7 szenzációs hely Budapesten, ahol újra átélhetitek a gondtalan gyerekkort

Közeleg a gyereknap, a felnőttek pedig méltósággal, de legbelül kis csalódottsággal nyugtázzák, hogy nekik maximum a felügyelő szerep jut az izgalmasabbnál izgalmasabb játékok mellett. Ha ti is az örök gyerekek közé tartoztok, ne aggódjatok: Budapesten számos helyen élhetitek át újra és újra a gyerekkort idéző kalandokat.

Csodák Palotája

A Csodák Palotáját általában kisebb gyerekekkel érkező családoknak ajánlják, a helyszínen járva viszont hamar rájöhettek, hogy az attrakciók kipróbálása legalább akkora móka felnőttként, mint amikor először csodálkoztatok rájuk kisgyerekként – hiába, a tudományos kísérletekből és az optikai illúziókból tényleg nem lehet kinőni! A CsoPa akár randihelyszínként is megállja a helyét, hiszen nincs jobb móka, mint közösen összenevetni kísérletezés közben, vagy egymást kergetni a tükörlabirintusban. Ezzel az élménnyel biztosan még közelebb kerülhettek szívetek választottjához!

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

PIXITY

Magyarország legnagyobb pixelgame-terme, a PIXITY három különböző élményterében korosztálytól függetlenül szórakozhattok önfeledten. A közönségkedvencnek számító, látványos LED-szőnyegeken kívül játékgépek, biliárd és darts is várja a látogatókat, ahol a barátságos meccsektől kezdve a kőkemény versenyzésig mindenki megtalálhatja a számára megfelelő játékmódot. A kikapcsoló élményt az arcade zóna teszi teljessé, ahol különböző ügyességi és sportos kihívások várnak rátok modern környezetben, így garantáltan feltöltő élményektől elfáradva fogtok hazatérni.

1139 Budapest, Lomb utca 27. | Weboldal

Elevenpark Ha titokban nektek is hiányoznak a kúszós-mászós játéktermek, az Elevenparkot egyszerűen imádni fogjátok! Az Újbuda Centerben található beltéri játszóház a szuper gyerekprogramok mellett kifejezetten felnőttbarát kikapcsolódást kínál, hiszen a játékok nagyobb részét ők is igénybe vehetik. A szervezők ráadásul néhanapján JátszóPartyra invitálják a gyermeklelkű nagykorúakat, ahol éjszakába hajlóan ugrálhattok a labdamedencében anélkül, hogy bárki furcsa szemmel nézne rátok. Igazán elszántak akár még a szülinapjukat is megtarthatják a helyszínen – természetesen tortával és ünnepi dekorral, ahogy azt kell! 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. | Weboldal Cyberjump Trambulin Park Fogadunk, hogy nektek is vannak olyan ismerőseitek, akiknek udvarán hatalmas trambulin áll – ami persze elsősorban a családban lévő gyerekeknek szól, és nem a felnőtt vendégeknek. Szerencsére Budapesten egy egész trambulinpark áll rendelkezésetekre, amennyiben ugrálással vezetnétek le a felesleges energiát, hiszen a budai Cyberjump Trambulin Park 3000 négyzetméteren, 16 különböző pályájával és számtalan interaktív elemmel várja a pattogni vágyó nagykorúakat. A program kardiónak sem utolsó, és kétségkívül szórakoztatóbb, mint a konditeremben edzeni.

1117 Budapest, Hengermalom út 19. | Weboldal

Flippermúzeum

Ha inkább a számítógépes- és arcade játékok voltak a kedvenceitek, a Flippermúzeum lesz a nektek való hely. Az állandó kiállításon igazi retró időutazáson lehet részetek, hiszen a több mint 130 kiállított gép a 19. század flipperelődeitől a legmodernebb játékokig vezet végig titeket. A múzeum azonban nemcsak tematikájában különbözik a hagyományos kiállítóterektől: belépőjegy váltása után valamennyi gépet kipróbálhatjátok, még a legrégebbi, igazi ritkaságnak számító flippereket is! Innentől kezdve szabad a pálya, hiszen korlátlanul, akár zárásig játszhattok, karszalagotokkal ráadásul ki-be járhattok a helyszínen.

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 18. | Weboldal | Facebook

Fröcskölő

Ha anno az ifjú rajztehetségek táborát erősítettétek, a Fröcskölő nektek lett kitalálva! Ezen a hiánypótló helyszínen minden adott a felszabadult időtöltéshez, hiszen ecsetetekkel nemcsak a vásznat, de a falat, sőt, a védőruhának hála akár egymást is célba vehetitek. Talán már ebből is érzitek, hogy ez a hely nemcsak alkotásra, de stresszlevezetésnek is kiváló, hiszen fröcskölés közben garantáltan magatok mögött hagyhatjátok a felnőtt élet nehézségeit. Az elkészült remekműveket természetesen haza is vihetitek, így akármikor rápillantotok az alkotásotokra, eszetekbe jut majd ez a vidám élmény.

1064 Budapest, Izabella utca 81. | Weboldal | Facebook

Aquaworld

Nem tudjuk, ti hogyan vagytok vele, de szerintünk a vízi csúszdákat kortól függetlenül mindenki szereti. Az Aquaworldért ugyan jócskán messze kell merészkednetek a belvárostól, a helyért megéri bevállalni a hosszabb utat: a 4000 négyzetméteres komplexum közel húszféle élménymedencével és 11 izgalmas csúszdával vár titeket, ahol a kétszemélyes matracoknak hála akár ketten is süvíthettek néhány esetben. Amennyiben az adrenalindús élmények után nyugodtabb vizekre eveznétek, lazítsatok a szabadtéri medencékben vagy a relaxáló szaunákban!

1044 Budapest, Íves út | Weboldal

