archív felvételekkel, ikonikus viseletekkel és személyes történetekkel idézi meg az elmúlt háromnegyed évszázadot. A jubileumi kiállítás november 15-ig ingyenesen látogatható a Hagyományok Házában, ahol két emelet enged bepillantást a Magyar Állami Népi Együttes 75 éves történetébe.

