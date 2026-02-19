Ingyenes, szabadtéri kiállítás fedi fel Budapest egykori erődjének titkait

Nemsokára egy díjmentesen látogatható kiállításon ismerhetjük meg a Gellért-hegy és a Citadella több évszázados történetét, az elnyomás és a szabadság változó korszakain át.

A Várkert Bazárnál február 20-tól, az egykori erőd sorsa mentén bontakozik ki Budapest történelme, az „Elnyomástól szabadságig – a Gellért-hegyi Citadella története” című tárlatnak köszönhetően.

Korabeli képek és építészeti részletek idézik meg a Citadella katonai megszállását, ideológiai jelképpé válását, majd közösségi térként való újjászületésének folyamatát – vagyis azt, hogy miként formálta a hatalom, a város és az emlékezet a Citadella jelentését egészen napjainkig, amikor is az egykor zárt katonai erőd mindenki számára nyitott, átjárható városi térként, új közparkként és történelmi élménytárként születik újjá. A Citadella felújítása a tervek szerint idén a végéhez ér, és márciustól újra látogatható lesz az ikonikus erődítmény.

A kiállítás 2026. február 20-tól április közepéig tekinthető meg a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján.

