Újdonságok Budapesten: 7 újonnan nyílt hely, amit érdemes felfedezni novemberben

Novemberben sem érdemes otthon ülni, ha új ízekre és friss élményekre vágytok Budapesten! Legyen szó elegáns vermutozóról, fine dining élményről vagy kreatív pizzázóról, a város gasztrotérképe ebben a hónapban is bőven tartogat meglepetéseket.

Velvet Bar & Café

A volt Ritz-Carlton helyén megnyitott Al Habtoor Palace kupolatermében találjuk a város legújabb vermutozóját: a Velvet Bar & Café nappal kávéház és cukrászda, étvágygerjesztő szendvics- és bowl-kínálattal, este pedig elegáns koktélbár, ahol tucatnál is több ürmösbor közül válogathatunk, tisztán vagy signature italok formájában élvezve a világhírű torinói találmányt. Hogy teljes legyen az élmény, a toroksimogatók mellett ízletes barfoodokat, például slidereket vagy libamáj-sós karamell bonbonokat is kóstolhatunk, minden este 6-tól éjfélig.

1051 Budapest, Erzsébet tér 9-10. | Instagram

Epicurean

Óbuda új fine dining ékköve indusztriális környezetben kínál személyes történeteket ízjegyekre fordító fogásokat a cuisine d’auteur szellemiségében. Az Epicurean minden részletében tetten érhető a tulajdonosok, Carlos és Ingeborg Coelho, valamint André Bicalho séf szenvedélye, kreativitása és excentrikussága: az aperitifekkel induló és koktélokkal záródó hét állomásos ízutazás Brazíliától Magyarországig vezet végig, harmonikus borpárosításokkal kiegészítve az eklektikus menüsort.

1036 Budapest, Pacsirtamező utca 41. | Weboldal

Sajtburesz.

Amikor az ember már azt hinné, hogy a smashed burger-láznak leáldozott, jön a Zing csapata, és bebizonyítja, hogy van még új a nap alatt: a Tátra utcai Sajtburesz. ötféle sajtburgerrel, aranybarnára sült krumplival és mennyei házi limonádékkal korbácsolja fel a rajongás parazsát. A négyzet alakú buciba minden esetben Maillard-kezelésnek alávetett Angus húspogácsa és nyúlós amerikai sajt kerül, amiket a szokásos toppingok (bacon, ubi, hagyma, válogatott szószok) koronáznak meg a sallangmentes élvezetek jegyében.

1136 Budapest, Tátra utca 13. | Facebook

ZEY Napoli Breakfast & Restaurant

Hamisítatlan olasz életérzés a Szondi utca forgatagában: a ZEY Napoli Breakfast & Restaurant puha, levegős tésztájú nápolyi pizzákkal, olasz alapanyagokból készült tésztaételekkel és ínycsiklandó desszertekkel idézi meg Itália ízeit. A 19-féle tételt számláló pizzalapon a legkülönfélébb változatok kaptak helyet: jól megfér egymás mellett a tradicionálisabb margherita-quattro formaggi vonal és a szarvasgombás, pisztáciapesztós, nutellás-epres feltétekkel fémjelzett gourmet szekció is. Pizzaollókat elő, induljon a mediterrán mámor!

1068 Budapest, Szondi utca 94. | Instagram

Hitchki Budapest

A “hitchki” hindiül annyit tesz, hogy “csuklás”. Charanjeet Kumar Verma tulajdonos minden bizonnyal sokat csuklott mostanában, hiszen látogatásunk óta folyton az éttermét emlegetjük. A Hitchki az indiai konyha varázslatos világát tárja elénk, annak minden színével, illatával, ízével: a 160-fogásos étlap észak és dél legfinomabb receptjeit vonultatja fel, a tandoori különlegességektől a street foodokig. A szomjoltók között lasszik, indiai sörök és borok sorakoznak, de pálinkával is leöblíthetjük a fűszeres fogásokat!

1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. | Weboldal

Exploré Restaurant & Sky Bar

A Hungexpo szomszédságában, az elegáns Expo Tower Hotel földszintjén vár az Exploré Restaurant & Sky Bar, ahol modern környezetben, kifogástalan szervizzel és megbízható minőségben élvezhetjük a magyar és nemzetközi konyha olyan remekeit, mint a marha carpaccio, a borjúpaprikás, vagy a vegán gomba Stroganoff. Az á la carte kínálat mellett korlátlan büféreggelivel is indíthatjuk a napot, a 12. emeleten helyet foglaló bárban pedig egyszerre gyönyörködhetünk a lenyűgöző panorámában és klasszikus koktélok sorában.

1101 Budapest, Expo tér 2. | Weboldal

VOILÁ

Egy kerti buli, három jóbarát, és egy csipetnyi pimaszság: így született meg a város legrózsaszínebb több-mint-pizzázója, a Voilá. Balázs, Dávid és Renátó egy fiatalos hangulatú, rendkívül barátságos helyet álmodott meg, ahol 48 órán át kelesztett kovászos tésztából, prémium hozzávalókból készült pizzák és calzonék sülnek a kemencében, de parmigiana di melanzanét, újragondolt rakott krumplit, baszk sajttortát, kombuchát és proseccót is kérhetünk. A pikáns Chili Eilish-t és a mangalicasonkás, lilahagymalekváros Monte Nevadót semmiképp ne hagyjátok ki!

1134 Budapest, Klapka utca 4-6. | Weboldal

Újonnan nyílt kávézókat is ajánlunk az idei őszre: