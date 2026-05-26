Gasztrokavalkád és végtelen mennyiségű rosé költözik a Városligetbe idén júniusban

Napsütés, barátok, nevetés, és végtelen mennyiségű rosé. Pontosan ilyen a nyár kezdete a Rosalia Borpikniken, egész pontosan június 4. és 7. között a Városliget zöld szívében, ahol újra megelevenedik Budapest legnagyobb szezonnyitó kerti partija. (x)

Ez az az esemény, ahol nem kell rohanni, nem lehet elkésni, elég, ha leteríted a plédet, felkapod a napszemüveged, és élvezed a fűben ülős, láblógatós borozás szabadságát a családoddal, barátaiddal.

Ínyenc gasztrokalandok a város zöld szívében

A Rosalia idén is igazi ínyenc kalandokat ígér az új ízekre vágyók számára. A Farm Ételműhely modern magyaros burgereivel, köztük kacsamájas és szarvasgombás variációkkal debütál, a nemzetközi ízek rajongóit a Los Monos autentikus mexikói taco-i, a Csevapivo balkáni grillételei és a Pizza Me ropogós szeletei várják.

A levezetésről a Vitéz Kürtős parázson sült kalácsai és a Waffle Dog színes gofricsodái gondoskodnak. A hétvége legnyugodtabb pillanatait a vasárnapi Rosalia Brunch ígéri, amikor is délelőtt 11 és délután 2 óra között a Sunday Brunch zászlókkal jelölt standoknál élvezhetjük a ráérős, piknikplédes falatozást, néhány óráig tartó akciókkal fűszerezve.

Kikapcsolódás az egész családnak

A fesztivál ritmusát ezúttal a Szerencsejáték színpad adja, ahol a nyitónap női energiáit a Kontraszt és Bréda Bia képviseli, míg pénteken a Dynamite Dudes rockabilly show-ja fokozza a hangulatot. Napközben interaktív pop-up beszélgetéseken keresztül ismerhetünk meg közelebbről néhány borászt, akik egy kis extra kóstolóval is kedveskednek.

A legkisebbeket szombaton és vasárnap az ingyenes kreatív kuckó várja kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel és újrahasznosított ékszerek készítésével, miközben a színpadon gyerekkoncertek szórakoztatják őket.

Borjóga a Ligetben

A Rosalia idén is szeretettel várja a négylábú kedvenceket, szombaton és vasárnap kutyamasszázs szemináriummal, engedelmességi bemutatókkal és látványos dog dancing bemutatókkal készülnek a szervezők.

Aki pedig a belső békéjét keresné, június 6-án és 7-én reggel csatlakozhat a Soulty Yoga borjógájához, ahol rosé színű szerelésben, telt poharakkal egyensúlyozva köszönthetjük a reggeli napsugarakat.

Készülj a nyár legnagyobb kerti partijára, találd meg az idei kedvenc borodat, és szavazz, hogy szerinted ki legyen ezennel a Liget Bora választás nyertese. Szerezd be Deluxe pohárcsomagodat elővételben, és találkozzunk június első hétvégéjén a Városligetben!

