Szivárványszínű bucival hódít Budapest belvárosának vadonatúj bagelezője

Budapest ikonikus sétálóutcáján, a Váci utca 73. alatt nyílt meg a Best Bagel második fővárosi üzlete, ami rögtön egy különleges premierrel érkezett a belváros nyüzsgésébe: Európában ugyanis először itt kóstolható a természetes alapanyagokból készült, vegán Rainbow Bagel.

A színes és látványos, mégis tisztán növényi alapanyagokból készült bagel így a márka kézműves minőségét ötvözi egy új, vizuálisan is izgalmas koncepcióval.

A Rainbow Bagel különlegessége, hogy az amerikai változatokkal ellentétben nem tartalmaz mesterséges színezéket vagy adalékanyagokat, hanem kizárólag természetes növényi összetevőkkel készül. A szivárványos tészta így nemcsak látványos, hanem tiszta, modern és tudatos választás is.

A Best Bagel csapatának célja az volt, hogy a belváros egyik legforgalmasabb pontjára hozzanak egy olyan harapnivalót, ami egyszerre fotogén, minőségi és újszerű. Ez a szemlélet mind a termékek megjelenésében, mind a helyszín kialakításában visszaköszön, hiszen a szivárványszínű bagel már most hatalmas érdeklődésre tett szert a közösségi médiában.

A Best Bagel Váci tehát a márka jól ismert kínálatával – friss, kézműves bagelekkel, prémium alapanyagokkal, gyors kiszolgálással és elérhető árakkal –, illetve a Rainbow Bagel exkluzív premierjével várja mostantól a vendégeket.

Best Bagel Váci 1056 Budapest, Váci utca 73.

