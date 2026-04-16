Városligeti piknikkel, koncertekkel és dizájnvásárral ünnepel a 15 éves We Love Budapest

A városszeretetéről híres We Love Budapest 2026-ban ünnepli megalapításának 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból pedig egy teljes napra beköltöznek a Városliget lombjai alá és egy hangulatos, daytime piknik keretében mutatják meg rajongásukat a főváros iránt.

Május 1-jén érdemes lesz a Városliget, azon belül is a Napozórét felé venni az irányt. Ezen a napon első alkalommal kerül megrendezésre ugyanis a We Love Budapest Piknik tele jobbnál jobb programokkal, vásárral, koncertekkel, gasztrokitelepülésekkel és nem kevés városszeretettel megfűszerezve.

Másfél évtizedes fennállásukat megünneplendő a tavaszi örömünnep keretében csokorba gyűjtötték mindazt, amiért rajonganak a fővárosban: lesz technójóga és vezetett meditáció, kerekasztal-beszélgetések, utcaszínházi előadás, bookazine bemutató, minőségi fogásokat kínáló food truckok, dizájnvásár és kézműves workshopok, este pedig akusztikus koncerttel és DJ-vel zárják ezt a tartalmasnak ígérkező napot.

A gasztrokitelepülők között például megtaláljátok majd a MÁK Bistro, a Zing Burger, a Pizza Manufaktúra és az Anjuna Ice Pops finomságait is. A piknikre 1000 Ft-ért tudtok belépőjegyet váltani, melynek értéke a rendezvény ideje alatt levásárolható, 18 év alatt és 65 év felett a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Ha ránk hallgattok, május 1-jén látogassatok el a Városligetbe és ünnepeljétek velük közösen a hőn szeretett Budapestet! Bővebb információt és a részletes programot ezen a linken a piknik weboldalán találtok.

