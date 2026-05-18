Júniusban visszatér az ország legnagyobb, ingyenes, éjszakai sportfesztiválja

Júniusban ismét életre kel a Mozgás Éjszakája: a budapesti Hősök terén, valamint további közel 100 helyszínen várják a mozogni vágyókat egy különleges, ingyenes sportélményre.

Egyetlen éjszaka, amikor a sport, a közösségi élmény és a fesztiválhangulat találkozik. A Mozgás Éjszakája idén is arra hív, hogy légy aktív, próbálj ki új mozgásformákat, és tölts el egy felejthetetlen estét Budapest szívében vagy valamelyik vidéki helyszínen – akár még a határon túl is.

Éjszakai sportfesztivál a Hősök terén

Mi lehet jobb egy nyári esténél, mint egy lendületes zumbaóra, intenzív fitneszprogram vagy egy vérpezsdítő latin tánc a kivilágított Hősök terén? Ha pedig ennél is több mozgásra vágysz, a Városligeti-tavon SUP-ozhatsz vagy sárkányhajózhatsz, kipróbálhatod a tollaslabdát, az akadálypályát vagy az óriási boulderfalat, végül pedig egy nyugtató jógaórával lazíthatsz a park fái alatt.

Június 12-én este, 19 órától azoknak sem kell unatkozniuk, akik folyamatos mozgásban szeretnek lenni: túrázz a Ligetben, élvezd az éjszakai panorámát a Néprajzi Múzeum tetejéről, fuss az autómentes Andrássy úton, kerékpározz át Budára és vissza a Margitszigeten keresztül, vagy pattanj görkorcsolyára és gurulj végig a belvároson. A programkínálat természetesen ennél jóval szélesebb, a részletes sportági lista ezen a linken a rendezvény hivatalos oldalán érhető el.

Mozgás Éjszakája országszerte

A Mozgás Éjszakája nemcsak a fővárosiaké: idén közel 100 település csatlakozik az országos programsorozathoz, így szinte bárki megtalálhatja a hozzá legközelebbi helyszínt. Sőt, a rendezvény határainkon túl is jelen lesz, hiszen Erdély több településén is megszervezik az eseményt.

A vidéki programokat a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége koordinálja, és minden helyszínen gondoskodnak arról, hogy változatos sportolási lehetőségek várják az érdeklődőket. Az elérhető mozgásformák településenként eltérhetnek, ezért érdemes előre tájékozódni a hivatalos oldalon a pontos programokról és helyszínekről.

GeoGo és Ötpróba – mozogj szinte bárhol

A Mozgás Éjszakája helyszínei egyben az Ötpróba pontgyűjtő állomásai is. A résztvevők futásban, kerékpározásban, túrázásban vagy görkorcsolyázásban Ötpróba-pontokat gyűjthetnek, amennyiben használják az ingyenesen elérhető GeoGo applikáció szabadedzés funkcióját.

Azok sem maradnak ki az élményből, akik nem tudnak személyesen részt venni valamelyik eseményen. Június 12-én 19:00 és június 13-án 03:00 között bárki csatlakozhat otthonról vagy bárhonnan az országban: elég letölteni a GeoGo alkalmazást, elindítani egy szabadedzést, majd teljesíteni a választott távot.

A kihívások között szerepel legalább 3 km futás, 5 km túrázás, 8 km görkorcsolyázás vagy 15 km kerékpározás. Az Ötpróba résztvevői a teljesítésekért járó pontokat is megszerezhetik – akár 16 pontot is –, hiszen erre az estére a megszokott havi 4 pontos korlátozás sem érvényes.

A program az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság támogatásával valósul meg, így a részvétel Budapesten és minden vidéki helyszínen ingyenes. A szervezők ugyanakkor kérik, hogy aki teheti, regisztráljon előzetesen a kiválasztott helyszín megjelölésével ide kattintva a rendezvény honlapján!

