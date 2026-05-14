7 csodás úti cél Budapesthez közel, amit vonattal, busszal könnyedén elérhetünk

Ha minden egyes tavaszi napsugarat magatokba szívnátok ti is, akkor irány a természet! Elhoztunk néhány izgalmas és egyben felejthetetlenül szép úti célt, melyet Budapestről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthetünk.

Kisfaludy sétány, Balatonakarattya

Ha nem szívesen adnánk a fejünket egy izzasztó körtúrára a hegyekben, viszont a romantikus andalgás már szimpatikusabban cseng, akkor irány Balatonakarattya! A balatonakarattyai Magasparton halad végig a fákkal, padokkal övezett, 1 km hosszú Kisfaludy sétány, ahol 50-60 méter magasból ejthet bűvkörébe minket a festői balatoni panoráma. Tiszta időben elláthatunk egészen a Tihanyi Apátságig, de jól látszódnak a Badacsony és Szigliget körvonalai is. Ha innen továbbmegyünk a Kisfaludy-kilátóig, akkor falépcsőkön lépdelhetünk le egészen a magyar tenger partjáig, ahol még csobbanhatunk is egyet.

Megközelítés: Kelenföldről és a Déli pályaudvarról számos vonat indul Balatonakarattya irányába, 1-1,5 órás menetidővel. Az akarattyai vasútállomástól nagyjából egy 16 perces sétával érhetjük el a Magaspartot.

Kerek-tó, Esztergom

A Dunakanyar egyik rejtett zugában terül el a mesekönyvek lapjaira illő Búbánatvölgy, amelyet a Szamár-hegy és a Hosszú-hegy lankái ölelnek körül. E csodás környezet tündöklő kincse a Kerek-tó, ahol hazánkban egyedülálló, fokozottan védett növény- és állatvilágra lehetünk figyelmesek. A kuruttyoló békákon és gyorsan elsuhanó siklókon túl időnként vidrákat is láthatunk itt, de a hely otthont ad országunk bennszülött halfajának, a bucónak is. Romantikus séták, családi sütögetések, piknikezések, egész napos pecázások varázslatos helyszíne a Kerek-tó partja. Mellette pedig a Kerektavi Természetház oktatótermekkel, mosdókkal, öltözőkkel és éttermekkel várja a megfáradt túrázókat. Ha pedig van még jó néhány kilométer a lábunkban, akkor a Búbánatvölgyből többfelé is indul túraútvonal.

Megközelítés: Budapest Újpest-Városkaputól naponta többször is indul a 880-as járat Esztergom felé. A nagyjából bő másfél órás buszút után Esztergom, Búbánatvölgy megállónál szálljunk le, onnan pedig egy félórás gyaloglással érjük el a völgyet és a tavat.

Béka-tanösvény, Gyöngyös

Igazi családbarát úti célként ismerhetjük Gyöngyös környékét, ahol erdős oázis közepén bújik meg hazánk legmagasabban fekvő tava, a mátrai Sástó. A mesterséges tavat a hajdanán itt elterülő mocsaras lápvidékből alakították ki. Ma pedig már fapilléreken álló híd vezet be a tó közepén álló szigetre, és csónakok várják, hogy birtokba vegyük őket egy rövidke evezés erejéig. E csodálatos környezetet tárja fel előttünk a Sástó Hoteltől induló Béka-tanösvény, mely 1,7 km hosszan (nem körtúra) kanyarog a Mátra vidékén. Árnyas erdei utak, erdei játékok, feladványok várnak ránk az út során, mely egészen a Farkas-kút forrásig visz minket. Ha pedig ennyi kaland nem lenne elég, akkor a Sástói-kilátót vagy a Sástóról libegővel elérhető Oxygen Adrenalin Parkot is a felfedezhetjük.

Megközelítés: a Keleti-pályaudvarról a Mátra InterRégió, IR85 vonat visz el minket Gyöngyösig, ahonnan egy 15 perces gyaloglással érhetjük el a Sástó Hotelt. De busszal is megközelíthetjük a várost, ebben az esetben a Stadion autóbusz-pályaudvartól több busz is indul, Gyöngyös Toronyháznál érdemes leszállnunk, ahonnan a kiindulópontunkat egy 10 perces sétával érhetjük el. A menetidő nagyjából 1,5 óra.

Látó-hegy, Vác

Ha Vác festői utcáit madártávlatból is megcsodálnánk, akkor fel kell másznunk a Látó-hegy sziklás ormára. Az 534 méter magas hegyen állva a Budai- és a Visegrádi-hegységet, valamint a Dunakanyart sorjában ékesítő hegycsúcsokra láthatunk rá. A meseszép kilátást pedig Kosdról, a zöld jelzésen elindulva gyűjthetjük be magunknak egy 10 kilométer hosszú körtúra során. Utunkat a zöld jelzés mentén kezdjük, majd az Országos Kéktúra vonalára térünk rá. A túránk alatt tehetünk egy kis kitérőt a Násznép-barlang felé is, majd a Naszály-csúcs meghódítása után a Kéktúra ösvényen haladunk lefelé. Az útkereszteződésnél a sárga jelzésű turistaútra fordulunk, és végül a kék háromszög jelű csapáson érjük el a Látó-hegyet és vele együtt a lélegzetelállító panorámát.

Megközelítés: a Nyugati-pályaudvarról a Szob vagy Vác végállomásig tartó vonatok közül többel is megközelíthetjük Vácot, az indulás előtt érdemes a pontos menetrend felől tájékozódni. Majd a váci autóbuszállomásról a 333-as busszal érkezünk meg a Kosd Templom buszmegállóhoz. A menetidő körülbelül 1 óra.

Remete-barlang, Nagymaros

Az 1800-as években járunk, amikor a Szent Mihály-hegy oldalába vájt barlang remetéjét sorra keresték fel a falusiak a tanácsaiért – legalábbis a legenda szerint. E mendemonda azonban itt nem ér véget, sorai szerint a remete szamara naponta lebandukolt a Dunához, majd egyedül vitte fel a vizet és a falubeliek ajándékait a szerzetesnek. Egy nap azonban a szamár vízbe fulladt, s kisvártatva a gazdája is követte őt a túlvilágra.

Bár aligha tudhatjuk, hogy a mesében szereplő remete létezett-e valaha, az sokkal valószínűbb, hogy a Remete-barlangban a XII. században bencés szerzetesek gyakorolták a vallásukat. A vulkáni aktivitás hatására létrejött üregen egyébként emberi beavatkozás nyomai is látszódnak, ugyanis a rómaiak feltehetően őrhelyként használták azt, majd a középkorban sziklakápolnaként funkcionált. A 220-230 méter magasságban fekvő, 10 barlangból álló csoport Sziklatemplomát ismerjük Remete-barlangként, melyet a nagymarosi vasútállomástól együtt futó S és S+, majd a SΩ jelzésen közelíthetünk meg.

Megközelítés: a Nyugati-pályaudvarról több vonat is indul Szob felé, ezekkel a Nagymaros-Visegrád megállóig utazunk, a túránk pedig a vasútállomástól indul. Indulás előtt érdemes a menetrendről előre tájékozódni. A menetidő 39 perc.

Panorámatúra, Dömös

Ha az évek során elég kilométert pakoltunk a túrabakancsunkba, és kifejezetten edzettnek tartjuk magunkat, akkor az erőnlétünket próbára tevő 12 km hosszú túrára indulhatunk a Dunakanyarban. Dömösről patak menti ösvény vezet be minket a rengetegbe, ahol egy idő után, a Kaintz György-forrásnál lévő tisztásnál szusszanhatunk. Ezt követi a túra egyik legcombosabb része, a Visegrádi-hegység legmeredekebb útvonala, mely a Prédikálószéki-kilátó bámulatos panorámájáig vezet el minket. Innen különböző sziklaalakzatok mellett bandukolhatunk tovább a Prédikálószék csúcsára, ahol szintén a jól megérdemelt, pazar panoráma köszönt minket. Lefelé pedig a Keserűs-hegy oldalában járunk a szerpentinszerű úton, ám a káprázatos kilátás itt sem marad el, a Kecskehát-réten csaphatunk le rá, míg végül visszaérünk Dömösre.

Pontos útvonal: Dömös, Templom megálló – Királykúti utca –Malom-völgy és a Dömösi malompatak vonala – Szentfa-kápolna és Kaintz György-forrás – Vadálló-kövek –Prédikálószéki-kilátó – Árpád trónja sziklaalakzat után balra a Prédikálószék csúcsa – Keserűs-hegy – Kecskehát-rét – Dömösre a Komlós utcán át érkezünk vissza

Megközelítés: Újpest-Városkaputól a 880-as busz másfél óra alatt ér Dömös, templom megállóhoz, ahonnan a túránk indul.

Nyakas-kő, Biatorbágy

Biatorbágy felett több sziklaalakzat is magára vonja a kíváncsi szemek figyelmét, azonban mind közül a legérdekesebb a Nyakas-kő, mely az erózió és az északnyugati szél találkozásának köszönheti izgalmas formáját. Az ide vezető 1,9 km hosszú túraútvonalat nagyjából 1 óra alatt kényelmes tempóban bejárhatjuk, fent pedig nem mindennapi kilátás tárul elénk a sziklaalakzatokra és a környező településekre. Ámbár az út rövid, gyerekeknek nem ajánljuk, ugyanis a sziklán nincs korlát, néhol kisebbeket-nagyobbakat ugorva tudunk kimászni a tetejére, illetve az ösvény olykor meredek és csúszós. A kirándulóhelyet legegyszerűbben a Madárszirtet és a beszédes nevű Százlépcsőt útba ejtve közelíthetjük meg.

Megközelítés: A Kelenföld vasútállomásról induló 762-es Volánbusszal utazzatok a Biatorbágy, Alsómajor megállóhelyig, majd a Sóskút felé vezető úton pár száz méter múlva elérhetitek azt az utat, amely a Nyakas-kő alatti parkolóhoz vezet. A 762-es ritkán jár, így indulás előtt mindenképp nézzétek meg a menetrendet!

