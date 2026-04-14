Ingyenes programokkal és tavaszi zsongással várja a családokat a Várkert Bazár

Egész napos családi programokkal érkezik a tavasz a főváros egyik legszebb rendezvényhelyszínére.

Április 19-én, vasárnap ismét a családoké a főszerep a Várkert Bazár falai között. A Tavaszi zsongás című családi napon vidám zenei és színházi élményekből nem lesz hiány: gyerekkoncertek, bábszínház, kézműves foglalkozások és interaktív játékok várják a kicsiket és nagyokat 10 és 18 óra között a rendezvényterem aulájában.

Az eseményen ingyenes, regisztrációhoz kötött és fizetős programok várják az érdeklődőket.

A Tavaszi zsongás családi nap programjai:

10:00–11:00: Kerekítő Manó mondókázója

Zenés-mondókás foglalkozás a Kerekítő könyvsorozat alapján, amelyben a furulya, a napdob és különleges hangutánzó hangszerek is szerepet kapnak. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

11:00–12:00: Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncertje

A közkedvelt, kétszeres Fonogram-díjas zenekar koncertje, ahol a kortárs gyerekversek és a minőségi élő zene találkozik. A koncert után rövid interjút is ad a zenekar énekese.

16:00–17:00: Egy kupac kufli

A szegedi Kövér Béla Bábszínház előadása Dániel András meséi alapján készült. A hét kufli – Fityirc, Pofánka, Bélabá, Hilda, Zödön, Titusz és Valér – története garantált szórakozást nyújt. Az előadás 4 éves kortól ajánlott.

10:00–18:00 között: Egész napos élmények

Interaktív játékok és tavaszváró kézműves foglalkozások várják a család minden tagját.

A regisztrációról és az esemény további részleteiről a Várkert Bazár weboldalán tájékozódhattok.

Borítókép: Várkert Bazár