15+ ingyenes program Budapesten márciusra, pénztárcabarát kikapcsolódáshoz

A főváros ezúttal sem hazudtolja meg magát és a tavasz első hónapjában is jobbnál jobb ingyenes programlehetőségek garmadáját kínálja. Kezdve a fantasztikus előadásoktól, a fergeteges bulikon át a lehengerlő kiállításokig, mindenki találhat kedvére való pénztárcabarát programot a hónapra.

„Elnyomástól szabadságig – a Gellért-hegyi Citadella története” // Várkert Bazár (egész márciusban)

A Gellért-hegy és a megújuló Citadella évszázadokon átívelő történetét mutatja be a Várkert Bazárban megtekinthető „Elnyomástól szabadságig – a Gellért-hegyi Citadella története” című szabadtéri kiállítás. Az ingyenes kiállítás nem pusztán a Gellért-hegyhez és a Citadellához kapcsolódó történeti és vallási hagyományokat, valamint a katonai szerepeket mutatja be, hanem a folyamatot is, amelynek során az egykori fellegvár a város részévé válhatott.

Essentia Artis // Pesti Vigadó (egész márciusban)

A már-már hagyománnyá nemesült Essentia Artis 2026-ban sem marad el: idén is megcsodálhatjátok a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak reprezentatív kiállítását a Pesti Vigadóban. A tárlaton ötvenöt művész munkáján keresztül kaphattok átfogó képet a hazai tárgyalkotók progresszív, kortárs szemléletéről, amelyet nagyban meghatároz a társadalmi felelősségvállalás, a kulturális örökség és a hagyományok újrafelfedezése. A kiállítást több mint 40 kihagyhatatlan program is tarkítja márciusban. Páratlan előadásokkal, vásári hangulattal, mesterségbemutatókkal, élő zenével és tánccal várják az érdeklődőket, akik alkalomadtán közelebbről is megismerkedhetnek a különféle mesterségekkel. Az események néhány kivételtől eltekintve ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

ROBOT ROCK: a belváros rockdiszkója // Robot (több alkalommal)

A Robot márciusban is menedéket nyújt a rockrajongóknak, akik három napon keresztül hódolhatnak zenei szenvedélyüknek és minden héten csütörtöktől szombatig bulizhatnak a belváros rockdiszkójában. Metál- és rockhimnuszok tömkelege szórakoztat majd benneteket egészen reggelig bezárólag.

Bridgerton kvízest // Fiktív Café (2025. március 3.)

A nagy sikerű sorozat, a Bridgerton világa ezúttal a Fiktív Caféban elevenedik meg március 3-án. Ha betéve tudjátok, hogy melyik évadban, milyen jeles események történtek, ismeritek az összes intrikát és felismeritek az idézeteket is mindössze fél mondatból, akkor mindenképp a kvízesten a helyetek! A részvétel ingyenes, de ne felejtsetek el regisztrálni!

Éljenek a nők! – nőnapi programok Józsefvárosban (2026. március 3-5., 7., 17., 28.)

Ingyenes nőnapi programok sokasága lepi el Józsefváros különböző pontjait március folyamán. Sportprogramok, kézműves foglalkozások, felolvasóesemények, nők előtt tisztelgő előadások, kvízek és izgalmas workshopok nyújtanak kikapcsolódási lehetőséget minden érdeklődő számára. A szervezők a kisebbekre is gondoltak, így a gyerekek sem maradnak majd programok nélkül!

Művészet és hatalom // ELTE Gólyavár (2026. március 3., 10., 17., 24., 31.)

Márciusban keddenként érdemes lesz az ELTE Gólyavár felé venni az irányt, ugyanis 18 órától a művészet és hatalom kapcsolatát veszik górcső alá a fantasztikus előadók, azt vizsgálva, hogy a történelem során egészen napjainkig, milyen viszonyban állt egymással a két terület. Az ingyenesen látogatható előadások a középkortól a jelenkorig hoznak esettanulmányokat művészet és hatalom interakciójára, minden héten egy kicsit más szemszögből megvilágítva viszonyukat.

Kvintkör fúvósötös koncertje a Makovecz Központ és Archívumban (2026. március 4.)

A tavasz első szerdáján, vagyis március 4-én zseniális zenei eseményre invitál a Makovecz Központ és Archívum, ahol a Kvintkör kamaraegyüttes tagjai, a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium tanulói adnak koncertet. Repertoárjukban megtalálhatók a klasszikus fúvósötös darabok és kortárs művészek szerzeményei egyaránt, így az ingyenes műsor mindenki számára tartogat különleges műveket.

Szecessziós Zsolnay remekművek // Virág Judit Galéria (2026. március 6-tól)

Egy igazi művészeti szenzációval kecsegtet tavasz elején a Virág Judit Galéria, ahol március 6-tól Virág Judit és Törő István most először tárja fel a közönség előtt szecessziós Zsolnay-magángyűjteményét. Az ingyenesen látogatható kiállításon a világ legdrágább, legkülönlegesebb és leggyönyörűbb kerámiáit tekinthetitek meg, melyek a szecesszió stílusjegyeit hordozzák magukban. A lenyűgöző kollekció három évtized szenvedélyes gyűjtőmunkájának eredménye, most mintegy 120 kerámiát csodálhattok meg, melyek garantáltan levesznek mindenkit a lábáról.

Ganjálló koncert a Zsírban (2026. március 7.)

Idén először, március 7-én újra fellép a Ganjálló zenekar a Zsírban. A hattagú együttes a balkáni, cigány és kelet-európai dallamokat sodró lendülettel és szabad improvizációval keveri, zenéjükben az autentikus népzenei elemek egyesülnek a felszabadult örömzenélés pezsdítő hangulatával. A koncertre a belépés ingyenes, adományokat szívesen fogadnak.

Padszövettan // Deák17 Galéria (2026. március 7-ig)

A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria február 6. és március 7. között a Padszövettan elnevezésű ingyenes tárlatnak ad otthont, mely elnyűtt, összefirkált iskolapadokon fellelhető diákrajzokon keresztül enged bepillantani egy gimnáziumi osztály tagjainak és egyúttal az emberi lélek rejtelmeibe. Az iskolaévek titkait feltáró kiállítás a Szent Margit Gimnázium egykori és mai diákjainak kollektív munkáin keresztül segít megismerni egy rajztanár áltudományát és mesél társadalomról, lélektanról a “padológia” tükrében.

FIKSZ Iparművészeti Vásár // Petőfi Irodalmi Múzeum (2026. március 7-8.)

Március 7. és 8. között ismét a kortárs iparművészet kerül a fókuszba: érkezik a FIKSZ Iparművészeti Vásár! A kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő eseményen hazai kiválóságok legújabb munkái friss alkotói megközelítéseket és gondolkodásmódokat jelenítenek meg. A kiállításon egy teljes körű művészeti élménnyel gazdagodhattok, hiszen nemcsak szemet gyönyörködtető alkotások közül válogathattok, de lehetőségetek nyílik találkozni a művészekkel is.

Utca és képzőművészet // Gólya (2026. március 8.)

Kihagyhatatlan ingyenes programra csábít a Gólya március 8-án, amely arra vállalkozik, hogy hidat verjen a graffiti nyers valósága és a művészettörténeti kánont előtérbe helyező teóriák közötti szakadék felett. Ez azért különösen izgalmas kihívás, hiszen az utcai szubkultúra szereplőinek nagy része elutasítja a graffitik elméleti fejtegetését, azonban a szervezők hitvallása szerint az utcaművészet hat évtizede olyan esztétikai értéket teremtett, amely megkerülhetetlen és igényli a mélyebb elemzést.

Pici Piac // Testnevelési Egyetem (2026. március 8.)

Március 8-án érkezik a tavasz első Pici Piaca, amelynek a Testnevelési Egyetem aulája ad otthont. Ne maradjatok le a város legcukibb baba-mama-gyerek dizájnvásáráról, ahol találkozhattok kedvenc hazai márkáitokkal és sok új, fantasztikus kiállítóval is megismerkedhettek. A belépés ingyenes!

Dalkör – mindenféle hangszerekkel // S4 Közösségi és Kulturális Központ (2026. március 20.)

Idén is folytatódik az S4 Közösségi és Kulturális Központ népszerű rendezvénysorozata, amelynek keretében minden hónap harmadik péntekjén összegyűlnek a zenekedvelők. A szokásokhoz hűen március 20-án is közös éneklés, zenélés és beszélgetés vár, amennyiben játszotok valamilyen hangszeren, azt se hagyjátok otthon! A dalkörön való részvétel ingyenes, de adományaitokkal támogathatjátok az S4 működését.

ÖRÖKSÉG – Villásek Tibor festőművész önálló kiállítása // Lipták Villa (2026. március 4-24.)

Ti is eljátszottatok már a gondolattal, vajon mit jelent ma az örökség a képzőművészetben? A Lipták Villában erre mutat rá Villásek Tibor, Révész Imre-díjas festőművész lehengerlő kiállítása március 4. és 24. között. Az ingyenesen látogatható tárlat végigkalauzol Villásek Tibor festészetén a nagybányai iskola hagyományaitól kezdve a kárpátaljai festőiskolán át, egészen napjainkig. A március 4-i megnyitón pedig személyesen is találkozhattok a festőművésszel, aki mélyebb betekintést enged alkotói világába.

Planet Budapest // Magyar Vasúttörténeti Park (2026. március 29-ig)

Különleges és egyúttal ingyenes tárlatnak lehettek szemtanúi március 29-ig a Magyar Vasúttörténeti Parkban. A Planet Budapest nem csupán egy kiállítás, sokkal inkább egy élménypark, ahol a filmes terek, interaktív installációk és inspiráló programok rávezetnek arra, hogy a mindennapokban meghozott döntések hogyan kapcsolódnak a fenntarthatósághoz.

