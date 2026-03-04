5 nagyszerű hely Budapesten, ha mennyei palacsinták után ácsingóztok

Arra az esetre, ha hirtelen ellenállhatatlan vágyat éreztek, hogy az ebédet nagyszerű palacsintákkal zárjátok le, mutatjuk, hová érdemes beülni Budapesten erre a megunhatatlan desszertre.

Palacsinta Palota & Burger

A Király utca forgatagában könnyű elveszni, ha fejest ugranátok az új gasztrokalandokba – lépjetek hát be a palacsinták palotájába, hiszen ezzel biztosan nem lőhettek mellé! A helyen valóban fenséges ízélményben lehet részetek: a hagyományos édes tekercsek mellett különleges, sushira emlékeztető desszertkreációkat is kipróbálhattok. Ha megkímélnétek magatokat a cukorsokktól, szerencsére sós palacsinták és roppanós csónakburgonyával kísért, szaftos hamburgerek közül is tudtok választani – bár a kajakómát valószínűleg sehogy sem ússzátok meg.

1077 Budapest, Király utca 41. | Weboldal | Facebook

Bank3 Restaurant

Már két helyen is útba ejthetitek a Bank utca 3. szám alól kinőtt éttermet Budapesten, ahol mindig friss sós és édes palacsinták várnak. A hely ráadásul nem a levegőbe beszél, amikor óriáspalacsintákról van szó: akkora adagokat adnak, amiknél bizony nem árt, ha ételhordóval készültök. Még jobb hír, hogy a palacsintákat hétköznap akár menüben is kérhetitek, így a dolgos munkanapokat bearanyozhatjátok kedvenc ételeitekkel – ehhez viszont házhozszállítás híján útba kell ejtenetek az Arany János utcai metrómegálló és a Váci út közelében megtalálható éttermeket.

Bank3: 1054 Budapest, Bank utca 3. | Bank3 Green: 1131 Budapest, Madarász Viktor utca 10., F épület | Facebook

J&G Palacsintafaló

A VIII. kerület szívében található Palacsintafalóban komolyan veszik az óriáspalacsinta fogalmát, hiszen hatalmas adagokkal várnak titeket, ahol a töltelékkel és az öntetekkel sem spórolnak. A kedvenc keksz- és csokiféléink ihlette Oreo, Kinder és Toffifee-palacsinta mellett egyszerűen rajongunk a hagyományos magyar süteményeket palacsintatésztába bújtatott aranygaluskás és mákos gubás palacsintakreációért. A J&G csapata még a mentesen étkezőkre is gondolt: glutén- és tejmentes tésztával is kérhetitek kedvenc palacsintátokat. Hétvégén erősen ajánlott asztalt foglalni, amit a weboldalon keresztül tehettek meg.

1088 Budapest, Vas utca 3. | Weboldal | Facebook

Ahoy! Waffle, Chocolate & Lemonade Bar

Nem értjük, miért szerénykedik az Ahoy! legénysége, hiszen a gofri, a forró csoki és a limonádé mellé nyugodtan beletehetnék a nevükbe a pancake szót is, hiszen mennyei, igazán kreatív óriáspalacsinták is elérhetőek náluk. A kínálatban az aduász fehércsokis-málnás-pisztáciás, az őszi kedvenc fahéjas-almás-karamellás és az örök klasszikus somlói ízvilágú finomságokat egyaránt megtaláljátok – utóbbit a mazsola esküdt ellenségei is nyugodtan kikérhetik, hiszen a desszert ezen változatából könnyedén kihagyható a sokakat megosztó aszalvány.

1053 Budapest, Kecskeméti utca 11. | Weboldal | Facebook

Krep Palacsintázó

Budafok kedvenc palacsintázója hétfőtől szombatig vár titeket zseniális sós és édes palacsintákkal, valamint isteni gofrikkal. A hely bájos, de kissé szűkös vendégterét jó időben hangulatos terasz egészíti ki, ahol egy finom kávé társaságában könnyen belefeledkezhettek a környék nyüzsgésébe. A pult mögött a mindig mosolygó tulajdonossal találkozhattok, akinek hála az ételek és a kiszolgálás minőségében sem fogtok csalódni. Ha mindezek ellenére nem szeretnétek ellátogatni a XXII. kerületbe, rendeljétek házhoz a kinézett tekercseket, amik még kiszállítási díjjal együtt is igen kedvező áron lehetnek a tieitek.

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 25-29. | Instagram

