13 őrületes koncert Budapesten, ami miatt már alig várjuk a nyarat

Zenerajongók, figyelem: rengeteg fergeteges koncert lesz idén nyáron Budapesten! Csak kapkodjuk a fejünket a világsztárok neve láttán, akik meghódítják majd a főváros színpadait – ha ránk hallgattok, már most bebiztosítjátok a helyeteket!

Empire of the Sun // Budapest Park (2026. június 7.)

Ha valaki tudja, hogyan kell más dimenzióba repíteni a közönséget, az az Empire of the Sun. Az ausztrál elektronikus zenei szcéna ikonikusa duója június 7-én a Budapest Park színpadán szólaltatja meg legújabb lemezük, az Ask That God dalait, eufórikus hangulatot és emlékezetes show-t ígérve.

Bővebb információ >>

Papa Roach // Budapest Park (2026. június 9.)

Vannak dalszövegek, amelyek örökre beégnek az ember agyába – a Papa Roach-féle Last Resort első két sora is ilyen. A kaliforniai nu metal banda június 9-én a Budapest Parkban folytatja Rise Of The Roach turnéját, és 25 évnyi slágeranyaggal a tarsolyukban garantáltan őrületesen nagy bulit fognak csapni.

Bővebb információ >>

Metallica // Puskás Aréna (2026. június 11., 13.)

Kevés zenekar hagyott olyan mély nyomot a zene történetében, mint a Metallica. Júniusban a banda M72 World Tourja kétszer is elhozza a tömény heavy metal-élményt Budapestre, a Puskás Arénába. Június 11-én a Pantera és az Avatar csatlakozik hozzájuk, míg június 13-án a Gojira és a Knocked Loose lép színpadra. Két setlist, két teljesen eltérő este – de miért is ne válthatnátok mindkettőre jegyet?

Bővebb információ >>

A Perfect Circle // Budapest Park (2026. június 15.)

25 év, négy nagylemez, a világ legjobb színpadai – kis hazánk azonban eddig mindig kimaradt a turnéállomások sorából. Június 15-én a Billy Howerdel és Maynard James Keenan által alapított A Perfect Circle pótolja az adósságát, és katartikus hangzásvilágukat végre elhozzák a Budapest Parkba.

Bővebb információ >>

STING 3.0 // MVM Dome (2026. június 18.)

Öveket becsatolni: a tizenhétszeres Grammy-díjas művész ismét hazánkba érkezik! A nagy sikerű, STING 3.0 című turné budapesti állomása során június 18-án, az MVM Dome-ban csendülnek fel a legizgalmasabb Sting-slágerek, és még Dominic Miller, valamint Chris Maas is csatlakozik a legendás énekeshez.

Bővebb információ >>

David Byrne // Papp László Budapest Sportaréna (2026. június 18.)

Tizenhét éven át nem egyszerű várakozni – de David Byrne esetében egészen biztosan megéri. A Talking Heads atyja június 18-án végre-valahára visszatér vissza a Budapest Aréna színpadára, és olyan koncertélményt hoz a magyar fővárosba, mely a nyár egyik legkülönlegesebb emlékévé válhat. Legújabb albuma, a Who Is The Sky? tele van örömteli, filmszerű pillanatokkal, és tökéletesen beleillik abba az életműbe, amely az egész korszak hangzását meghatározta.

Bővebb információ >>

Scorpions // MVM Dome (2026. június 20.)

Miután alaposan megünnepelték a zenekar 60. születésnapját otthon, Hannoverben, a Scorpions tagjai útnak indultak – idén nyáron pedig Budapestre is ellátogatnak. Június 20-án az MVM Dome falai a rocktörténelem ikonikus zenekarának legnagyobb slágereitől lesznek hangosak: Wind of Change, Rock You Like a Hurricane – mind tudjuk a szöveget, most pedig itt az idő, hogy együtt énekeljük őket!

Bővebb információ >>

Of Monsters and Men // Budapest Park (2026. június 22.)

Prága után egyenest Budapest felé veszi az irányt és június 22-én adja első magyarországi koncertjét az Of Monsters and Men. A Little Talksszal befutott izlandi indie-folk zenekar ősszel megjelent All Is Love and Pain in the Mouse Parade című lemezével érkezik a Budapest Park színpadára.

Bővebb információ >>

Mac DeMarco // Budapest Park (2026. június 23.)

9 év után tér vissza Budapestre a világ legszimpatikusabb antipopsztárja: a kanadai Mac DeMarco lo-fi zenéje jottányit sem veszített a varázsából. Eddigi legnagyobb magyarországi önálló koncertjére június 23-án kerül sor a Budapest Parkban, ahova Guitar névre hallgató lemezét is magával hozza.

Bővebb információ >>

OneRepublic // Papp László Budapest Sportaréna (2026. június 25.)

Kevés zenekar képes úgy megtölteni egy setlistet nagybetűs slágerekkel, mint a OneRepublic. Apologize, Counting Stars, Secrets, Good Life – és már zeng is az aréna. A Grammy-jelölt amerikai pop-rock zenekar június 25-én a From Europe With Love turné részeként a Budapest Aréna színpadát is meghódítja – a banda immár negyedjére látogat a magyar fővárosba!

Bővebb információ >>

Palaye Royale // Budapest Park (2026. június 30.)

Amikor a Palaye Royale az Avenged Sevenfold előzenekaraként búcsúzott tavaly a színpadtól, megígérte: legközelebb már headlinerként tér vissza. A rajongóknak ezúttal sem kell csalódniuk, hiszen a Las Vegas-i zenekar június 30-án a Budapest Park színpadára érkezik. Ha abból indulunk ki, mekkora bulit csaptak tavaly, ezt az estét igazán kár lenne kihagyni!

Bővebb információ >>

Rise Against // Budapest Park (2026. július 1.)

Két éve már, hogy a chicagói punknégyes utoljára csapott a húrok közé a Budapest Parkban. Aki ott volt, valószínűleg azóta is libabőrös lesz, ha visszagondol az estére, aki pedig nem, az július 1-jén bepótolhatja elmaradását: a Rise Against ugyanis a jól ismert slágerek mellett új dalokkal tér vissza!

Bővebb információ >>

Of Mice & Men // Dürer Kert (2026. július 29.)

Nagy debütálás szemtanúi lehetünk július 29-én, amikor is az Of Mice & Men hódítja meg a Dürer Kert színpadát. Ikonikus, kilencedik albumukkal érkeznek Budapestre – rajta grandiózus, mégis intim számokkal. Előzenekaruk a Vended, a Slipknot tagjainak gyerekeiből összeállt banda lesz: már csak ezért az izgalmas párosért is érdemes minél előbb jegyet váltani!

Bővebb információ >>

Kiemelt kép forrása: Pexels/Alexander Nadrilyanski

Nyárcsalogató programok a fővárosban: