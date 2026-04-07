11 remek program a költészet napján Budapesten, tele verses élményekkel

A költészet napja minden évben remek alkalmat nyújt arra, hogy kultúrával töltekezzetek: íme, 11 program, mely április 11-én József Attilát és az irodalmat ünnepli a fővárosban.

Ingyenes, tematikus tárlatvezetések // Róth Miksa Emlékház

Költészet és iparművészet kéz a kézben jár április 11-én a Róth Miksa Emlékházban, ahol három időpontban is szemtanúi lehettek művészeti alkotások randevújának. A rendhagyó programokon ismert, valamint kevésbé ismert versek csendülnek fel, műtárgyak ölelésében – a tárlatvezetéseken való részvétel ingyenes, de regisztrációt igényel.

Fiatal költők a versvillamoson // Deák Ferenc tér

József Attila születésnapján ifjú költők pattannak a Deák Ferenc téri nosztalgiavillamos fedélzetére, hogy a lírai sorok igazán rendhagyó helyszínen kelhessenek életre. A jövő hangjait a versvillamoson 10 és 18 óra között, a FISZ Fiatal Írók Szövetsége közreműködésével hallhatjátok, ráadásul még ajándékokra és könyvvásárra is számíthattok.

Reménytelenül – József Attila pszichoanalízise // Bem Mozi

Mi mást vetítenének április 11-én a Bem Moziban, mint a Reménytelenül – József Attila pszichoanalízise című filmet: a Rózsa Gábor rendezte alkotás a költő és fiatal pszichoanalitikusa, Gyömrői Edit kapcsolódásának történetébe enged betekintést, Michl Julival és Sütő Andrással a főszerepben.

Szelíd dörgés – Költészet napi kitelepülés a Gát utcában // József Attila Emlékhely

A Gát utcát is kultúra tölti meg az áprilisi versünnepen, hiszen a József Attila Emlékhely aznap még a szabad ég alatt is ott lesz. A ferencvárosi ház, ahol a költő született, és ma már emlékhelyként funkcionál, délelőttől kora estig várja az érdeklődőket a Gát utca Emlékhely előtti szakaszán. A rendhagyó sétálóutca programjai mellett persze tárlatvezetésekből és dedikálásokból sem lesz hiány!

Műhelylátogatás – Mácsai Pál estje // Örkény István Színház

Mácsai Pál legújabb önálló estjének keretein belül aznap az Örkény Színházban csendülnek fel Arany, Petőfi, Ady és megannyi költőóriás versei. A Kossuth-díjas színművész kinyitja a műhely ajtaját, és elárulja, mitől is él a szöveg igazán – a rendhagyó irodalmi utazást néhol még zene is kíséri.

Ünnepi műsor // Vígszínház

Immár hagyomány, hogy a Vígszínház ünnepi műsorral emlékezik meg József Attila születésnapjáról – a versek szerelmeseit 11 órától várja a teátrum idén. A társulat tagjainak tolmácsolásában egyebek közt József Attila, Berzsenyi Dániel és Orbán Ottó versei hangzanak el, a költemények mellett pedig Csoóri Sándori és Szilágyi Domokos emlékét is megidézik az ünnepen. A műsort még aznap elérhetővé teszik a Vígszínház Facebook és Youtube oldalán.

Vezetett séta és alkotás Kemény Zsófival // Pesti Vigadó

A Pesti Vigadó falai évszázados titkok őrei, Kemény Zsófi a költészet napján pedig arra vállalkozik, hogy bemutassa az épület megannyi szépségét. Az impozáns épület reprezentatív és rejtettebb terein egyaránt végigvezet benneteket, az író-költő közben pedig saját műveiből olvas fel részleteket nektek – a séta után egy rövid kreatív írás gyakorlaton is részt vehettek.

PKÜ x POKET 8. születésnap // MOMKult

Egész délutánt átölelő programsorozattal vár benneteket a Petőfi Kulturális Ügynökség, mellyel nemcsak a költészet napját, de a POKET zsebkönyvek 8. születésnapját is megünnepelhetitek. Irodalom és zene összefonódik aznap a MOMKultban: koncertszínházi előadások, irodalmi beszélgetések, versmegzenésítések okoznak felejthetetlen pillanatokat, a nap zárásaként pedig még a QJÚB legújabb előadását is megtekinthetitek.

Szeressetek szilajon // Marczibányi Téri Művelődési Központ

Április 11-én a Kaláka és a Sebő együttes Jordán Tamással közösen idézi meg József Attila költészetét egy különleges esten a Marczibányi Téri Művelődési Központban. Az előadás ikonikus versekből és régi, kedvenc dalokból áll össze, így egyszerre kínál meghitt emlékezést és örömteli zenei élményt – ápolva a magyar énekelt vers hagyományát.

Mesekoncert és verspiknik // Újpalotai Közösségi és Civil Ház

Színes, családbarát programkavalkádra számíthattok a Palota Parkban, mely garantáltan elnyeri majd az apróságok tetszését. Mesekoncert, versírás, éneklés, rajzolás, kalandpálya és sok-sok nevetés vár április 11-én Újpalotán – a versmondásért még fagyi is jár!

Lovász Irén ünnepi műsora // Márai Sándor Művelődési Ház

A magyar költészet gyöngyszemeiből szed össze egy csokorra valót Lovász Irén, hogy József Attila és Márai Sándor születésnapjáról egyaránt megemlékezzen április 11-én. Az énekművész – aki nem mellesleg saját születésnapját is aznap ünnepli – a magyar ősköltészet, a reneszánsz, a 20. század, de még napjaink költészetéből is merít, hogy igazán emlékezetes lehessen az este a Márai Sándor Művelődési Házban.

