Exkluzív kuponokkal és különleges aktivitásokkal teszi emlékezetessé a fesztiválozást a Lidl

A nyár egyet jelent a fesztiválszezonnal, amire a Lidl Magyarország – ahogy azt az elmúlt években már megszokhattuk -, idén is különleges aktivitásokkal készül.

A július 16. és 20. között Debrecenben megrendezésre kerülő Campus Fesztiválon ismét kitelepülésekkel, egyedi kínálattal és akciókkal várja a fesztiválozókat az áruházlánc.

A bulizók feltöltődéséről ezúttal is chill zónák gondoskodnak, de nem hiányzik majd a FesztMarket széles kínálata és a nyártól elválaszthatatlan grillmenü különleges fogásai sem. A fesztivál ideje alatt ráadásul számos ajándékkal, játékkal, kedvezménnyel és kuponnal is készülnek az érdeklődőknek, akik akár bele is láthatnak majd abba, miért is jó a Lidl Magyarországnál dolgozni.

Pénztárcabarát, egyedi akciók és nyeremények

Az áruházlánc kifejezetten a fesztiválozók igényeire szabva állította össze idén is a FesztMarket választékát, a fesztiválozók rendelkezésére álló 350 árucikket pedig normál, bolti áron lesz lehetőség megvásárolni.

A változatos kínálatban 30-féle friss zöldség-gyümölcs, helyben, frissen sütött pékáruk, készételek, növényi alapú és vegán alapanyagok, rágcsálnivalók és üdítők szerepelnek, de elérhető lesz a hagyományos és újdonságként a vegán grillmenü is, amit a grillteraszon ingyen el is készítenek a vásárlóknak.

A Lidl a fesztivál ideje alatt is szem előtt tartja, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen, így szelektív hulladékgyűjtőket helyez ki a FesztMarkethez. Emellett arra is külön ügyel, hogy minimalizálja az élelmiszerfelesleget, ezért a megmaradó zöldségeket és gyümölcsöket, valamint a pékárukat a Magyar Élelmiszerbanknak ajánlja fel.

Extra kedvezmények és exkluzív ajánlatok Lidl Plus-szal

A mindennapokban is különböző kedvezményekkel, kuponokkal és akciókkal kecsegtető Lidl Plus applikációról a fesztiválozás ideje alatt sem érdemes megfeledkezni, ugyanis speciális kuponok, extra kedvezmények és exkluzív ajánlatok idén is elérhetők lesznek az alkalmazásban.

Az appot letöltők és az aktuális FesztMarketet kedvenc üzletnek jelölők ráadásul ajándékot is kapnak, a vásárlások után megpörgetett szerencsekerék extra kedvezményein felül.

Jutalom a stílusosan fesztiválozóknak

Azoknak, akik az esemény ideje alatt sem szeretnének lemondani a stílusos fesztiválozásról, jó hír, hogy minden olyan szettet, ami a boltlánc színeivel és logójával van díszítve – legyen az póló, sapka vagy épp zokni – jutalmat érdemel! Mutasd be a szettedet a FesztMarketnél az exkluzív Lidl Plus kuponért, majd fesztiválruhádat a fotós szelfitükröknek köszönhetően akár meg is örökítheted.

A Gift Store-nak köszönhetően szerencsére helyben is lesz lehetőség merchek beszerzésére, akik pedig a FesztMarketben 1500 Ft felett vásárolnak, a nyugta ellenében menőbbnél menőbb kiegészítők között válogathatnak majd.

Pihentető feltöltődés és játékos kikapcsolódás

A korábbi évekhez hasonlóan a Lidl-nek különösen fontos, hogy kényelmes helyet biztosítson az elfáradt bulizóknak. A megfelelő kikapcsolódás érdekében a Lidl chill zónákban babzsákok, napágyak és telefontöltőpontok várják a feltöltődni vágyókat.

A passzívan pihenők mellett a Lidl természetesen az aktívan kikapcsolódni vágyókról sem feledkezik meg, sőt! Két edukációs játék is segít megismerni, milyen az áruházláncnál dolgozni, de bepillanthattok majd a vállalt által kínált vonzó juttatásokba is. A mindkét játékot kipróbálók praktikus Lidl ajándékokkal lehetnek gazdagabbak.

Arra az esetre pedig, ha maradt bennetek még kérdés a munkalehetőségekkel kapcsolatban, minden nap 16 és 19 óra között lesz lehetőség kérdezni a Lidl munkatársaitól.

