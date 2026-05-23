Balatoni desszertkalauz: 6 nagyszerű cukrászda az északi és déli parton, ahol édes élmények várnak

A Balatont érdemes gasztronómiai szemmel is felfedezni, hiszen akárhol kirándultok, garantáltan emlékezetes ízélményekben lesz részetek. Mi most a magyar tenger édesebb vizeire evezünk: desszertkörútra invitálunk benneteket, ahol sorra vesszük a déli és az északi part legjobb cukrászdáit.

Café Melba Cukrászda és Kávézó, Siófok

Ízutazásunkat nem kezdhetjük máshol, mint a déli part fővárosának számító Siófokon. A Café Melba a Fő utcán kecsegteti az arra járókat jobbnál jobb tortaszeletekkel, monodesszertekkel és a nyári melegben elengedhetetlen krémes fagyikkal, amelyek mindegyike között találtok cukor-, laktóz- és gluténmentes opciókat. A desszerteket és a hűsítő jegeskávékat pedig akár a cukrászda hangulatos, napernyőkkel ellátott teraszáról is élvezhetitek, ahonnan már csupán pár lépésre találjátok a város jelképének számító víztornyot.

8600 Siófok, Fő utca 172. | Facebook

Villa Gréta, Zamárdi

A Villa Gréta felbukkant már Siófokon és a Völgyhíd lábánál is, most pedig Zamárdiban írja tovább történetét és várja vendégeit felülmúlhatatlan desszertkreációival és kézműves fagylaltjaival, amik miatt akármikor nyakunkba vennénk a Balatont. A pultban a klasszikus süteményektől kezdve az elegáns monodesszerteken át a mentes finomságokig mindent megtaláltok, azonban ha ránk hallgattok, próbáljátok ki a ház különlegességét, a főzött vaníliakrémmel és gyümölcsdarabokkal hódító Gréta szeletet. A sütiket egyébként a mai napig Szilágyi Ágnes tulajdonos készíti nagy odafigyeléssel, míg férjét, Lajost inkább a pultban csíphetitek el.

8621 Zamárdi, Rákóczi utca 22. | Facebook

Geleta Cukrászda, Balatonlelle

Balatonlelle egyik kedvenc cukrászdája a forgalmas 7-es út mentén helyezkedik el, azonban a Geleta hatalmas teraszára és modern, légkondicionált belső vendégterébe érve egykettőre magatok mögött hagyjátok majd a város zaját – hát ha még átadjátok magatokat a pultban sorakozó süteményeknek! A hagyományos és újhullámos ízeket felsorakoztató kínálatban a mentesen étkezők is biztosan találnak maguknak harapnivalót, ami mind a minőség, mind az ár-érték arány tekintetében elégedettséggel fog eltölteni titeket. Amennyiben a desszertek után sósra vágytok, kóstoljátok meg a ház messze földön híres, omlós pogácsáit is!

8638 Balatonlelle, Rákóczi út 269. | Weboldal | Facebook

Promenád Kávéház, Balatongyörök

A Balaton északi partjára kanyarodva első úti célunk a Balatongyörökön található Promenád Kávéház. A 71-es úton található cukrászda könnyű megközelíthetősége és tágas, árnyas parkolója miatt tökéletes választás egy útközbeni süti- és kávészünetre, azonban bevalljuk, mi inkább célirányosan szoktuk bevenni a helyet. A nem is egy rangos díjat bezsebelő süteményeket és házi fagylaltokat legjobb a gyönyörű balatoni panorámával rendelkező alsó és felső terasz egyikén elfogyasztani, ahová a pincérek ki is hozzák a rendeléseteket, így zavartalan dolce vita-életérzésben lehet részetek.

8313 Balatongyörök, Füredi út 50. | Weboldal | Facebook

Apátsági Rege Cukrászda, Tihany

Ha már a panorámás cukrászdáknál tartunk, nem mehetünk el a Tihanyi-félsziget tetején elhelyezkedő Rege Cukrászda mellett sem. Persze a helyszínt nem csupán a teraszról nyíló, egyedülálló kilátás miatt érdemes felkeresni, hiszen a kínálat megannyi isteni süteményt sorakoztat fel, melyek közül kár lenne kihagyni a térség ízeit megidéző levendulás krémest. A helyszín egyébként akkor is jó választás, ha nagyobb étkezések alkalmával ülnétek be, hiszen az étlapon a brunch-októl kezdve a húsos és vegán főételekig mindent megtalálhattok, mi szem-szájnak ingere.

8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 22. | Weboldal | Facebook

Bergmann Cukrászdák, Balatonfüred

Balatonfüred nagy múltú süteményezője, a Bergmann Cukrászda szerencsére két helyen is vár titeket az északi part városában – a megszokott, magas minőség és a békebeli, polgári hangulat azonban a ,,kis” és a ,,nagy” Bergmannban is alapvető. Bár a cukrászdában a manapság divatos ízek is helyt kaptak, szerintünk a hamisítatlan hangulat érdekében válasszatok a hagyományos dobostorta, krémes és somlói galuska közül, mert bizony ilyen finom változatot nem mindenhol kapni. Amennyiben a balatoni vakáció után otthonról is élveznétek az itt készült édességeket, vigyetek haza pár táblával a pultban található kézműves csokoládék közül!

8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor utca 64. | Kis Bergmann: 8230 Balatonfüred, Zsigmond utca 1. | Weboldal

