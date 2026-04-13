Ingyenes belépéssel nyitja meg a szezont Európa legnagyobb szabadtéri vasúti élményparkja

Hamarosan újra megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a Magyar Vasúttörténeti Park. A park kollégái a „téli álom” alatt azon dolgoztak, hogy a 2026-os szezonban egy még szebb, még élménydúsabb helyszín fogadja a látogatókat.

Európa legnagyobb szabadtéri vasúti élményparkja egy álom megvalósítását kínálja azoknak, akik gyermekkorukban vasutasnak készültek.

Hiszen itt lehetőség adódik egy nosztalgia-dízelmozdony vezetőállomásán utazni, kipróbálható a kézi hajtányozás, azaz emberi erővel működő járművek hajtása, és szintén nagy élményt jelent az IVG 902-es pályaszámú igazgatósági személy-vágánykocsin, avagy a Csajka-sínautón utazni.

A látogatók április 18-án egy ingyenes nyílt napon közelebbről is szemügyre vehetik a különböző mozdonytípusokat, emellett díjmentesen kipróbálhatják a fordítókorongozást, valamint a játszótér új ügyességi pályáját is.

A nyitónapon a kerti vasutazás és az egyéb interaktív programok térítés ellenében vehetők igénybe.

Magyar Vasúttörténeti Park 1142 Budapest, Tatai út 95.

