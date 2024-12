5 vonattal könnyen megközelíthető úti cél, ami hangulatos téli felfedezésre invitál

Most, hogy adventi fényekbe és karácsonyi pompába öltöztek a kis- és nagyvárosok egyaránt, mutatunk öt vonattal könnyen megközelíthető úti célt, ahova ünnepek előtt is után is érdemes ellátogatni.

Győr

A folyók városa, Győr minden évszakban érdemes a látogatásra és így van ez télen is, amikor az adventi vásárnak köszönhetően, a Dunakapu téren felállított korcsolyapályának és az óriáskeréknek hála pezsgő kikapcsolódásra számíthattok. Természetesen az ünnepi időszakon kívül is érdemes sétát tenni a folyók mentén, a romantikus belváros macskaköves, szűk utcáiban, a múltidéző épületek között. Érdemes magatokhoz venni egy pohár forró teát vagy forralt bort és úgy felfedezni a télen is varázslatos, Budapestről vonattal is könnyen elérhető várost.

Székesfehérvár

A királyok városának is nevezett Székesfehérvár a fővárosból vonattal könnyen és egyszerűen elérhető téli úti cél. A hűvösebb hónapokban is ugyanolyan élmény felkeresni és megcsodálni a Városháza téren álló Országalmát, Kati néni szerencsét hozó bronzszobrát, meghallgatni az Órajátékot, valamint felkeresni a Hetedhét Játékmúzeumot és a Fekete Sas Patikamúzeumot. A télen is nyitva tartó Bory-vár az év többi szakához hasonlóan lenyűgözi a történelmi koronázóvárosba érkezőket, a városnézés után pedig az Árpád-fürdőt ajánljuk, ahol a medencéknek és szaunának hála kipihenten térhettek vissza a fővárosba.

Kecskemét

A vonattal ugyancsak egyszerűen, átszállás nélkül alig másfél óra alatt elérhető Kecskemét télen is a Dél-Alföldre csábít. A belvárosban tett séta, a nagyszerű vendéglátóhelyek után télen a leginkább felkeresésre érdemes a Cifrapalota és a belvárosban található Nagytemplom, de hasznos időt tölthettek el a Szórakaténusz Játékmúzeumban és a Kecskeméti Planetáriumban is. A város fürdőjében, a Kecskeméti Fürdőben a barangolást és a városnézést követően télen tökéletes kikapcsolódásban lehet részetek.

Eger

Egy Egerben eltöltött téli hétvége felér egy kisebb időutazással, érdemes tehát vonatra ülni a fővárosban és meglátogatni az égerfákról elnevezett és magyar Athénként is becézett várost. Az adventi vásárban, a fényekkel díszített utcákon tett barangolás után érdemes megpihenni egy rövid időre a Törökfürdőben, ellátogatni az egyedülálló Kopcsik Marcipánia és Harangöntő-házba és meginni egy kávét a Jóbarátok sorozat inspirálta Park Caféba. Mondanunk sem kell talán, hogy időutazásra invitál a Beatles Múzeum, akárcsak az egri vár és a város alatt húzódó, Időalagút nevet viselő izgalmas pincerendszer.

Esztergom

A fővárosból egyórányi vonatúttal elérhető Esztergom városa télen-nyáron elkápráztatja a városba érkezőket hangulatos utcáival éppúgy, mint télen is mesés látnivalóival. Magyarország első városában családi programok, adventi forgatag, karácsonyi koncertek várják az érdeklődőket a Széchenyi téren, gasztronómiai különlegességekért és háztáji finomságokért pedig az Esztergomi Piacon érdemes látogatást tenni. A városi barangolást természeti látnivalókkal, kirándulással is megkoronázhatjátok, ami után kulturális feltöltődésben lehet részetek a város nagyszerű múzeumaiban.

