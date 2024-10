Bűvös barangoló: Őszi kirándulástippek a titokzatos Gerecse bámulatos vidékén

Budapesttől csupán egy órányi autóútra található a varáslatos természeti kincsekben gazdag Gerecse, amely ősszel mutatja legszebb arcát. A festői hegység különleges látnivalóiból hoztunk nektek egy hosszú hétvégéhez elég kirándulástippet.

Barlangvadászat és panorámakörút a festői Bajóton

Az Észak-Gerecsében rejtőző Bajót központjából induló erdei út első állomása az Öreg-kői pihenő, ahová a gondozott tűzrakóhelyeknek köszönhetően akár egy egész napos pikniket is érdemes tervezni. A pihenőhellyel szemben veszi kezdetét a bámulatos barlangokkal tűzdelt útszakasza. Egy meredek kaptatón araszolva először a 46 méter hosszú Baits-barlang bejárata tátong előttünk, innen tovább kapaszkodva tárul elénk a Szelim-barlang titokzatos ,,kistestvéreként” is emlegetett Jankovits-barlang. A 35 méter hosszú és 20 méter magas, lenyűgöző csarnokban egy 8 méter átmérőjű kürtőn keresztül kémlelhetjük az eget. Felfelé indulva egy kisebb csapáson jutunk el a 40 méter hosszú Szalay-barlang nyílásához.

Barlangkereső túránk folytatását akár panorámakörútként is aposztrofálhatnánk, hiszen a 372 méter magas Öreg-kő oldalában, lépcsőzetes mészkőpadokról csodálhatjuk a lábunk alatt elterülő tájat. A gerincén kanyargó ösvényen érjük el a hegyormot, ahol szüntelenül legeltethetjük szemünket Esztergom, a Dunakanyar, a Pilis, a Visegrádi-hegység, délnyugati irányban pedig a Nagy-Gerecse elképesztő vonulatain. A hegytetőről egy kényelmes parkerdei útvonal vezet vissza egészen a kiindulópontunkig.

Bűvös tóparti séta a Gerecse örökerdejében

Tatától néhány kilométerre a Bocsájtó-völgyben találhatunk rá a Gerecse páratlan gyöngyszemére a 30,5 hektáron elterülő Agostyáni Arborétumra. A patakokkal és tavakkal tűzdelt területet Esterházy Móric fedezte fel, majd kezdeményezésére megindult itt az európia vörösfenyők, valamint a szlavón tölgyek telepítése. A terület többszázféle fafajnak ad otthont többek között mamutfenyőkkel, mocsári ciprusokkal, tulipánfákkal, nyírekkel, vasfákkal, juharokkal és diófákkal gazdagodott. Az arborétum legmegkapóbb látványossága, az Árendás-patak felduzzasztásával létrehozott völgybéli tó, amelyhez egy lépcsősoron tudunk leereszkedni. A partján a nemrégiben felújított kulcsosházban pedig néhány éjszakát is eltölthetünk. A bűvös növénygyűjteményt megközelíthetjük gyalogosan, kerékpárral, autóval, de akár tömegközlekedéssel is lehetséges, és ami a legjobb, hogy családdal, barátokkal és akár még kutyával is látogatható az arborétum.

Vadregényes családi élmények a varázslatos Tardoson

A bájos Tardos település határában húzódik a Gerecse legmagasabb csúcsaival körbeölelt Malom-völgy, ahol a Bikol-patak felduzzasztásából alakult ki a környék gyöngyszemének is nevezett Malomvölgyi-tó. A családok körében közkedvelt, körbejárható víztározót egy 1,5 kilométer hosszú, 8 állomásos, interaktív tanösvény övezi, amely a tó növény- és állatvilágát mutatja be. A 30-60 perc alatt kényelmesen teljesíthető útvonalon szemügyre vehetjük a különböző fajtájú békákat is, hiszen előszeretettel sütkéreznek a környéken.

A Malom-völgytől pár percnyi autóútra található a Tardosi lomkorona-tanösvény: a 44 méter átmérőjű és 105 méter hosszúságú sétány védjegye a szabályos kört formázó fémszerkezete. Legmagasabb pontja 11 méterig emelkedik, ahonnan egy új perspektívából figyelhetjük meg a táj élővilágát, hallgathatjuk a madárkórusok énekét vagy az időszakos vízfolyások csobogását. Az akadálymentesített tanösvény a korábban itt álló Vöröshídról kapta nevét, de a közismert tardosi vörös mészkő árnyalatait is felismerhetjük benne, amellyel az Operában, az Országházban és a visegrádi várban is találkozhatunk. Miután a sokadik körünket is letudtuk a varázspallókon, érdemes átsétálni az egykori bánya területére.

Elképesztő kalandtúra a Gerecse kapujában

A Tatabánya fölé magasodó Kő-hegyen fedezhető fel a Gerecse legismertebb túraútvonala, amely rögtön három látványossággal kápráztatja el a kirándulókat. A könnyed, családbarát séta a város fölött őrködő, pihenőhelyekkel körülvett Turul-szobortól indul. A piros jelzésen haladva, rövid időn belül a 40 ezer éves Szelim-barlang mennyezeti szája mellett találjuk magunkat. A bejárathoz leereszkedve, a 45 méter hosszú és 18 méter magas csarnokba lépve lélegzetelállító látványt nyújtanak a mészkőbarlang ablakain betörő napsugarak.

A régészkedést követően egy kényelmes, félórás gyalogútnyira pillantjuk meg a fák között tornyosodó, 30 méteres Ranzinger Vince-kilátót. A szerkezetet eredetileg Bányász-kilátónak nevezték, ugyanis egy ideig bányászati felvonóként használták, 1980-ban az épült kilátó, egy 1978-ban történt bányaszerencsétlenség áldozatainak emlékére. Az építmény szerkezete 2008-ban esett át egy felújításon és ekkor kapta új nevét is, Ranzinger Vince bányamérnök tiszteletére. Mindenképpen érdemes megmászni a 156 lépcsőfokos kilátót, hiszen a tetejéről 360 fokos pazar panoráma ejti rabul a tekintetünket.

