20+ szuper ingyenes májusi program Budapesten pénztárcabarát szórakozáshoz

Ahogyan melegszik az idő, egyre-másra jelentik be a szabadtéri rendezvényeket a fővárosban, azonban ha beborulna az ég, fedett programokért sem kell feltétlenül mélyen a pénztárcánkba nyúlnunk. Mutatjuk, milyen ingyenes rendezvényeket kínál Budapest májusban a kulturális rendezvényektől kezdve a sportprogramokig.

Szezonnyitó ünnep // PONTOON (2026. április 30. – május 3.)

Május 1-jén Hocuspony, valamint a Pontoon Allstars: Baco, Vedat Akdag, Kali és MöB biztosítják a hangulatot a rakpart egyik legszebb helyén. Az esemény további napján fellép még Henri Gonzo és sokan mások is: koccintsatok egyet a munka ünnepére és a szezonnyitásra!

Városligeti Majális (2026. április 30. – május 3.)

Fergeteges élményekre invitál a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó április 30. és május 3. között. Rengeteg koncert, performansz és hatalmas vidámpark adja a hangulatot ezúttal a majálishoz. Bábszínház, bűvész- és parkour show, és Lotfi Begi, valamint az Alma Együttes koncertje felel az esemény sokszínűségéért.

Open Air Majális // Kopaszikert (2026. április 30. – május 3.)

A háromnapos lazulás lángossal, sörrel, DJ-kkel, vasárnap pedig gyermekprogramokkal csalogat a Kopaszi-gátra. Legyen ez a hosszú hétvége az, amikor nem kell rohanni, elég csak kiülni a Duna-partra és élvezni május első napjait.

Radnóti nyomában – helytörténeti séta (2026. május 5.)

Május 5-én, kedden a Kult13 szervezésében, helytörténeti séta rántja le a leplet Radnóti Miklós életéről. Az ingyenes vezetett séta a résztvevőket Újlipótváros utcáin és a múltban egyaránt kalauzolja majd, hiszen a költő életének olyan fontos állomásairól lesz szó többek között, mint a születéskor átélt tragédia, a szegedi ifjakkal való kapcsolat vagy épp Fannival kötött házassága. De nem marad majd felfedezetlen a költő utolsó, Jászai Mari téri otthona sem.

Ludovika Fesztivál (2026. május 7-9.)

Immár 16. alkalommal várja az érdeklődőket szabadegyetemi előadásokkal, családi programokkal és koncertekkel a május 7. és 9. között megvalósuló Ludovika Fesztivál. A rendezvény, amelynek célja, hogy betekintést nyújtson a hivatásrendek kulisszatitkaiba, külföldi és magyar vendégelőadókkal igyekszik közelebb hozni a közszolgálat világát. Ezenkívül 7-én Tóparti Kertmozival, 8-án koncertekkel, 9-én pedig családi nappal vár mindenkit az Orczy-park.

PesText Fesztivál (2026. május 8-9.)

Ismert skandináv, lengyel és olasz szerzők, köztük a norvég Erlend Loe és a világhírű svéd krimiszerző, Arne Dahl érkeznek Budapestre a PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál meghívására május 8-9-én. A sokszínű programoknak – amelyek között felolvasások, kiállítások, dedikálás, workshopok és inspiráló pódiumbeszélgetések is helyet kapnak -, a Három Holló, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Gellért-hegy adnak otthont.

Kincsem+ Fesztivál (2026. május 8-10.)

Street food, izgalmas lóverseny és koncertek egy helyen? A Kincsem+ Tavaszi Lóverseny és Food Truck Show keretében mindez megvalósul, ráadásul egyazon hétvége leforgása alatt. Május 8. és 10. között hangulatos zenei aláfestés mellett merülhettek el az ország legjobb street food kínálatában, családi programokon vehettek részt, izgalmas futamoknak lehettek szemtanúi, de a hétvége során az is kiderül majd, kik kapják az idei Food Truck Show díjakat.

Emlékhelyek Napja // több helyszínen (2026. május 9.)

Hazánk legfontosabb, szellemi és kulturális hagyományokat őrző emlékhelyeit állítja középpontba a május 9-én megrendezendő Emlékhelyek Napja. Ebből az alkalomból az ország számos pontján tematikus programokat szerveznek, de Budapesten is bőven tudtok válogatni a helyszínek közül, melyek között sokan teljesen térítésmentesen, néhányan pedig kedvezményes belépőjeggyel várnak titeket. A programok leírását keressétek az esemény weboldalán!

Óbudai Rendvédelmi Nap (2026. május 9.)

Május 9-én egyedülálló alkalom nyílik arra, hogy közelebbről is megismerjétek a kék egyenruhások világát. Az Óbudai Rendvédelmi Napon a rendőrség és a sürgősségi szolgálatok nélkülözhetetlen munkájának kulisszatitkai mögé leshettek be, de még egy izgalmas kutyabemutatón is részt vehettek.

Óbuda Napja // Fő tér (2026. május 9-10.)

Május elején minden évben fergeteges programkavalkád veszi birtokba a III. kerület tereit, Óbuda Napját idén pedig már nem kevesebb, mint öt helyszínen ünnepelhetjük. Május 9. és 10. között színes programcsokor csalogat az ikonikus városrészbe: napközben lesz kézműves sátor, civil udvar, tárlatvezetés, bábjáték, arcfestés, portrébeszélgetés, mesefalu, strudli vásár, megannyi kulturális, sportos és családbarát élmény. Esténként pedig a koncerteké a főszerep – érkezik a KFT, Mehringer, a Kiscsillag, csak hogy néhányat említsünk a fellépők közül.

Garázsvásár Fesztivál a XVIII. kerületben (2026. május 9-10.)

Páratlan dekorációs tárgyak, egyedi ruhadarabok és sok más, különleges csecsebecse cserélhet gazdát május 9-én és 10-én a 18. kerületi Garázsvásár Fesztiválon. A kincskereséssel felérő szabadtéri kaland alkalmával, ami egyúttal közösségépítő szerepet is betölt, kellemes hangulatban, egy „kalóztérkép” alapján járhatjátok be a környék eldugott utcáit. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az árusítók száma már a kétszázat is elérheti.

Nyitott házak hétvégéje (2026. május 9-10.)

Május 9-10-én visszatér mindenki kedvenc építészeti-kulturális fesztiválja: a Budapest100 legújabb, szám szerint 16. felvonása az 1916 és 1926 között épült, százéves házakat, azok történetét, és a falaik között élő közösségeket ünnepli. A kétnapos rendezvény keretében 41 lakóház és intézmény nyitja meg kapuit a látogatók előtt, belvárosi bérházaktól külvárosi villákon, templomokon és mozikon át egészen óvodákig. A megnyíló házak listáját megtaláljátok a Budapest100 oldalán.

Közös futás Európáért (2026. május 10.)

Május 10-én, vasárnap az Európa Pont információs és kulturális központ nagyszabású ünnepséggel köszönti uniós csatlakozásunk 22. évfordulóját a Szabadság téren. A szülinapi esemény középpontjában az EU-félmaraton áll: a 21,1 kilométeres távot egyéniben vagy váltóban is lefuthatjuk, ehhez mindössze regisztrálnunk kell az eufutas.hu oldalon, és átvenni a rajtszámunkat a Szervita téri Európa-élményközpontban. A futás után koncertek, gyerekprogramok és játékok várják a résztvevőket.

Belvárosi Kutyafesztivál (2026. május 10.)

A Belvárosi Kutyafesztiválon, május 10-én minden a felelős állattartásról fog szólni az Olimpia Parkban. Az ingyenes rendezvényen többek között fotózás, tanácsadás, fizioterápia-bemutatók, mikrochip-edukáció, közös séta és minikoncertek várnak titeket, családi programok sokaságával egyetemben.

Tavaszi Országos Bringás Reggeli (2026. május 12.)

Az ország több településén bringás reggelivel és uzsonnával népszerűsíti a kerékpározást május 12-én a Magyar Kerékpárosklub. A cél, hogy minél többen indítsák a napot mozgással, és közlekedjenek két keréken. Az Aktív Magyarország által finanszírozott eseményen frissítő finomságokkal fogadják a nyeregbe pattanókat, akik lehetőséget kapnak arra, hogy jobban megismerjék a helyi kerékpáros közösséget. A részvételnek nem feltétele a Bringázz a munkába! applikáció letöltése, azonban hasznos, hiszen segítségével különböző kihívásokhoz tudtok csatlakozni. Minden fontos infó a kezdeményezés Facebook-oldalán!

Belvárosi Bor & Pezsgő Fesztivál (2026. május 20-25.)

Hazánk kiemelkedő borászatai és pezsgőpincészetei képviseltetik magukat a Szabadság téren megrendezésre kerülő V. Belvárosi Bor & Pezsgő Fesztiválon, amelyet ebben az évben a pünkösdi hosszú hétvégén, május 20. és 25. között élvezhettek. Ahogyan évek óta, a méltó nyárindításról a nem mindennapi belvárosi környezet, a hazaiak mellett a nagy nemzetközi prosecco, pezsgo, cava, champagne márkák és minőségi, nagy streetfood kínálat is várja a látogatókat. 21-én este pedig nagyszabású és természetesen ingyenes Krisz Rudi koncert vár.

Nagy Sportág- és Hangszerválasztó (2026. május 29-30.)

Május 29–30-án ismét megnyílik a Nagy Sportág- és hangszerválasztó, ahol több mint 100 sportágat lehet kipróbálni, miközben 25 különböző hangszer is felfedezésre vár. A gyerekek labdás, ütős, küzdős, vízi vagy akár művészi sportokat próbálhatnak ki szakképzett edzők segítségével, így mindenki könnyen rátalálhat arra, ami igazán felkelti az érdeklődését. A hétvége során élsportolókkal, olimpikonokkal és bajnokokkal is lehet találkozni, sőt, közösen kipróbálhatjátok egy-egy sportág alapjait. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

18. BelFeszt (2026. május 29-31.)

2026-ban ismét megrendezésre kerül a város legnagyobb nyárindító fesztiválja, a BelFeszt. Az V. kerület két ikonikus helyszínén, a Szabadság és az Erzsébet téren fergeteges koncertek, arcfestés, bábszínház, kézműves foglalkozások és kosaras körhinta várja a látogatókat május végén, mindez teljesen ingyenesen. A sorban a 18. Belvárosi Fesztivál részletes programfelhozatala hamarosan érkezik – friss információkért látogassatok el a BelFeszt Facebook-oldalára!

Nyílt nap az Óbudai Buszgarázsban (2026. május 30.)

Szenzációs gyereknapi programsorozattal ünnepli a legkisebbeket a BKV, hiszen idén is nyílt nappal kedveskednek a közlekedési eszközök fiatal rajongóinak. A május 30-i esemény helyszíne az Óbudai Buszgarázs, ahol a gyerekprogramok mellett szakmai események is várják az érdeklődőket.

A XIII. kerület születésnapja (2026. május 30. – június 1.)

Nagyszerű többnapos rendezvénysorozatnak lehettek részesei, akár helyi lakosként, akár átutazóban csatlakoznátok a XIII. kerület születésnapi zsúrjához. Vasárnap este még az idén 25 éves Quimby is fellép, így dupla évfordulót ünnepelhettek.

Szűrt fény // Képező Galéria (2026. június 18-ig)

Barakonyi Zsombor tárlatának címadó motívuma, a szűrt fény a kiállítás központi metaforája. A kiállított képeken, melyeket a Képező Galériában tekinthettek meg, a fényforrás ritkán természetes jelenség: igazi napsugarak helyett mélyről jövő, belső izzás ragyogja be a kompozíciókat, mintha maga a város válna áttetszővé, utat engedve valami kimondhatatlannak. A festményeken látható emberi alakok nem is konkrét portrék, hanem a vágy, a közelség és a távolság feszültségének hordozói, a tárlat pedig azt a kérdést feszegeti, lehetséges-e a város zajában megőrizni egyfajta érintetlen, belső csendet.

Képmás szobrokkal // Várkert Bazár (2026. június 28-ig)

170 évvel ezelőtt született a historizmus egyik legjelentősebb magyar szobrásza, Strobl Alajos, és halálának 100. évfordulójára is idén emlékezünk. Ennek apropóján ingyenesen látogatható tárlat mutatja be a művész életét és munkásságát a megújuló Budavári Palotanegyedben. Strobl egykori műtermének közelében, a Várkert Bazár Gloriettjénél a művészi pálya kezdeteibe nyerhetünk betekintést, míg a Csikós udvarban – közel egyik legnépszerűbb alkotásához, a Mátyás kútjához –, az elismert mester későbbi alkotásai kerülnek fókuszba. A rendhagyó kiállítást június végéig tekinthetik meg az érdeklődők.

Összeszőve // Hungarian Art & Business (2026. június 28-ig)

Antik szőnyegek és kortárs festmények dialógusa debütált a HAB-ban: a rendhagyó kiállítás azt mutatja be, hogy az emberiség kollektív tapasztalata és történetmesélési vágya milyen formát ölt az antik szőnyegekben és a kortárs műalkotásokban. Szövött és festett műtárgyakban rétegződik egymásra a különböző kultúrák sokszínű tudása, miközben a kiállítás több tematikus egységen keresztül vizsgálja az anyaghasználat, a mintázatok és a strukturális rendszerek kérdéseit. A tárlat azokhoz a nemzetközi diskurzusokhoz kapcsolódik, amelyek a művészettörténeti narratívák újragondolását ösztönzik.

Horváth Lóczi Judit: Art is Therapy // Hotel Clark Budapest és a Leo Bistro (2026. július 31-ig)

Az Art Corner program célja, hogy a kortárs művészetet közelebb hozza a közönséghez, és a megszokott galériaterek helyett egy élő, mindennapi közegben tegye átélhetővé. Ennek megfelelően az április végén megnyitott tárlaton a Hotel Clark Budapest és Leo Bistro tereiben kerülhettek közvetlen kapcsolatba Horváth Lóczi Judit geometrikus formavilágú, élénk színekkel dolgozó műveivel, miközben a helyszín egyszerre működik szállodaként, gasztronómiai térként és kulturális hubként. A kiállítás szabadon látogatható, így bárki betekintést nyerhet a kortárs magyar művészet egyik friss perspektívájába.

