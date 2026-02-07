Egy elronthatatlan aprósütemény: Diós csók (recept)

Ezzel az aprósüteménnyel régebben leginkább a vásárokban, majálisokon találkozhattunk, és nem meglepő módon nagyon sokan rajongtak érte, hiszen a dió, lekvár és csoki kombó megidézi a zserbót, ami a kedvenc sütemények listáján még mindig előkelő helyen szerepel. Megértjük a rajongást, de ha nem szeretnétek hosszabb időt eltölteni a konyhán, mégis zserbóra vágytok, mindenképpen próbáljátok ki ezt a teasüteményt, ami kiváló vendégváró is, már ha marad addig, míg megérkezik a vendégsereg.
Hozzávalók (kb. 35-40 db-hoz)
A tésztához:
- 4 tojásfehérje
- 200 g cukor
- 250 g dió
- 20 g liszt
- csipet só
A töltéshez:
- baracklekvár
A csokimázhoz:
- 200 g étcsoki
- pár csepp étolaj
Elkészítés
- Első lépésként előmelegítjük a sütőt 140 fokra és elkészítjük a diós csók tésztáját.
- A szobahőmérsékletű tojásfehérjéket a csipet sóval elkezdjük felverni, majd apránként a cukorral kemény habbá verjük. Ezután egy spatulával több részletben hozzákeverjük a liszttel összeforgatott diót, habzsákba töltjük és sütőpapírral bélelt tepsire kb. diónyi halmokat nyomunk belőle.
- Ezeket az előmelegített sütőben kb. 20 perc alatt készre sütjük. Akkor jó, ha már fel tudjuk szedni a papírról, de még nem keményedett meg teljesen.
- A kihűlt csókokat baracklekvárral összetöltjük és egy éjszakára félretesszük pihenni.
- Másnap felolvasztjuk az étcsokit pár csepp étolajjal és a diós csókok felét kimártjuk benne, majd megvárjuk míg megszilárdul a csokoládé és már fogyaszthatjuk is.
Tipp: Tölthetitek más savanykás lekvárral is, nagyon jól passzol hozzá a meggy, a málna vagy akár a szilvalekvár is. Étcsoki helyett pedig tej vagy akár fehércsokival is kimárthatjátok.
A receptet köszönjük Gál Melániának.