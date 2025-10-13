Mennyei kávépercek őszre: 7 újonnan nyílt, barátságos kávézó Budapesten

Kedves helyekből sosem elég Budapesten, akárcsak jó kávéból, ha pedig ez a kettő találkozik egy helyen, akkor az már rögtön törzshely gyanússá válik. Az ilyen helyek listája szerencsére az elmúlt időszakban is szépen bővült, mutatjuk is a legújabb, szuper kávézókat őszi reggelekre.

Neked Kelek pékség & kávé

A Kosztolányi Dezső téri csomópontra a Neked Kelek úgy kellett mint egy falat kenyér, hiszen a kézműves, artizán pékségben napot indítani felér egy plusz örömlökettel a reggeli napfény mellé. Kovászos kenyerek, ropogós péksütemények, különleges delikáteszportékák, valamint termelői, friss tejtermékek között ébredezhetünk náluk. A megannyi finomság mellől természetesen a specialty kávé sem hiányozhat, de ha még jobban megszeretnénk édesíteni a reggelünket, akkor forró csokit is kérhetünk.

1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 5. | Facebook | Instagram

Zuzu Café & Bakery

Egy igazi, szívet-lelket melengető helyre bukkanhatunk a 13. kerületi Szabolcs utcában, ahol a hely megálmodójának, Lisetnek a törpetacskója fogad minket minden egyes nap. Zuzut pedig olykor szerelme, Málna is elkíséri, így válik teljessé a Zuzu Café & Bakery barátságos csapata. Zuzu és Málna garantáltan mosolyra fakasztanak mindenkit, ám az is biztos, hogy a brunchfogásokba, süteményekbe harapva is örömmámor járja át a szívünket. És bár a reflektorfényt nehéz Zuzuról levenni, mégis hadd irányítsuk Lisetre, aki családi receptjei által egy egészen egyedi ízvilágot teremtett otthonos hangulatú kávézójában.

1134 Budapest, Szabolcs utca 22-24. | Facebook | Instagram

kv the coffee shop

A 8. kerület legújabb, rejtett kincse csupán néhány hete várja a kávérajongókat egy egészen eklektikus térben, ahol a modern designelemek mellett a XX. század közepi hangulat is bekacsint. Mi tagadás, egy egészen egyedi brand talált otthonra a Vas utcában, ahol a kávéfelhozatalban olyan ritkaságokra is lecsaphatunk, mint a batch brew. A napi koffeinadagunkat pedig akár a kávézó teraszán is felhörpinthetjük a már tompábban tündöklő, késő őszi napsugarakba burkolózva.

1088 Budapest, Vas utca 12. | Instagram

Líra Terasz

A Hunyadi tér ikonikus könyvpavilonja, a Líra Pont hosszú évek téli álmából éledt újjá pár hónappal ezelőtt, a Posner Bistro jóvoltából. A most már Líra Terasz néven futó bájos kávézóban a Madal saját pörkölésű kávéit szürcsölhetjük, de Mayer szörpöket, Balatonic üdítőket, Steap kombucha teákat és a Szent András sörfőzde kézműves söreit is megkóstolhatjuk. A hűsítő vagy éppen élénkítő italokat pedig a Grumpy Monkey vadkovászos péksüteményeivel, francia cukrászsüteményekkel és a Posner Bistro könnyed fogásaival kísérhetjük a teljes gasztronómiai élmény érdekében.

1067 Budapest, Hunyadi tér | Facebook

TC Space Budapest

Több mint két hónapja, hogy a fővárosi kávés szcéna egy újabb, törzshely gyanús ponttal lett gazdagabb. Augusztus óta a 6. kerületben egy olyan oázisra lelhetünk, ahol a gyerekekre egy hatalmas játszósarok, a felnőttekre babzsákokkal teli könyves kuckó vagy épp laptopbarát asztalok várnak. A TC Space Budapestben a specialty kávék, cloud matcha italok, péksütemények és a kézzel készített szendvicsek csak a jéghegy csúcsa. A közösségi eseményeket is szervező kávézó alapja ugyanis a hamisítatlanul barátságos légkör, amely minden egyes nap körül lengi a helyet.

1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. | Instagram | Facebook

Cat Wood Café

Ha mókuskerékbe ragadt lelkünk megfáradt, akkor egy pillanat alatt kaphat új erőre a Cat Wood Café-ban, ahol doromboló szeretetgombócok simogatják fel, míg újfent életre nem kel. Budapest egyik legújabb cicás kávézója augusztus óta vidítja fel a hozzájuk betérő vendégeket. És bár a macskák a fő sztárok náluk, azért hadd ejtsünk néhány szót a kínálatról is: forró csoki, forralt bor, kávék, koktélok, teák és sütemények is rejlenek a kávézóban. Október 31-én pedig tovább fokozzák az élményt, ugyanis halloweeni tökfaragásra invitálnak mindenkit.

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 44. | Weboldal | Facebook

Tranzit by Flow

Az egykori Tranzit műemlék épületébe hozta el az életet újra a Tranzit by Flow, ami egy igazi „három az egyben” hely: étterem, kávézó és reggeliző egyszerre. Egy vegán mennyország, ahol minden étel, ital növényi alapú összetevőkből készül, a péksüteményeket helyben sütik, a vegán sajtokat szintén a saját konyhájukban készítik. A különleges vegán fogások között pedig néhány hete a ropogós és egyben krémes pizzákat is üdvözölhetjük náluk.

1114 Budapest Kosztolányi Dezső tér, Bukarest utca | Facebook | Instagram

Fedezzétek fel a főváros további újdonságait is: