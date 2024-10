Egy nap Tatán: 7 hangulatos látnivaló és program őszre a vizek városában

A fővárosból vonattal, kicsivel több, mint fél óra alatt elérhető vizek városa, Tata nagyszerű kikapcsolódási lehetőségekkel és hangulatos látnivalókkal, programokkal szolgál. Egy-egy rövidebb és hosszabb hétvége alkalmával legalább annyira érdemes útba ejteni és eltölteni itt egy feltöltő napot.

Fényes Forrásvidék

Tata egyik kihagyhatatlan látnivalója a minden évszakban elbűvölő Tatai Fényes Tanösvény, mely Fényes Forrásvidékként is ismert. A 1350 méter hosszú és 43 állomást magába foglaló tanösvény felejthetetlen élményt nyújt a kirándulóknak és a természetben kikapcsolódni vágyóknak, kezdve a láperdőben kanyargó pallósétánytól, a kilátón át egészen az interaktív bemutatókig. Az ökoturisztikai útvonal számtalan lehetőséget nyújt a természet, az itt élő különleges élőlények, sőt mi több, annak megfigyelésére is, hogy tör a felszínre a 20-22°C fokos karsztforrás. Abban az esetben pedig, ha még tovább élveznétek a Fényes Forrásvidék különleges varázsát, különféle fotótúrák, természetfotózáshoz kialakított fotóles, családias strandfürdő és szauna, valamint természetközeli szállások is várnak itt rátok.

2890 Tata, Fényes Fasor 1363/95 hrsz. | Weboldal

Malom és Kacsa

Egy kiadós túra fáradalmait mi sem enyhíthetné jobban, mint egy ráérős ebéd vagy vacsora, a tatai Öreg-tó partján található Malom és Kacsa éttermében. Tata tóparti bisztrójában varázslatos módon ér össze a múlt, a jelen és a jövő, maradandó emlékekkel megajándékozva a náluk vendégeskedőket. Az újjászületett egykori malom épületében modern tálalásban érkeznek a házias, klasszikus ízek, melyekből az érzékenységgel és intoleranciával élők is kedvükre tudnak válogatni. Mondanunk sem kell talán, hogy az állandó étlap mellett érdemes a szezonális ajánlatokat is megkóstolni, miközben a tóra nyíló mesés kilátásban gyönyörködtök.

2890 Tata, Tópart u. 19. | Weboldal

Séta az Öreg-tó partján

Az ősz különösen szép fényeiben, lombjukat hullató fákkal és színesedő falevelekkel szegélyezve, feltétlenül érdemes andalogni egy keveset a tatai Öreg-tó partján. Az Öreg-tó Magyarország egyik legidősebb mesterséges tava, melynek partján sétálva több nevezetességre is mesés kilátás és panoráma nyílik. A séta közben szinte képtelenség szem elől téveszteni a Tatai vár alakját, mely valóban fenséges látványt nyújt. A tó mellett futó sétányon haladva, immár a várral a hátunk mögött egyaránt érdemes megcsodálni Platán Bisztró előtt magasodó, több, mint 200 éves öreg platánfát és a tóban, mesterséges szigeten álló Keresztelő Szent János szobrát, melyet Nagy Kovács Mária szobrászművész készített 1943-ban.

Esterházy-kastély

A már sokat hangoztatott, festői Öreg-tó partján sétálva nem szabad egy pillanatra sem megfeledkeznünk a Esterházy-kastélyról és fantasztikus kiállításáról. A tatai kastély nem véletlenül viseli a „béke szigete” nevet, pompás falai őrzik ugyanis a Napóleonnal kötött schönbrunni béke aláírásának emlékeit. A kastély pompásan felújított termei és szalonjai felérnek egy felejthetetlen időutazással, ahogy egyik szobából a másikba sétálunk át. Az állandó tárlat részletesen bemutatja természetesen az e falak közt élő Esterházy-család tagjainak történetét is, kastélyban tett sétát pedig érdemes kipihenni a földszinten található kávézóban, ahol eredeti recept alapján készülő Esterházy-torta kívánkozik a kávé mellé.

2890 Tata, Hősök tere 9/A | Weboldal

Angolkert és Malomtörténeti élménypark

Az ország egyik legrégebbi angolkertjét is Tata őrzi, mely az Esterházy-családnak köszönhetően a XVIII. században épült. A „Griffes kapun” belépve igazán élvezetes séta részesei lehettek, ahogy a leveleiket hullató árnyas tölgyek alatt fedezitek fel az angolkert kincseit. Az út romantikus fahidakon, pálmaház és műromok mentén át vezet, el a Herendi porcelánkiállítást rejtő kiskastély, a Nyári Lak mellett, az Esterházy-család egykori nyári konyhájaként működő Cellariusig, ahol helyi termékek és remek kávé várja a sétálókat. Érdemes persze a Cseke-tó partján is megpihenni egy rövid időre, majd a Malomkert felé venni az irányt, ahol az interaktív Malomtörténeti élménypark szolgál új ismeretekkel és tudással.

2890 Tata, Sport u. 23. | Weboldal

Őszi programok Tatán

Öreg-tavi Halász- és Halgasztro Fesztivál (2024. október 25-27.)

Október 25. és 27. között ismét a hagyományok és a gasztronómia kerül főszerepbe Tatán, az Öreg-tó partján. A két évtizedes múlttal büszkélkedő Öreg-tavi Halász- és Halgasztro Fesztivál szombati reggelén ezúttal sem marad el a kora reggeli látványhalászat, ahol a résztvevők megismerhetik a tradicionális halfogás technikáját. A fesztivál három napja alatt lesz lehetőség bőven, hogy válogassatok a programok közül: vásári forgatag, színpadi műsorok és koncertek, kicsiket és nagyokat megszólító események egyaránt lesznek. A programokon kellemes elfáradtaknak pedig nem kell majd messzire menniük a finomságokért, hiszen a tó partjára kitelepült halfőző mesterek halászlével, sült halakkal és különféle halételekkel várják a vendégeket.

Tovább az eseményre >>

Tatai Vadlúd Sokadalom (2024. november)

November közepétől várható a szezon egyik leglátványosabb és legkülönlegesebb természeti látványossága a “vizek városaként” is emlegetett Tata szívében található Öreg-tavon. A különleges madárpihenőhely a távoli északi tundrákról érkező vadludaknak is otthont ad késő ősztől kora tavaszig. A lúdvonulás egyik speciális és látványos jelensége a szinte tökéletes V-alakzat, amit Tatán is megfigyelhettek. Hazánk legnagyobb természetvédelmi fesztiválja e természeti látványosság köré szerveződött rengeteg tartalmas programjával, a madárgyűrűzéstől kezdve a szakmai előadásokig, így mindenképpen érdemes a városba ellátogatni! A rendezvényre november 30-án kerül sor.

Tovább az eseményre >>

Ha többnapos kirándulás keretében fedeznétek fel a környező vidéket: