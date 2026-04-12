Könnyen elkészíthető házi finomság: Kókuszhabos csiga (recept)

A régi, hagyományos, nagymama által készített sütiket mindenki szereti, ezért is gondoltuk, hogy most egy könnyen elkészíthető finomságot, a kókuszhabos csiga receptjét hozzuk el nektek.
Hozzávalók (kb. 30 db-hoz)
A tésztához:
- 200 g liszt
- 125 g vaj/margarin
- 1 csipet só
- 2 tojássárgája
- 10 g élesztő
- 50 ml tej
- ½ ek. cukor
A töltelékhez:
- 2 tojásfehérje
- 150 g cukor
- 50 g kókuszreszelék
- pár csepp citromlé
Elkészítés
- Első lépésként elkészítjük a tésztát, amihez az élesztőt a langyos tejben a cukorral pár perc alatt felfuttatjuk, majd a vajat a liszttel elmorzsoljuk és az összes többi hozzávalóval homogén tésztát gyúrunk belőle. Folpackba csomagoljuk és kb. 2 órára hűtőbe tesszük.
- Amikor letelt a 2 óra, a sütőt előmelegítjük 170 fokra és elkészítjük a tölteléket.
- Ehhez a tojásfehérjét a cukorral vízgőz felett kemény habbá verjük, közben a pár csepp citromlevet is hozzáadjuk, majd a kókuszreszeléket is beleforgatjuk.
- A tésztát kettéválasztjuk és az egyik felét lisztezett felületen kb. 35×20 centis téglalappá nyújtjuk, egyenletesen megkenjük a krém felével, majd szorosan feltekerjük. A tekercsből kb. 2,5 centis csigákat vágunk és sütőpapíros tepsire sorakoztatjuk őket, ügyelve arra, hogy némi hely maradjon köztük mert sütés közben nőni fognak.
- Az előmelegített sütőben kb. 15-18 perc alatt világosra sütjük a csigákat, fontos, hogy ne süssük túl mert akkor megkeményednek. Ezután a tészta másik felével ugyanígy járunk el.
- A kisült kókuszhabos csigákat langyosra hűtjük és már fogyaszthatjuk is!
Tipp: A tekercsből a csigákat ne késsel vágjuk, mert úgy kinyomódik a töltelék, hanem vékony cérnával, így sokkal szebb végeredményt fogunk kapni.
A receptet köszönjük Gál Melániának!