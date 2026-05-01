Újdonságok Budapesten: 8 újonnan nyílt hely, amit érdemes felfedezni májusban

Kiváló új helyek nyitottak az utóbbi időben a fővárosban, a legizgalmasabb gasztrohelyek várják tehát májusban is, hogy felfedezzétek finomabbnál finomabb kínálatukat!

JUNE Budapest

Ismerős, amikor még este nyolckor is világos van, és egyszerűen nem akaródzik hazamenni, csak még tovább élvezni a nyarat? Ezt az életérzést hozza el a MOM Park oldalában megnyílt gasztro-nappali, amely finom kávéval, hétvégi brunchokkal, és közel-keleti ihletésű fogásokkal csábít. Az étlap velejét adó sharing concept olyan ételekben mutatkozik meg, mint a karamellizált répa, a ropogós tintahal vagy a spenótos shakshuka, de a JUNE-nál gondoltak azokra is, akik számára a boldogságot egy jókora borjú bécsi vagy egy szaftos hamburger jelenti.

1123 Budapest, Alkotás utca 53. | Facebook

Begi Coffee & Cake

Házi készítésű koreai finomságokkal teli pult, napsütötte asztalok, babakék miliő: az Andrássy úti Begi Coffee & Cake olyan hely, ahol az ember szívesen kezdi a napját. A Kínából érkező Wi konyhájáról helyben sült bagelek, tarte-ok és puffok, valamint egy sor, Instagramra kívánkozó nyalánkság kerül ki, úgy mint a macis piskótás bögrés desszert és az áfonyás palacsintatorta. Hasonló odafigyelésről tanúskodnak a frissítő italkülönlegességek is: a frozen chocolate cube latte vagy a jasmine taro cream cloud szerelem első kortyolásra!

1062 Budapest, Andrássy út 54. | Instagram

Bucikám

Vadkovász, kézműves technika, adalékmentes alapanyagok. Az óbudai Bucikám csapata hírből sem ismeri a kompromisszumokat, a jó pékáruk titkát viszont annál inkább. Helyben készült kenyerek (köztük olyan kuriózumokkal, mint a füstölt sajtos vagy a paprikás kolbászos vekni), omlós croissant-ok, babkák, pogácsák és békebeli kakaós csigák várják a nagyérdeműt, sőt, a Flórián tér környékén tátongó piaci rést felismerve kiváló vadkovászos pizzákat is kínálnak, amiket igény szerint házi chilis mézzel vagy bufala mozzarellával is megbolondíthatunk.

1035 Budapest, Raktár utca 8. | Facebook

Neked készül

Van az úgy, amikor nemcsak egy kávéra vágyunk, amit gyorsan felhörpintve már roboghatunk is tovább a következő napirendi pontunk felé, hanem egy helyre, ahol jólesik egy csésze frissítő fekete – és talán néhány jóbarát – társaságában minél tovább elidőzni. Az Andrássy úti Neked készül pontosan ilyen hely, elsőrangú specialty kávékkal, dekadens desszertekkel, és meleg, otthonos hangulattal, amely elfeledteti velünk az óra ketyegését. Mert vannak helyek, ahova csak a kávéért mész, és vannak, ahonnan nehéz hazamenni.

1062 Budapest, Andrássy út 56. | Facebook

Banana Guys

A Banana Guys ötlete egy japán út során villant fel Gergő és Attila fejében, idén tavasszal pedig megnyitották Európa első fagyasztott banánozóját: a trópusi gyümölcsöt először nutellába, belga tejcsokiba vagy fehér csokoládéba mártják, erre kerül rá a választott feltét (színes cukorszórástól kezdve az Oreo-morzsán át a liofilizált málnáig minden van, mi szem-szájnak ingere), majd jöhet a szósz, végül pedig a tejszínhab. A végeredmény egy laktató, látványos, addiktív ízbomba, ami egy tejes shake-kel kísérve felér egy étkezéssel!

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 3. | Weboldal

Popolare

A bulinegyed szívében található, karakteres kialakítású Popolare Észak-Olaszország vakmerő ízeit szolgálja fel a mediterrán naptól szikrázó reggelik és életvidám esti lakomák formájában. Az autentikus olasz hozzávalókból készült fogások közül a húsmentes tojáspacalt, a melanzane alla parmigianát, a cacio e pepét és a lasagnét emelnénk ki, de a tiramisu vagy a ropogós pizzák sem hiányozhatnak a repertoárból, éppúgy, mint a napérlelte vörösborok vagy a frissítő Aperol.

1061 Budapest, Király utca 36. | Weboldal

Little Geisha Can Cook

A Corvin-negyedben landolt a Baross utcából ismert Little Geisha Can Cook legújabb egysége. Az 1999 óta Magyarországon élő Heni ezúttal japán, koreai és thai ízeket hoz közös fedél alá: a sushitól a bibimbapon és a pad thai-on át a tom yumig és a mango sticky rice-ig az ázsiai konyha valamennyi ikonikus fogása megtalálható az étlapon. Minden fogás a lehető legfrissebb alapanyagokból készül, a hatalmas belső térben pedig helyet kapott egy külön matchamennyország, ahol a serkentő teaspecialitás mellett számtalan édesség is vár minket.

1082 Budapest, Nagy Templom utca 17. | Facebook

Mak Luo Claypot

Budapest belvárosában, az Egyetem tér sarkán nyitotta meg első európai egységét a több mint négy évtizedes múltra visszatekintő csengtui Mak Luo Claypot étteremlánc. A szecsuáni konyha házias jellegű remekeit – például mapo tofut, hallevest, fokhagymás-rákos rizstésztát -, hagyományos agyagedényekben tálalják, ami nemcsak az ízek fokozására alkalmas, de az ételek hőjét is tovább megtartja. A fogások kellemesen pikánsak, az adagok bőségesek, a rendelés pedig QR-kóddal történik, a minél flottabb gasztronómiai élményért.

1056 Budapest, Papnövelde utca 10. | Instagram

