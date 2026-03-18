7 gyerekbarát múzeum Budapesten, ami az egész családot elvarázsolja

Remek tárlatokat, élménydús kikapcsolódást ígérő gyerekbarát múzeumokból gyűjtöttünk nektek ezúttal egy csokorra valót, ahol a család egyik tagja sem fog unatkozni.

Petőfi Irodalmi Múzeum

Nagyobb gyerekekkel fantasztikus családi program lehet a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításainak felfedezése, hiszen így még alaposabban megismerkedhetnek az általános iskolában már hallott nagy költőkkel és írókkal. Ha a legkisebbekkel érkeznétek, úgy a a Babával a PIM-ben eseménysorozatot ajánljuk, ahol tárlatvezetésen, majd fejlesztőpedagógus által tartott kreatív foglalkozáson vehettek részt közösen.

1053 Budapest, Károlyi utca 16. | Weboldal

Mesemúzeum

A Mesemúzeum minden szegletét kitölti a játék: már a színes kőkockákkal burkolt kapualjnál érezhetitek, ahogy egy gondtalanabb világba csöppentek. A budavári intézményben az időszaki tárlatok mellett megtekinthetitek a Magyar tündérmese világa című állandó kiállítást, ahol az akadályokat leküzdve megkaparinthatjátok a felekirályságot. A hely gyerekeknek szóló előadásoknak, vetítéseknek és kreatív műhelyfoglalkozásoknak is otthont ad. A Mesemúzeum ráadásul mindenkié, hiszen az autizmussal élő gyerekekre külön gondoltak: hétfőnként nekik fenntartott idősávval készülnek, melyen regisztrációval vehettek részt.

1013 Budapest, Döbrentei utca 15. | Weboldal

Magyar Vasúttörténeti Park

Ha a csöppségek épp a vonatrajongó korszakukat élik, bizonyára felejthetetlen élmény lesz számukra a Magyar Vasúttörténeti Park, ahol igazi régi vágású mozdonyokban és azok makettjeiről tudhatnak meg számos érdekességet. Ne aggódjatok, ez a program a felnőtteket is abszolút le fogja kötni – mi legalábbis nem hallottunk még olyan szülőről, aki ne széles vigyorral pattant volna fel a parkot átszelő kisvasútra!

1142 Budapest, Tatai út 95. | Weboldal

Óbudai Múzeum

Idén éppen 10 éve látogatható az Óbudai Múzeum nagyszabású, Játék a városban című állandó kiállítása, ahol többek között babákat, bababútorokat, autókat, állatfigurákat, építő- és társasjátékokat, valamint lemezjátékokat is megtalálhattok a kiállított tárgyak soraiban. Amellett, hogy a fiatalok átfogó képet kaphatnak arról, hogy mikkel játszottak régebben a gyerekek, a szülők is remekül fogják érezni magukat, hiszen náluk garantált a nosztalgia. A múzeum keddtől vasárnapig vár titeket, a tárlatra ráadásul igen kedvezményes családi jegyet tudtok váltani.

1033 Budapest, Fő tér 1. | Weboldal

Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

A Deák17 Galéria megkerülhetetlen kulturális pont a családok számára, ahol a gyerekek nézőként és alkotóként egyaránt érvényesülhetnek. A közösségi térként is működő intézmény ugyanis 6 és 23 év közötti művészeket „foglalkoztat”, ezzel felbecsülhetetlen művészeti nevelést kínál a legfiatalabbaknak. Érdemes figyelemmel követni az oldalaikat, hiszen a kiállítások mellett a Deák17 gyakran szervez kulturális programokat, családi matinékat és táborokat is. A helyszín minden kiállítása és programja ráadásul díjmentesen látogatható, így a belvárosban járva mindenképpen megéri ide betérni.

1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. | Weboldal

Magyar Zene Háza

A Magyar Zene Háza Hangdimenziók című tárlata életre szóló élményt kínál kicsiknek és nagyoknak. A kifejezetten gyerekeknek szóló, felnőttek nélkül zajló tárlatvezetés nem titkolt célja, hogy a legfiatalabb korosztály a maga igényeinek megfelelően találkozhasson a kiállítás témáival, amíg a szülők is kikapcsolódnak. A 90 perces foglalkozás játékokkal és zenével hangolja egészen kicsi kortól a gyerekeket a muzsika világára. Ha a helyhez illő módon inkább zenés előadásokra ülnétek be, egyet se féljetek, hiszen számos ilyen programmal várnak titeket.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 3. | Weboldal

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény

A VII. kerületi Róth Miksa Emlékház számos módon kedveskedik a családoknak, hiszen azon kívül, hogy kedvezményes belépési lehetőséget biztosít a gyerekekkel érkezőknek, néha még ingyenes családi délutánokat is elcsíphettek, melyeket leginkább 5-12 éves gyerekekkel ajánlanak.

1078 Budapest, Nefelejcs utca 26. | Weboldal

