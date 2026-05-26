5 élménydús gyereknapi program Budapesten, amit az egész család imádni fog

Közeleg az év legmókásabb napja, a gyereknap, és a főváros szuper családi programjait elnézve bizony nem lesz könnyű egy mellett letenni a voksokat. Szerencsére nemcsak vasárnap, de egész hétvégén részesei lehettek a felhőtlen szórakozásnak, így azt javasoljuk, látogassatok el minél több eseményre!

Gyereknapi Csillagkapu // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2026. május 30.)

A Svábhegyi Csillagvizsgáló gyereknapi rendezvényén akár egy egész napot is eltölthettek, hiszen a Csillagkapun napközben szórakoztató gyermekprogramok várnak, az esti szürkületben pedig az Esthajnalcsillag, a telihold és további bolygók kerülnek távcsővégre. A nap folyamán kipróbálhatjátok, milyen óriásbuborékokkal lemodellezni az univerzum struktúráit, a Téridő-trambulinon bolygókat állíthattok pályára, a meteorit-simogatóban pedig űrből érkezett köveket vehettek kézbe. Az eseményre érdemes előre jegyet váltani online, de a helyszínen is lesz jegyvásárlásra lehetőségetek.

Gyereknapi Ramazuri // Magyar Zene Háza (2026. május 30.)

Egy napra igazi gyereknapi varázslat költözik a Magyar Zene Háza falai közé, hiszen május 30-án a helyszín nagy sikerű Ramazuri eseménysorozatának megfelelően az épület legkülönbözőbb pontjain lesz lehetőségetek muzsikálni és megismerkedni a hangszerekkel, de még egy gyermekjóga-foglalkozáson is részt vehettek. A Gyereknapi Ramazuri programjai közben érdemes lesz gyűjteni a pecséteket is, hiszen így még egy apró ajándékot is hazavihettek az élménydús nap végén, ami így biztosan maradandó emlék marad az egész család számára.

Csodás Csopás Gyermeknap // Csodák Palotája (2026. május 30-31.)

Május 30–31-én különleges kalandra hív minden kíváncsi kis és nagy felfedezőt a Csodák Palotája, ahol egész hétvégén tudományos küldetésekben lehet részetek. A teljes élmény érdekében teljesítsétek a CsopOlimpia játékos kihívásait, fedezzétek fel a Gyermekkuckó állomásait, és próbáljátok ki az Élménylabor izgalmas feladatait! A szervezők napi négy alkalommal izgalmas Science Show-val, köztük egy Buborék Show-val készülnek, ahol a tudomány igazán látványos élménnyé válik. A gyerekek ráadásul ajándék belépőt is kapnak egy következő alkalomra, amivel nyáron visszatérhetnek a Csopába egy újabb felfedezésre.

Gyermeknap a Müpában (2026. május 31.)

A Müpa Cifra Palotája hatalmasra bővül gyermeknap alkalmából: május utolsó vasárnapján fantasztikus zenés-mesés előadások szórakoztatnak majd titeket három színpadon, ezen kívül pedig még ezernyi kreatív foglalkozás és egy minden képzeletet felülmúló játékpark vár titeket az épületen belül és a Komor Marcell utcán. Az ingyenes rendezvénysorozat szuper választás lehet a 12 éves kor alatti gyerekeknek és családjuknak, akik így aktívan, tartalmas programokkal tölthetnek el együtt egy szuper, élményekkel teli napot.

Gyereknap a Budapesti Fesztiválzenekarral // Aquincumi Múzeum (2026. május 31.)

Szenzációs hangulatú gyereknapi programkavalkádban lehet részetek, ha ellátogattok az Aquincumi Múzeum és a Budapesti Fesztiválzenekar közös családi napjára. Az egész napos rendezvényen a család minden tagja remekül fog szórakozni, hiszen a felnőtteket színvonalas koncertek várják, míg a kisebbek kedvence valószínű a Zenevár és Hangszerkóstoló, valamint a kreatív kézműves foglalkozások egyike lesz. Az esemény ugyan ingyenes, ám a helyszínen lehetőségetek lesz kedvezményes bérleteket és jegyeket vásárolni a zenekar fellépeseire és Fischer Iván új gyerekoperájára, a Gruffalóra is.

