Programok garmadájával ünnepli születésnapját Budapest egyik legszerethetőbb kerülete

Amerikai szemmel nézve is nagykorú lett Budapest egyik legszerethetőbb és egyben legdinamikusabban fejlődő kerülete. Újbuda születésnapja alkalmából a kerület huszonegy városrésze Alberfalvától Gazdagréten át Lágymányosig együtt, közösen ünnepel.

Budapest legnépesebb kerülete május 31-én a Bikás parkban tart ünnepi forgatagot helyieknek és más kerületekből érkezőknek egyaránt. Változatos koncertek és vásári nyüzsgés alapozza meg a születésnapi hangulatot, az apropó ugyanis nem más, mint Újbuda 21. születésnapja.

A 2005 óta Újbudának nevezett XI. kerület sokszínűségét tükrözi a megannyi, változatos program, hiszen lesz itt minividámpark dodgemmel, körhintákkal, csúszdával és biciklis akadálypálya az ügyességi játékokat kedvelőknek. A gyerekeknek estig tartó, izgalmas programokkal kedveskednek Aprófalván, többek között nyomozójátékkal, óriásbuborékshow-val és ékszerkészítő-foglalkozással.

Az egész napos örömünnepen már reggeltől kezdve családi napindító jógával, bábszínházzal, aromaszeánsszal és magbonbon-készítéssel, továbbá designvásárral várják a szervezők az érdeklődőket. Ha napközben megéheznétek, gond egy szál se, food truckok kínálják majd a friss elemózsiát a zenei élményekért pedig többek között a Budapest Jazz Orchestra és a Los Orangutanes felel.

