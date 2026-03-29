7 fantasztikus tavaszi és húsvéti program az ország legszebb helyszínein áprilisban

Ha az áprilisi pezsgésnek engedve ti is útnak indulnátok, ne keressetek további desztinációk után. Számos élmény vár rátok az ország legszebb helyszínein, a gasztronómiai és kulturális fesztiváloktól az interaktív detektívkalandokig.

Hollókői Húsvéti Fesztivál  (2026. április 3-6.)

Hollókőnél tényleg nincs jobb húsvéti úti cél: a bájos faluban minden nap megelevenednek a hagyományok, húsvétkor azonban valóságos ünnepi forgatagba csöppenhettek. Idén négy napon keresztül, április 3. és 6. között vár titeket a Hollókői Húsvéti FesztiválAz Ófaluban a palóc gasztronómia és népi kultúra legjavával megpakolt kézműves kirakodóvásár, táncház és az elmaradhatatlan locsolkodás gondoskodik a felhőtlen szórakozásrólmíg a Pajtaárok színpadnál nagyszerű népzenei koncerteken vehettek részt. Ez az élmény a család minden tagja számára felejthetetlen lesz! 

Tovább az esemény weboldalára >>

Fotó: Galbács Tamás/Hollókő, az élő falu

Húsvéti barangolás Monoron (2026. április 4.)

Hangulatos, húsvéti barangolásra invitál a Monori Pincefalu tíznél is több, bájos borospincéje április 4-én. A hónap első szombatján méghozzá nagyszombaton , ünnepi hangulatban, finomabbnál finomabb ételek és italok társaságában a Strázsahegyen köszönthetitek méltóképp az áprilist. Az egyelőre még titok, hogy pontosan mely pincészetek vesznek majd részt a tavaszi nyüzsgésben, azonban ha szorgalmasan követitek az esemény oldalát, biztosan időben értesültök a vendégváróitok kilétéről.

Tovább az esemény weboldalára >>

Fotó: Cserényi Noémi

VII. Hungarikum Piknik // Szépasszony-völgy, Eger (2026. április 4-5.)

Április 4-én és 5-én immár hetedik alkalommal vár titeket a Hungarikum Piknik az ország legnagyobb, történelmi bornegyedében, az egri Szépasszony-völgyben. Az eseményen a kézműves és gasztronómiai különlegességek mellett állatsimogató, kosárfonás, húsvéti mézeskalács-díszítés, hungarikum-kincsvadászat és családi koncertek, valamint gyerekeknek szóló előadások is színesítik a kínálatot. A felnőttek egy tematikus bortúrához csatlakozhatnak, ahol 10 pincészet 10 tételét kóstolhatják sorra, miközben az egri borokról tanulhatnak. A séta regisztrációhoz kötött – jelentkezzetek hát minél hamarabb!

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Fotó: Szépasszony-völgy – Egri Bornegyed

Ibolya nap és húsvét a kastélyban // Gödöllői Királyi Kastély (2026. április 5-6.)

Ünnepeljétek a tavaszt és a húsvétot fenséges környezetben, a Gödöllői Királyi Kastélyban április 5-én és 6-án! Az ingyenes Ibolya nap és a húsvéti programok során többek között izgalmas tojáskeresés, élő zenés koncertek, meseelőadások, néptáncos bemutatók és kézműves foglalkozások várják az egész családot. A gyönyörű kastélypark és a történelmi terek különleges hangulata mellett szenzációs interaktív élmények, utánozhatatlan vásári forgatag és mennyei finomságok teszik teljessé a kikapcsolódást, így tartalmas, élményekkel teli szórakozásban lehet része minden korosztálynak. 

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Fotó: Gödöllői Királyi Kastély

Kastély-krimi // Sándor–Metternich-kastély, Bajna (2026. április 18.)

A közönségkedvenc Kastély-krimi Keszthely és Nádasdladány után már Budapesttől 45 percre, a bajnai Sándor–Metternich-kastélyban is elérhető. A nyomozós játék története szerint az Ördöglovasként is ismert Sándor Móric gróf egykori otthonában rejtélyes gyilkosság történt, amit csak a résztvevők tudnak megoldani.Az izgalmas, interaktív detektívkaland során az együttműködésre és a kiváló nyomolvasási készségre egyaránt szükségetek lesz, miközben bejárjátok a hófehér, klasszicista stílusban átépített kastélyt. Az április 18-i programon maximum 40 , 14 éven felüli résztvevőt tudnak fogadni. 

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Fotó: Kastély-krimi

Tavaszi Etyeki Piknik (2026. április 18-19.)

Megújult koncepcióval tér vissza április 18-19-én a Budapesttől csupán 30 kilométerre található Etyeki Piknik és vele a már megszokott közösségi élmény. Etyek szőlőkkel ölelt gasztroparadicsomában a friss borokon és a tavaszi ízeken túl élőzenés koncertek és szuper vendégváró programok várják az érdeklődőket egy napfényes, április hétvége alkalmával. Az előző tavaszi piknikekre rendre elkapkodták a belépőket, így okuljatok a korábbi évekből, és vegyétek meg minél hamarabb a jegyeiteket az eseményre!

Tovább az esemény weboldalára >> 

Fotó: Etyeki Piknik

Orfűi Medvehagyma Fesztivál (2026. április 25-26.)

Amíg várjuk az Orfűi Medvehagyma Fesztivál részletes programját, addig is szabaddá tettük és beírtuk a naptárunkba az ünnep pontos dátumát. Az idén április 25-én és 26-án megrendezésre kerülő eseményen ezúttal sem maradnak majd el a medvehagymás finomságok: a szezonális fűszernövény lepényeket, krémeket, leveseket és pogácsákat fog megízesíteni a látogatók kedvéért. Az eseményt élő zene, valamint kulturális és családi programok teszik teljessé, a vásárban pedig helyi termelők portékáit lesz lehetőségetek megvásárolni. A vezetett túrák keretében még a medvehagyma-lelőhelyeket is felfedezhetitek! 

Tovább az esemény weboldalára >>

Fotó: Travellina

Funzine Funzine