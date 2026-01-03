Újdonságok Budapesten: 8 újonnan nyílt hely, amit érdemes kipróbálni az év első hónapjában

Új év, új törzshelygyanús budapesti vendéglátóhelyek: összegyűjtöttünk 8 szuper újonnan nyílt éttermet és kávézót, amit kár lenne kihagynotok az év eleji felfrissülésben.

Csupor Specialty Café

December közepén nyitott meg Kapás Boglárka és férje, Telegdy Ádám specialty kávézója, ami letisztult, hangulatos belső terével és ínycsiklandó kávéival, harapnivalóival hamar becsempészte magát a szívünkbe. A belváros közepén található Csupor azonban nem a híres tulajdonosai révén, hanem a minőségi kávékínálattal próbál érvényesülni – de erről inkább győzzön meg titeket az önmagáért beszélő flat white vagy a jobbnál-jobb filterkávék. A pult mögött akár egy szelfire is elcsíphetitek a minden értelemben vett bajnok házaspárt.

1052 Budapest, Galamb utca 4. | Facebook

Édes Virágszálam

Szerencsére a belváros állandó nyüzsgésén túl sem áll meg az élet: a csepeli Édes Virágszálam fantasztikus desszertekkel, mennyei kávéval és rendkívül bájos belső térrel varázsol el. A HÉV-vel könnyen megközelíthető sütiző-kávézó akár egy napindító brunchra is tökéletes választás lehet. Az étvágygerjesztő sütemények mellett is érdemes lesz bekövetni a hely Facebook-oldalát, hiszen alkalmanként szuper kézműves workshopokat is tartanak. Arra figyeljetek, hogy az ünnepi nyitvatartás miatt csak január 14-től tudjátok kipróbálni a helyet.

1212 Budapest, Szebeni u. 29. | Facebook

CELSIUS Budapest

Ha olyan vagy, mint Joey a Jóbarátokból, valószínűleg felszalad a szemöldököd a CELSIUS ételfilozófiájától, hiszen az ázsiai-magyar ízeket ötvöző étteremben az étel megosztása és a közös falatok kerülnek a középpontba. Azért érdemes lesz túllépni ezen a szokatlan felálláson, hiszen a kinézetükben is egyedülálló főételek mellett finomabbnál finomabb nassolnivalók, egyedi recept alapján készült koktélok és a ház borai várnak, amiket kár lenne kihagyni. A nagyszerű gasztroélmények mellett a modern, letisztult belső tér teremti meg az elegáns hangulatot.

1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. | Facebook

Lazy Lion Budapest

Bár egy valóban jó koktélért bizony jobban zsebbe kell nyúlni, a Lazy Lionbe tényleg megéri legalább egyszer ellátogatni. Budapest legújabb koktélbárja igazán impozáns helyen, a Szabadság tér közvetlen szomszédságában nyílt meg, és elegáns bárpultjával, hatalmas, tágas tereivel és egyedi, londoni bárokra emlékeztető belső dizájnjával azonnal levett minket a lábunkról. Az Adria palotában található bárban akár a ház meglepetés koktélját is kipróbálhatjátok, ha valami újat fedeznétek fel – a hely úgyis egy Lazy Lion álnéven utazgató kalandorról kapta a nevét.

1054 Budapest, Zoltán u. 18. | Facebook

Saboré

A spanyol tapasbárok semmihez sem fogható életérzését és persze zseniális ízkombinációkat fedezhetitek fel a Falk Miksa utcában megnyílt Saboréban. A bő választékból a húsimádók és a növényi étrendet követők is garantáltan megtalálják a kedvencüket. A Saborénál ráadásul nemcsak új kedvenc ételeket, hanem felejthetetlen élményeket is szerezhettek: január 15-én például egy élő zenével kísért, fergeteges hangulatú vacsorán is részt vehettek. Nagyon várjuk, hogy tavasszal végre megnyíljon a terasz is – biztosan itt lesznek a legemlékezetesebb esti beszélgetések!

1055 Budapest, Falk Miksa u. 21. | Weboldal | Facebook

Susi by Cork

Fergeteges kínálattal nyitott meg szeptemberben Újlipótváros legújabb szusiétterme, a Susi by Cork. A hagyományos tekercsek mellett olyan különlegességeket is kipróbálhattok, mint a polipos-lazacos sushidog, a sajtban fuldokló cheesy roll vagy az enyhén csípős mangós-lazacos sushi. A főételek után ne felejtsétek el megkóstolni a ház panna cottáját, ami nem csak tündéri cicaformája miatt fog rabul ejteni! Mivel a hely viszonylag kicsi, érdemes előre asztalt foglalni – kölönösen hétvégente. Ha mégsem jutnátok be, szerencsére elvitelre is kérhetitek az ételeket.

1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 43. | Facebook

Galamb vendéglátás

A Csupor után mutatunk még egy helyet, ahová a tulajdonosok hírnév-faktorán túl is érdemes lesz betérni a különleges ízélményekért. A Galamb vendéglátás olyan húzónevekkel invitál, mint Miller Dávid vagy Beton.Hofi, a gasztroszenzációkért pedig Piszkos Norbert, a Madhouse séfje felel. Bár a hidegebb hónapokban nem tudtok kiülni a Károlyi kert szomszédságában lévő hangulatos teraszra, a fehér abroszos, textilszalvétával ellátott asztalok és a modern látványkonyha így is hagyományos, de progresszív miliőt biztosítanak. A tradicionális ételek szerelmesei mellett itt a kulináris kalandokat kedvelők is megtalálják a kedvencüket.

1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 9. | Weboldal

Temporary Budapest

Meg lehet-e vajon unni a nápolyi stílusú pizzát? Szerintünk egyértelmű, hogy nem. Szerencsére a Temporary csapata is így gondolta, így novemberben a turisták által is gyakran látogatott Sütő utcában nyitották meg éttermüket. Az állandó kínálat mellett próbáljátok ki a szezonálisan változó pizzát és a különleges ízvilágú natúr borokat is. Ne hagyjátok ki a ház túrógombócát sem – már ha lesz még neki hely a tésztadömping után. A helyetekben a Temporary Facebook-oldalára is vetnénk egy pillantást, hiszen a hétvégente megrendezett bulikról itt tudtok legkönyebben értesülni.

1052 Budapest, Sütő u. 2.| Facebook

