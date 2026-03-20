Húsvét a Balatonnál: 6 kihagyhatatlan program, ha különleges élményekre vágysz

A tavaszi zsongás jegyében fergeteges, húsvéti programkavalkádra számíthattok a Balatonnál: április első hétvégéjén színpompás tojásfák, ünnepi programok és csokoládéállatkák veszik birtokba a magyar tenger partját. Az alábbi hat program mindegyike tökéletes választás, ha idén a saját szemetekkel néznétek meg, hogyan is telik a húsvét a Balatonnál. (x)

Húsvéti feltöltődés a Bonvital Wellness & Gastro Hotelben

Felnőttbarát húsvéti feltöltődés Hévízen – hol máshol, mint a Bonvital Wellness & Gastro Hotelben! Félpanzió keretében ünnepi fogások, meghosszabbított nyitvatartású, korlátlan wellness és szaunavilág, valamint színes programok várnak rátok a mesés hotelben: a díjmentes szaunaszeánszok, az élő zene és az élménykvíz mellett sztárvendégként még Krisz Rudi is gondoskodik a jó hangulatról, a 90-es évek klasszikusaival. Tökéletes választás, ha egyszerre vágytok pihenésre és élményekre – törzsvendégként ráadásul kedvezménnyel. Biztosítsátok be minél előbb a helyeteket, hiszen a húsvéti időszak gyorsan betelhet!

8380 Hévíz, Rákóczi utca 16-18. | Weboldal

Húsvéti Nyuladalom Siófokon

Április 3. és 6. között rengeteg családi programmal adja meg a méltó tavaszköszöntés hangulatát a Húsvéti Nyuladalom. A Siófok szívében megrendezésre kerülő, alternatív húsvéti ünnepélyen színpadi műsorok, tematikus gyerekprogramok, húsvéti játékok és kreatív foglalkozások váltják egymást, emellett játékkiállítást is rendeznek. A szervezők számos meglepetéssel készülnek, és természetesen a locsolkodás sem maradhat el. A Húsvéti Nyuladalom ideje alatt kézműves vásáron szerezhettek be egyedi tavaszias csecsebecséket, és a helyi gasztronómia képviselőinél kóstolhattok bele a balatoni ízek legjavába.

8600 Siófok, Fő tér | Weboldal

Húsvéti hangulat Kéthelyen

A Somogy vármegyei Kéthelyen 2015 óta nagy felhajtás övezi a húsvétra hangolódást. Idén március 27-től várhatóan április 20-ig csodálható meg a település ünnepi díszbe öltöztetett központja, ami évről évre több, és egyre látványosabb dekorációval vonzza az érdeklődőket. A korábbi évekhez hasonlóan lesz rogyásig díszített tojásfa, 260 centiméteres, népi motívumokkal és a község, illetve Magyarország címerével díszített óriástojás, fából készített nyuszik, óriáskosár, tyúkanyó, díszített lovasszekér és sok-sok meglepetés, amivel 2026-ban kiegészítik a már eddig is lenyűgözőnek számító dekorgyűjteményt.

8713 Kéthely, Hunyadi utca | Facebook

Húsvéti Nyitott Pincék a Tagyon-hegyen

Mindig különleges pillanat, amikor egy-egy pince kitárja ajtaját a borkedvelő közönség előtt, bepillantást engedve a borászok fáradhatatlan munkájába és a borkészítés rejtelmeibe. Április 4-én meghitt, nyugodt környezetben, a Tagyon-hegy több pincészeténél is átélhetitek ezt a nem mindennapi élményt, tavaszi napfürdőzéssel és – ha van kedvetek –, akár természetjárással összekötve. Használjátok ki a húsvéti hétvégét, adjátok meg a módját a tavaszköszöntésnek! A városi nyüzsgéstől eltávolodva, a Tagyon-hegyen borozhattok, fröccsözhettek, és közben gyönyörködhettek a balatoni táj szépségében.

8272 Tagyon-hegy dűlő, Tagyonhegy | Facebook

Tavaszi vakáció a Folly Arborétumban

A Balaton édenkertjeként ismert Folly Arborétum botanikai ritkaságai mellett programokkal, élményelemekkel, és lenyűgöző kilátással hívja fel magára a figyelmet. A badacsonyörsi botanikus kert a húsvéti időszakban – vagyis április 4. és 6. között -, húsvéti matinéval, szabadulószobával, A Biblia növényei című kerti sétával és tojáskereséssel készül a gyerekeknek, míg a felnőttek részt vehetnek a borkóstolóval egybekötött birtoksétán. Izgalmas újdonságként a tavaszi szünettől elérhető egy 11-állomásos szabadtéri interaktív élmény, ami a Nyomozz a Follyban! – Elvarázsolt kert nevet kapta.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25. | Weboldal

Húsvét a Történelmi Játszóházban Keszthelyen

Április 3. és 6. között megnyitja kapuit a keszthelyi nyusziház, és tavaszi varázslat veszi kezdetét a Történelmi Játszóházban: lesz tojáskupon-vadászat, nyuszisimogató, diafilmvetítés, csillámtetkózás, tojásdíszítés, és persze beltéri csúszda, ugrálóvár, számtalan játék és kreatív élmény a Festetics-kastélynál. Szombaton pedig Zenei Nap veszi kezdetét, mely során együtt énekelhet és táncolhat az egész család.

8360 Keszthely, Kastély utca 1. | Weboldal

