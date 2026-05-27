Gasztrokalandok az Oktogonnál: 5 zseniális gasztropont a környéken a kávézótól a street food Kánaánig

Az elmúlt időszakban kiderült, hogy mégiscsak lehet a Dunára vizet ereszteni, hisz a gasztropontokban amúgy is sűrű Oktogonon és környékén sorra nyitottak meg az újabbnál újabb helyek. Most egy régi motoros mellett az újdonságok közül hoztunk néhány olyan ínycsiklandozó választást, melyekben aligha lehet csalódni: gasztrotúrára fel!

Andi’s Café

Igazi anya-lánya projekt és egyben egy valódi álom megvalósulása az Oktogon egyik legújabb gasztropontja, az Andi’s Café, ahol a szenvedély, a minőség és a gondoskodás kéz a kézben jár. A valódi főszereplő természetesen a kávé, amely esetében a stabil olasz karakter az alap, mellette pedig szívesen kísérleteznek más tájak, világos pörkölésű kávészemeivel is. A gondoskodás pedig nem áll meg a kedves mosolyoknál, ugyanis egy gluténmentes kávézóról beszélünk, ahol egy-egy péksütemény, desszert vagy szendvics esetében senkinek sem kell kompromisszumot kötnie. Mindezek mellett pedig még a művészetnek is helyet adnak a kávézóban, mely egyben kiállítótér is, így időről időre új alkotók munkáit tekinthetjük meg itt.

1067 Budapest, Teréz körút 33. | Weboldal | Instagram

Meraki Görög Ételbár

Pont amennyire laza a hangulat, annyira profi a gyros a Merakiban, ahová ebédszünetben, buli előtt is berohanhatunk, de még egy fesztelen randi helyszíneként is kiválóra vizsgázhat. Ha pedig a név már ismerős, az nem véletlen, ugyanis a görög napfényt 2019-ben food truckokkal gurították be a fővárosba. Ezek közül kettő állandó helyen – a Köz_hely és Hűvösvölgyi út 132. előtt – áll, s mintegy egy éve már, hogy egy beülős street food Kánaánt is az Oktogonra varázsoltak nekünk. És bár a klasszikus gyros sertéssel készül, a magyar ízlésnek megfelelően a Merakiban szakítottak a hagyománnyal, így csirke- és marhahúsból alkotott gyros tálak és piták között is válogathatunk. Mindegyik mellé választhatunk többféle szószt is, de megsúgjuk, a vegetáriánusok és vegánok sem maradnak majd éhen a Merakinak köszönhetően.

1067 Budapest, Teréz körút 27. | Weboldal | Facebook

Wrapsta

Szintén 2025 nyarának legújabb kincse a Wrapsta, ahol mi magunk alkothatjuk meg a saját wrapjeinket: 4-féle ízesítésű tortillalap és megannyi belevaló közül válogathatunk. Ha pedig nincs kedvünk sokat gondolkodni, akkor már kész alternatívákra is rábökhetünk az étlapról. Bár a döntés így sem lesz sokkal könnyebb, ugyanis a magyaros, mexikói, török, görög ízvilágú wrapek csak néhány példa a sok közül. A mennyei ízrobbanást adó élvezeteket pedig a Wrapsta saját, házi készítésű turmixai édesítik meg.

1067 Budapest, Teréz körút 37. | Weboldal | Facebook

Casa Mexa

Latin-Amerika vibe-ját még 2024-ben hozta el Budapestre a Casa Mexa, azóta pedig igencsak sikeresen megvetette a lábát a fővárosban, hisz tavaly nyár végén megnyitotta új egységét az Oktogontól egy karnyújtásnyira. A lábrezgetős ízekre és az autentikus gasztroélményekre a garanciát a családi receptek adják, melyek a taco, a quesadilla, a burrito és a chilaquiles vonalon mozognak. A jól ismert mexikói étkeket személyre szabottan kaphatjuk: 6-féle belevaló, többek között banánlevélben főtt sertéshús vagy édeskés, ananászos sertéshús közül választhatunk, és akár húsmentes irányba is elmehetünk; a hongos és a rajas töltelék lesz ebben az esetben a tuti befutó!

1067 Budapest, Teréz körút 31. | Facebook

Vegazzi Specialty Pizzeria

Hamisíthatatlan szenvedély hívta életre Budapest első vegán specialty pizzériáját 2017-ben, mely 2023-ban költözött az Oktogon környékére, és azóta újradefiniálta magát: a vegán korongok maradtak, viszont a név változott, s ma már inkább specialty pizzázóként hivatkoznak magukra. A Vegazzi tulajdonosa egy komplex kémiai kísérletként tekint a pizzatészta készítésére. Ennek köszönhetően könnyen emészthető, egyedien lágy, ízletes tésztákat kóstolhatunk hazánk első canotto típusú újvonalas nápolyi pizzázójában.

És amilyen egyedülálló a pizzatészta, annyira különlegesek itt a feltétek is: a pikáns gabonakolbász, a mentás zöldborsókrém, a hikori füstös-kávés BBQ-szósz, a házi olivabogyókrém, a mogyorókrém és a datolya csak néhány páratlan példa a sok közül. Az étlapon pedig kétféle pizzára tehetjük le a voksunkat: a nápolyi canotto stílusúra és a római pinsa romanára. Természetesen mindkettőnek a tésztája más összetevőkből, más technikával készül, válasszuk tehát bármelyiket, egy biztos, a dolce vita azonnal magával ragad majd.

1066 Budapest, Jókai utca 7. | Weboldal | Facebook

Fedezzétek fel a főváros legújabb gasztrohelyeit: