Ingyenes húsvéti programkavalkáddal várja a családokat a Balaton egyik legszebb települése

Idén tavasszal is vibrálóan színes és élményekkel teli kikapcsolódást ígér a Balaton egyik legszebb települése, hiszen ingyenes családi programkavalkáddal vár mindenkit április 3. és 6. között Siófok.

A város első idei nagy rendezvényén nagypéntektől egészen húsvéthétfőig izgalmas családi- és gyerekprogramok, Tojás- és Nyúlfutam családi futóverseny, koncertek, húsvéti játszóudvar, gasztro- és kézműves vásár, illetve borterasz várja a településre érkezőket.

A zenei kínálatban olyan népszerű előadók szerepelnek a gyerekek nagy örömére, mint Kovácsovics Fruzsina, Singh Viki, a Pitypang Zenekar, valamint Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar. Nagypénteken a Cotton Club Singers lép a színpadra, szombaton este a Wolf Kati Band, vasárnap pedig Hauber X Bonanza ad felejthetetlen koncertet.

Szombaton a Víztoronynál felállított tojásfa feldíszítésében a látogatók is közreműködhetnek, míg húsvéthétfőn a Balaton Táncegyüttes jóvoltából igazi hagyományőrző locsolkodásban is része lehet az érdeklődőknek. A programokat Varázs Tamás bűvészshow-ja, az Ataru Taiko – japán dobszínház műsora, játékkiállítás, valamint helyi táncegyesületek fellépései is színesítik.

Még több tavaszi élmény a magyar tenger partján: