Madárcsicsergős hegyvidéki kalandok: 9 izgalmas kincs a budai hegyek ölelésében

Bár egymást érik a szebbnél szebb kirándulóhelyek és csodás panorámapontok a Budai-hegységben, a tanösvényeken túl még megannyi kincsre lelhetünk a budai oldal dimbes-dombos vidékén. Várostörténeti izgalmak, kulturális programok, gasztronómiai ínyencségek rejlenek a környéken, most ezeknek jártunk utána a teljesség igénye nélkül.

Várostörténeti kalandok

Jókai-kert és Steindl-villa

1853-ban az Egy magyar nábob című regényének honoráriumából, 2200 forintért vette meg a svábhegyi telket Jókai Mór, akinek igencsak jól jött a fantáziája ahhoz, hogy meglássa benne a lehetőséget. Ugyanis egykor ez a terület egy elhagyatott kőbánya volt, és sok-sok év munkájának köszönhetően vált földi paradicsommá. Az író hársfát, juhart, diót és vadgesztenyefákat ültetett, rózsákat nemesített és szőlőtőkéket ápolt szüntelenül. Az édenkert pedig nyitva állt a kor művészvilága előtt, amelynek tagjait előszeretettel látta vendégül Jókai.

Az egyfajta szellemi műhelyként, alkotóházként funkcionáló helyet 2022 és 2025 között újították fel, s bár Jókai villáját már nem láthatjuk, néhány általa ültetett faóriás még őrzi az író emlékét. A kertben pedig a Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai Emlékszobáját, valamint a szintén nemrégiben felújított Steindl-villa Madárország interaktív kiállítását is megtekinthetjük.

1121 Budapest, Költő utca 21.

Óra-villa

A Diana utcában megbújó Óra-villa azon kevés klasszicista műemlékek egyike, mely hamisíthatatlanul a XIX. század meghatározó építészeti stílusát képviseli. Az 1843-ban épült villa anno egy nagyobb telek közepén állt, ahonnan gyönyörű panoráma nyílt a budai Várra. Eredetileg egyébként Heidrich Ferenc csokoládégyáros részére alkották meg a kúriát, majd Buda visszafoglalásakor, 1849. május 10-én Görgey Artúr ide helyezte át a főhadiszállását.

A szép panoráma pedig ekkor nyert igazi értelmet és hasznot is egyben: Görgey a tornácon állította fel a Gellérthegyi Csillagvizsgálóból ide hozott három távcsövet, s innen kémlelte a várban történteket. Az ostrom ideje alatt Petőfi Sándor, Klapka György vezérőrnagy és még Than Mór festőművész is megfordult, illetve az aradi vértanúk közül Aulich Lajos, Nagysándor József és Knézich Károly is járt itt. Végül pedig a budai Vár bevételekor innen sietett lova hátán Görgey a várba.

Még a nehezebb idők előtt, 1897-ben Erzsébet királyné is gyönyörködött a telekről nyíló panorámában, majd a Tanácsköztársaság ideje alatt vörös katonákat szállásoltak el benne. A XX. század során a sorsa egyre csak rosszabbra fordult – például a telken simán átvezettek egy utcát -, azonban 2002-ben egy olyan magánszemély vette meg, aki a műemlékvédelem szabályait és lehetőségeit figyelembe véve alakította családi házzá. Ennek köszönhetően nem veszített semmit értekéből, és ma eredeti pompájában csodálhatjuk meg.

1125 Budapest, Diana utca 23/b

Budaszentlőrinci pálos kolostor és templomrom

A Hárs-hegy délnyugati oldalán, Budaszentlőrinc sűrű erdejében rejlenek hazánk egyetlen magyar alapítású rendjének emlékei. A pálosok 1301 körül fogtak neki az építkezésnek, majd később itáliai mesterek is segítettek nekik, s így született meg a század végére a gótikus templommal és kápolnával egybeépített budai kolostor.

A rendház Mátyás király időszakában számos új építménnyel bővült, aminek köszönhetően a pálosok az ország legnagyobb kolostorának tulajdonosaivá váltak. Mindez egy 15 ezer négyzetméteres komplexumot jelentett, amely 500 szerzetes befogadására volt képes. Buda elfoglalása után a pálosok elmenekültek, a maguk után hagyott épületek pedig pusztulásnak indultak. Így ma már csak az alapfalakat, a téglapadló egy részét és néhány faragványt láthatunk ott.

Kulturális kikapcsolódás

Hegyvidék Galéria

1998 óta, hogy a Hegyvidék Galéria kortárs képzőművészeti kiállítótérként fogadja be a hazai művészek, alkotók munkáit, jelenleg pedig a MOMkult tagintézményeként működik. A tárlatok mellett családi programokkal, beszélgetésekkel, tárlatvezetésekkel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, illetve egyéb művészeti és irodalmi programokkal várja az ide betérőket. A látogatókat pedig egy korszerű, modern, letisztult tér fogadja, melyet a MOME diákjai terveztek. Legújabb kiállításukat Jónás Péter grafikus-képzőművész alkotásai köré szervezték a Táj-lenyomatok című tárlaton, ahol különböző grafikai eljárásokat, valamint azok festészettel való ötvözését ismerhetjük meg. A tárlat április 30-tól május 28-ig látogatható.

1126 Budapest, Királyhágó tér 10.

Bajor Gizi Színészmúzeum

A múzeumnak helyet adó épületbe Bajor Gizi még 1933-ban költözött be, s ekkor a ház igencsak hamar a budapesti művészvilág kedvelt találkozóhelyévé vált, majd a II. világháború alatt menedékházként szolgált. A színművésznő halálát követően, 1952-ben Gobbi Hilda kezdeményezésére jött létre itt a Bajor Gizi Színészmúzeum, mely jelenleg az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiállítóhelye. Állandó kiállításai közül a “Szép ház, nagy park közepén” című tárlat Bajor Gizinek és Gobbi Hildának állít emléket, míg a Kulisszák között című kiállítás a színházi alkotófolyamatot mutatja be.

1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 16.

Programok kicsiknek és nagyoknak

Svábhegyi Csillagvizsgáló

Hazánk legrégibb és egyben legnagyobb akadémiai csillagvizsgáló intézeteként ismerhetjük a Svábhegyi Csillagvizsgálót, melynek szálai egészen az ógyallai csillagvizsgáló 1871-es létesítéséhez vezetnek vissza. A Konkoly-Thege Miklós által létrehozott intézmény 1899-ben lett a magyar kormányé, majd amikor a trianoni békével úgy tűnt, hogy elcsatolhatják az országtól, akkor Budapestre szállították a csillagda műszereit. Így készült el 1922-re Svábhegyen az első, kupolás csillagvizsgáló, ahol ma már hazánk legnagyobb, 1 méteres tükörátmérőjű távcsövén csodálhatjuk meg mi is az éjszakai égbolt csodáit. Az intézmény nappali és esti programokkal egyaránt vár minden csillagutazót és űrrajongót, a szombati Csillagkapus eseményeken pedig az összes programhelyszín szabadon látogatható.

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.

Piczinke Póniudvar

A Normafa tetején már 10 éve vár minden kisgyermeket és gyermeklelkű felnőttet a Piczinke Póniudvar, ahol ha az aranyosságnak lenne fokmérője, akkor azt egészen biztosan kimaxolnák. Az állatsimogató udvar a nyugodt, vidéki hangulatot is elhozza fővárosunkba, az állatok dédelgetése mellett pedig pónilovaglás, hatalmas játszótér, trambulin, interaktív programok várnak a kicsikre, miközben a nagyobbak a fák közé kifeszített függőágyakon szusszanhatnak egy keveset.

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 20.

Gasztronómiai élmények

Normafa Síház Étterem

A Normafa legfinomabb kincseire bukkanhatunk a pár éve felújított Normafa Síház Étteremben, ahol az étlap kidolgozása során megpróbáltak mindenki igényeire odafigyelni. Ezáltal a tradicionális magyar ételek színe-java tiszteletét teszi a menün, miközben az ázsiai, olasz és francia ízek kedvelőit sem hagyják cserben az étteremben. Ha nagymamánk főztjére vágynánk, akkor többek között újházi tyúkhúslevest és paprikás csirkét is rendelhetünk, ám ha nemzetközi vizekre eveznénk, akkor pho leves, pizza, távol-keleti cacciatore, lazac és számtalan más finomság vár itt ránk.

1121 Budapest, Eötvös út 59.

Barrio

Bár Buda eldugott argentin szeglete Dél-Amerika ízeit hozza el a környékre, mégis az otthon melegét mindannyian megtalálhatjuk benne. Letisztult, egyszerű enteriőr jellemzi, ahonnan a kandalló és a kanapé sem hiányozhat, a hangulatot pedig még tovább emeli a hatalmas terasz és a csupa üveg télikert.

Na de, rátérve a lényegre: a húsok nagy része parillán (argentin konyhára jellemző faszenes, vagy fatüzelésű grill) sül, az étlapon argentin húsok és steakek hada sorakozik, és még a különféle pizzák is helyet kaptak a húsok mellett. Bár először furcsán hangozhat, a pizza legalább annyira része az argentin konyhának, mint a marhahús vagy az empanada; a Barrio tradicionális felhozatalához hűen a fugazzetát (mozzarellás, fehér hagymás, oregánós pizza) sem felejtette ki a kínálatából. Az autentikus fogásokat pedig jó minőségű borokkal, valamint 13-féle ginből készült koktéllal kísérhetjük.

1028 Budapest, Hidegkúti út 81.

