Könnyen elkészíthető házi finomság: Kókuszhabos csiga (recept)

A régi, hagyományos, nagymama által készített sütiket mindenki szereti, ezért is gondoltuk, hogy most egy könnyen elkészíthető finomságot, a kókuszhabos csiga receptjét hozzuk el nektek.

Fotó: Gál Melánia

Hozzávalók (kb. 30 db-hoz)

A tésztához:

  • 200 g liszt
  • 125 g vaj/margarin
  • 1 csipet só
  • 2 tojássárgája
  • 10 g élesztő
  • 50 ml tej
  • ½ ek. cukor

A töltelékhez:

  • 2 tojásfehérje
  • 150 g cukor
  • 50 g kókuszreszelék
  • pár csepp citromlé

Elkészítés

  1. Első lépésként elkészítjük a tésztát, amihez az élesztőt a langyos tejben a cukorral pár perc alatt felfuttatjuk, majd a vajat a liszttel elmorzsoljuk és az összes többi hozzávalóval homogén tésztát gyúrunk belőle. Folpackba csomagoljuk és kb. 2 órára hűtőbe tesszük.
  2. Amikor letelt a 2 óra, a sütőt előmelegítjük 170 fokra és elkészítjük a tölteléket.
  3. Ehhez a tojásfehérjét a cukorral vízgőz felett kemény habbá verjük, közben a pár csepp citromlevet is hozzáadjuk, majd a kókuszreszeléket is beleforgatjuk.
  4. A tésztát kettéválasztjuk és az egyik felét lisztezett felületen kb. 35×20 centis téglalappá nyújtjuk, egyenletesen megkenjük a krém felével, majd szorosan feltekerjük. A tekercsből kb. 2,5 centis csigákat vágunk és sütőpapíros tepsire sorakoztatjuk őket, ügyelve arra, hogy némi hely maradjon köztük mert sütés közben nőni fognak.
  5. Az előmelegített sütőben kb. 15-18 perc alatt világosra sütjük a csigákat, fontos, hogy ne süssük túl mert akkor megkeményednek. Ezután a tészta másik felével ugyanígy járunk el.
  6. A kisült kókuszhabos csigákat langyosra hűtjük és már fogyaszthatjuk is!

Tipp: A tekercsből a csigákat ne késsel vágjuk, mert úgy kinyomódik a töltelék, hanem vékony cérnával, így sokkal szebb végeredményt fogunk kapni.

A receptet köszönjük Gál Melániának!

