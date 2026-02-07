Egy elronthatatlan aprósütemény: Diós csók (recept)

Ezzel az aprósüteménnyel régebben leginkább a vásárokban, majálisokon találkozhattunk, és nem meglepő módon nagyon sokan rajongtak érte, hiszen a dió, lekvár és csoki kombó megidézi a zserbót, ami a kedvenc sütemények listáján még mindig előkelő helyen szerepel. Megértjük a rajongást, de ha nem szeretnétek hosszabb időt eltölteni a konyhán, mégis zserbóra vágytok, mindenképpen próbáljátok ki ezt a teasüteményt, ami kiváló vendégváró is, már ha marad addig, míg megérkezik a vendégsereg.

Hozzávalók (kb. 35-40 db-hoz)

A tésztához:

4 tojásfehérje

200 g cukor

250 g dió

20 g liszt

csipet só

A töltéshez:

baracklekvár

A csokimázhoz:

200 g étcsoki

pár csepp étolaj

Elkészítés

Első lépésként előmelegítjük a sütőt 140 fokra és elkészítjük a diós csók tésztáját. A szobahőmérsékletű tojásfehérjéket a csipet sóval elkezdjük felverni, majd apránként a cukorral kemény habbá verjük. Ezután egy spatulával több részletben hozzákeverjük a liszttel összeforgatott diót, habzsákba töltjük és sütőpapírral bélelt tepsire kb. diónyi halmokat nyomunk belőle. Ezeket az előmelegített sütőben kb. 20 perc alatt készre sütjük. Akkor jó, ha már fel tudjuk szedni a papírról, de még nem keményedett meg teljesen. A kihűlt csókokat baracklekvárral összetöltjük és egy éjszakára félretesszük pihenni. Másnap felolvasztjuk az étcsokit pár csepp étolajjal és a diós csókok felét kimártjuk benne, majd megvárjuk míg megszilárdul a csokoládé és már fogyaszthatjuk is.

Tipp: Tölthetitek más savanykás lekvárral is, nagyon jól passzol hozzá a meggy, a málna vagy akár a szilvalekvár is. Étcsoki helyett pedig tej vagy akár fehércsokival is kimárthatjátok.

A receptet köszönjük Gál Melániának.

