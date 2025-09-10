Éjszakába nyúló ingyenes filmmaratonra csábít Terézváros kedvenc közösségi tere

A Terézváros szívében működő közösségi tér, az Eötvös10 Művelődési Ház szeptember utolsó szombatján ingyenes programsorozat keretében újra bebizonyítja, hogy a kultúra nem csak nappali műfaj.

Szeptember 27-én az Eötvös10 Művelődési Ház amellett, hogy csatlakozik a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos programsorozathoz – egyenesen alternatív univerzumot is nyit. Teszi mindezt olyan színes és ingyenes programokkal, melyek a család apraja-nagyját egyaránt megörvendeztetik.

Az esemény 16 órától, a színházteremben veszi kezdetét: Vasák Benedek előadásában a kultikus Mátrix-trilógia nyomán a megtévesztés, az érzékelés és a manipuláció kérdései kerülnek reflektorfénybe, melyet 16:30-kor az 1999-es Mátrix film vetítése követ. Ezt követően Gimesy Péter művészettörténész és filozófus újabb szempontokat nyit meg a zenébe ágyazott jelentések és a filozófiai mélységek mentén tárja fel, hogy mitől lett ez a film több mint sci-fi.

Éjszakába nyúló mozizás

Ez azonban még nem minden, az Újratöltve című rész után Nemes Z. Márió költő irodalmi, antropológiai és belső lelki szempontból világítja meg, mi is marad belőlünk, ha kihúzzák a konnektort. Éjfél után, a trilógia utolsó részének befejeztével Mátrix-kvíz segít rendszerezni a tudást, hajnali 2:30-tól pedig a kultikus szinkronparódia, a Vektor című film vetítésére is sor kerül.

A programok és a filmek közötti szünetekben Jiu Jitsu gyorstalpalók, társasjáték a Szíriusz kalandoraival, szenior örömtánc, tánciskola, sakk, rajz- és festésfoglalkozás, a legkisebbeket pedig gyerekkuckó várja. A részvétel minden programon ingyenes, regisztrálni egyedül a Mátrix-maratonra szükséges.

A programról és a regisztrációról bővebb információt az Eötvös10 weboldalán ide kattintva, illetve a Facebook-eseménynél ezen a linken találtok.

Ingyenes programok garmadája vár még rátok: