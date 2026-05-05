Ingyenes programsorozaton tárják fel titkaikat Budapest százéves épületei idén májusban

A Budapest100 rendezvénysorozat keretein belül benézhettek a főváros titokzatos épületei mögé, melyek máskor elzárva rejtőzködnek a kíváncsi szemek elől.

Ismét megnyílnak Budapest százéves épületeinek kapui, hiszen május 9. és 10. között újra megrendezik a Nyitott házak hétvégéjét. Az esemény népszerűségét jól mutatja, hogy idén már 16. alkalommal kerül megvalósításra az épülettörténeti fesztivál, ahol a főváros máskor nem látogatható, 1916 és 1926 között épült intézményeit tekinthetitek meg új szemszögből.

A kétnapos rendezvény keretében 41 lakóház és intézmény nyitja meg kapuit a látogatók előtt, belvárosi bérházaktól külvárosi villákon, templomokon és mozikon át egészen óvodákig.

Az ingyenesen látogatható esemény néhány programja a helyek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes jelentkezéshez kötött, így ha nem szeretnétek lemaradni a kinézett vezetésről, regisztráljatok minél előbb, melyet ide kattintva, az esemény weboldalán tudtok megtenni.

